«Hay profesionales del cine que no quieren dejar que el mundo caiga en el horror simplista»

La 14ª edición de la Muestra de Cine de Lanzarote arranca el próximo 21 de noviembre y se desarrolla hasta el 1 de diciembre. Su director, Javier Fuentes Feo, explica algunos de los retos de esta nueva entrega que en los próximos días anunciará quién recibe este año el Premio Honorífico, que incluye como regalo una botella de vino lanzaroteño de edición especial. Como es habitual, este evento cultural incluye un buen número de actividades paralelas a las proyecciones, incluidas las exitosas 'pateadas' por distintos enclaves de la isla junto a especialistas.

-¿Qué les llevó a elegir el término 'islas' como punto neurálgico y reflexión de esta 14º Muestra?

-Desde la edición del 2018 la Muestra de Cine de Lanzarote ha puesto su centro de atención en la singularidad de esta isla y del Archipiélgado Chinijo. Siguiendo aquella máxima de León Tólstoi tan especial, y que siempre repito, «canta tu pueblo y serás universal», todos estos años hemos intentado que Lanzarote y sus características sean las grandes protagonistas de cada edición. En estos años hemos abordado, entre otros, temas como el volcán, la sal, la pesca o la emigración. En esta ocasión decidimos que nos interesaba acercarnos al más esencial de todos los aspectos de Lanzarote, el hecho de ser una isla. Aunque cambie su cultura, su paisaje o su economía, Lanzarote no puede dejar de ser precisamente eso: una isla. Por eso este es, seguramente, un año muy especial. Estamos intentando entender la raíz profunda del lugar que habitamos.

-¿Fue complicado a la hora de seleccionar las películas internacionales de la Sección Oficial encontrar títulos que abordaran la cuestión de las islas aunque fuera de forma tangencial?

-Cada año antes de empezar el proceso de búsqueda y de selección tenemos una sensación de angustia y pensamos que no tendremos suficientes títulos. Luego, cuando empieza la investigación nos damos cuenta de que la historia del cine está llena de películas increíbles, que abordan el tema de maneras sorprendentes. Algunos años hemos tenido incluso el problema con el que nos hemos encontrado en esta ocasión: demasiadas películas interesantes. Es durísimo para todo el equipo de programación el momento en el que tenemos que eliminar títulos, porque no hay suficiente espacio en la rejilla. Sobre las islas hay películas brillantes, y muchas de ellas se van a poder ver este año en la Muestra de Cine.

-¿Qué visiones sobre las islas podemos encontrar en las películas escogidas?

-Es impresionante los modos en los que las islas se pueden presentar en el cine. Eso es algo que no solo encontramos en la gran pantalla, por cierto, sino que comienza ya en la historia de la literatura. Hay miles de cuentos, novelas o poemas en los que las islas son protagonistas, empezando por aquel gran periplo interinsular que se cuenta en la 'Odisea'. En las películas que vamos a proyectar estos días veremos islas que son paraísos, lugares peligrosos, cárceles, espacios para la investigación, leprosarios, puntos militares estratégicos, territorios pobres y aislados, lugares idealizados, espacios en los que naufragar o a los que ser desterrado, como les pasó a Napoleón en Santa Elena o a Miguel de Unamuno en Fuerteventura, hace este año precisamente un siglo.

-¿Qué destaca de los siete títulos seleccionados este año para la Sección Oficial?

-Creo que estamos ante una de las mejores selecciones de los últimos años. Tenemos siete películas de siete países diferentes, muchas de las cuales estarán presentadas por quienes las han dirigido. Tenemos directoras y directores que vienen de Perú, Palestina, Irlanda del Norte y otros lugares. Las películas tratan temas diversos, desde una pasión bellísima y profunda por la botánica hasta la brutalidad policial, que llega al asesinato de adolescentes, en países como Argentina. Después de haber visto centenares de títulos durante todo el año, yo creo que vamos a presentar algo de la máxima calidad.

-¿Cuáles son las principales novedades de esta 14ª edición?

-Dos de las cosas más importantes este año creo que remiten a una cuestión local y a una cuestión global. La más cercana es que la Muestra de Cine amplía su trabajo a todos los municipios de Lanzarote y a La Graciosa. Desde hace tiempo venimos trabajando con varios municipios, pero este año hemos logrado que estén los siete. En cada uno de ellos se proyectarán al menos dos largometrajes, se harán espectáculos para chinijos y chinijas, se presentarán películas y, en algunos casos, se realizarán pateadas. Nuestro propósito es que toda la isla sienta que la Muestra de Cine es, como su nombre indica, de Lanzarote. A nivel internacional creo que es interesante señalar el interés que algunas revistas extranjeras y personas vinculadas a ellas están mostrando por el proyecto. Cada vez viene más gente de otros países a cubrir las actividades de este evento.

-Las pateadas por la isla son una de las señas de identidad de la Muestra. ¿Qué les motivó a ponerlas en marcha? ¿Les ha sorprendido su éxito, ya que tengo entendido que este año hay un mayor número y algunas ya han agotado las plazas?

-Cuando llegué en el año 2018 a la dirección de la Muestra de Cine tenía claro algo que para mí siempre ha sido fundamental: la cultura nos ayuda a entender cosas, a aprender, a mejorar nuestros puntos de vistas sobre la realidad y a conocer algo con más rigor. Esa es una de sus funciones maravillosas, y lo hace además, cuando hablamos de cine, con imágenes, sonidos, emociones o percepciones. Por eso nunca he sido muy partidario de la cultura que se encierra en espacios que pueden resultar elitistas o excluyentes. Para mí el cine es una ventana y un espejo: una ventana al mundo y un espejo sobre lo que ya somos. Las pateadas recogen precisamente esa filosofía. Salen de la sala oscura y nos adentran en la luminosidad del territorio. Cada año ideamos entre tres y cuatro por lugares que conectan con la temática de la edición. El éxito es impresionante. Se llenan en cuestión de horas. Pero es que son únicas y están guiadas por los mejores expertos y las mejores científicas.

-'Trasfoco' es otra de las secciones que crece este año. ¿Por qué?

-Tiene que ver con dos de las cuestiones que comentábamos hace un momento. Por un lado, por el deseo profundo de que todos los municipios disfruten del buen cine durante el desarrollo del proyecto. Pensamos que la mejor manera de hacerlo es llevar más películas que hablan del contexto local a la gente de los municipios. Queremos que el cine que proyectamos, además de ser entretenido, les permita comprender un poco más el lugar en el que viven, esto es, su isla. De ahí que 'Trasfoco' haya crecido tanto este año. También se ha debido, en algún caso, a querer proyectar algunas películas más experimentales en horario de mañana. Películas que dan también visiones fascinantes sobre la idea de «islas».

-Los cortometrajes canarios vuelven a contar con su espacio en esta 14ª edición. ¿Percibe un cierto parón o estancamiento creativo entre los cineastas locales o por el contrario considera que el nivel es cada vez más alto?

-El otro día pensaba en cómo ha cambiado el panorama del cine canario en los últimos veinte años. Recuerdo los primeros encuentros en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, los inicios del Festivalito de la Palma y otros proyectos. Han sido dos décadas increíbles, con gente buenísima trabajando en producción, en guión, en dirección y en otras áreas del cine. Siempre aparecen grandes títulos entre los muchos que se llevan a cabo cada año. Tenemos una gran selección en esta ocasión. Desde la Muestra de Cine tratamos de mejorar el apoyo al sector incrementando, entre otras cosas, el premio de esta sección.

-¿Son conscientes desde la Muestra y desde Tenique de la labor cultural que realizan a la hora de crear una mirada cinematográfica más osada y reflexiva entre la población?

-Creo que ese es el único motivo por el cual seguimos en esta gran locura que es la gestión cultural [risas]. Muchas veces, cuando el agotamiento nos puede y creemos que ya no tenemos fuerza para seguir adelante, aparece una película o un cortometraje que por algún motivo muy extraño te hace darte cuenta de que lo que estás haciendo es algo necesario; entiendes que hay gente haciendo cosas muy importantes, muy profundas, muy audaces y muy relevantes. Que hay directoras, guionistas o productores que no quieren dejar que el mundo caiga en el horror simplista que algunos nos quieren imponer. Y entonces te das cuenta de que el cansancio se te ha pasado, comprendes que todo vale la pena cuando intentas llevar esas maneras diferentes de mirar a toda la población, miradas como dices tú, más osadas y reflexivas. Es fascinante además cuando te das cuenta que puedes aprender mucho de la gente que asiste en los debates posteriores a las proyecciones.

-¿Mantienen este año que el jurado debata sobre el palmarés en abierto y con la presencia del público?

-El jurado abierto se ha convertido en una de las actividades estelares de cada edición y algo que atrae a muchas personas vinculadas a las mejores publicaciones de cine internacionales. Ha estado en marcha desde hace más de un lustro y es siempre impresionante, una experiencia inolvidable. Es increíble ver cómo de año en año la gente que repite recuerda momentos inquietantes, tensos, duros o generosos de ediciones anteriores. El propósito de abrir el jurado al público y no hacerlo a puerta cerrada es poner en valor la transparencia en la toma de decisiones, promover el diálogo razonado y defender la entrega de un premio como algo que exige una enorme responsabilidad.

-Sin dar nombres, ¿qué siente cuando ve cómo algunos festivales y muestras de cine siguen anclados en los tiempos en los que el glamour y la alfombra roja marcaban la pauta y siguen relegando los contenidos puramente cinematográficos?

-Creo que cada proyecto defiende unos valores y unas ideas, unas maneras de estar en el mundo y de construirlo, y eso se hace con todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo. En la Muestra de Cine defendemos y ponemos en valor nuestra isla y su gente. Es una isla humilde, dura, seca y exigente, pero no por ello menos bella, fuerte o imaginativa, como sabía Manrique. Nuestro festival quiere pensar a fondo y quiere traer el mejor cine a la isla, un cine que a veces incluso es complejo, pero quiere hacerlo con y para todo el mundo. Si tengo que elegir entre una alfombra roja, que ahora que lo digo me recuerda a la sangre, y una alfombra de rofe, puedes estar seguro de con cuál me quedo.

-¿Cuántos integrantes tiene Tenique Cultural y en qué momento se encuentra la asociación?

-En Tenique Cultural trabajamos y colaboran muchas personas. Depende de las épocas y de los proyectos que se estén llevando a cabo en cada momento. Durante la Muestra de Cine somos muchos, pero en otros periodos el equipo es más reducido. El momento es increíble. Jamás pensamos que podríamos montar un proyecto tan grande como este. Un proyecto que trabaja en todos los municipios con propuestas que son de referencia internacional y, más importante aún, que se llevan a cabo con todas las instituciones públicas de la isla y con otras asociaciones. Hay un equipo maravilloso, de gente implicada, inteligente y sensible. Gente muy especial. Y en el fondo eso es una asociación cultural sin ánimo de lucro, un grupo de gente que defiende algo.

-¿Qué retos o proyectos de futuro tienen para la Muestra y para la asociación?

-Queremos consolidar los proyectos que hemos puesto en marcha estos años. En estos primeros seis años han arrancado propuestas como Destiladera, dedicada a recuperar películas antiguas de Lanzarote, Cine Ambulante de Verano, que ha sido un éxito sorprendente, o muchas otras cosas que están funcionando de maravilla. Queremos asentar esos proyectos, que más gente se acerque a ellos y, a lo largo del 2025, consolidar muy bien la estructura de trabajo de la asociación. Es algo que no se ve hacia fuera, pero en Tenique Cultural ponemos mucho empeño en las maneras de trabajar, en las formas de organizar los flujos de trabajo para no desperdiciar ni un euro. Queremos que toda la financiación que nos llegue tenga un resultado óptimo en el contexto de nuestras islas y su gente.

-¿Se han planteado la edición de libros sobre cine y sobre la propia Muestra?

-La edición de libros es algo que ha estado en la gaveta de las ideas y los sueños desde hace varios años. Esa gaveta la abrimos de vez en cuando y tratamos de sacar algo, pero el problema es que está tan llena que luego es difícil cerrarla. Tenemos muchas ideas, pero aunque mucha gente le extraña que lo diga, siempre repito que un gran proyecto de gestión cultural es igual a: sueño + excel. El sueño tiene que encajar en el excel y el excel tiene que ampliar celdas para que el sueño siempre entre.