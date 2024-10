M.P.G. Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 19 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Pilar Castro es una de las actrices más versátiles del panorama nacional. Desde su debut en 'Historias del Kronen', junto a Juan Diego Botto y Jordi Mollà, la madrileña no ha parado de trabajar. Tanto en televisión con series como 'Este es mi barrio', 'Al salir de clase' o 'Cuéntame cómo pasó', como en el cine, con 'Días de fútbol', 'Los dos lados de la cama' o 'Ventajas de viajar en tren' sin olvidar su gran pasión, el teatro, en el que integró la compañía Animalario y la suya propia, Caracalva, con Secun de la Rosa. Estos días es una de las ponentes de lujo del Festival Internacional de Cine de Gáldar, que este sábado baja el telón con la gala de clausura y la entrega de premios.

-Imparte la clase 'El oficio de la expresión' en el Festival Internacional de Cine de Gáldar. ¿Por qué ese título?

-Yo creo que en un mundo cada vez más digitalizado se pierde la expresión, el contacto con el otro, nos estamos deshumanizando, hay como un miedo a expresarse. Yo estoy muy obsesionada con este tema, porque todo eso resta creación y todo lo que no pase por el cuerpo al final te limita. Entonces creo que es muy importante para la actuación y también para la vida.

«Yo siempre me he guiado por una intuición que viene de un trabajo previo. Cada uno tiene»

-Dice usted en su taller que la expresión es sanadora. ¿Nos lo puede explicar?

- Cuando somos pequeñitos estamos llenos de expresiones y no tenemos filtros, jugamos mucho... pero eso hay un momento en la vida en que te lo cortan y un actor no puede pasar por eso. Se tiene que dar permiso para trabajar desde el juego, la satisfacción, el placer y eso ahora mismo es importantísimo.

-Le hemos visto en roles muy diferentes, ¿cuál es ese primer paso al encontrarse con su siguiente papel?

-Yo siempre me he guiado por una intuición que viene de un trabajo previo. Cada uno tiene un talento individual por sus vivencias y yo creo que eso es lo que te permite afrontar los trabajos desde tu pasado y tus vivencias. Esa es la primera pieza y luego ya comienza un trabajo de investigación, de creación, de construir un personaje. Y con todos esos elementos, con toda la información que te da el guion, el director y el trabajo en equipo surge algo que tú eliges y dices: «por ahí», y te dejas llevar.

-¿Teatro, cine o televisión?

-Todo es un aprendizaje, yo soy muy curiosa, observo todo lo que está a mi alrededor, eso siempre te alimenta. Pero para mí los procesos creativos son muy importantes y cuantos más largos sean, mejor. Y eso a mí me lo da más el teatro. El audiovisual, por cómo está concebido, te da menos tiempo, tienes que ir más rápido y se va más al resultado. En el proceso creativo es donde tienes que dar tu permiso y libertad que se va construyendo en los años, de investigarte e investigar lo que quiere el director.

Ampliar Pilar Castro, durante el taller que imparte en Gáldar. C7

-¿Qué mensaje lanza a los asistentes del FIC Gáldar que acuden a su taller?

-Justo eso, las claves para entender un oficio, porque esto es un oficio que se construye. Yo no he parado de estudiar en mi vida, y de aprender, de equivocarme, pensar que no puedo... Esto no es una cosa de llegar y ya soy actor. Hay que experimentar mucho, hay que estudiar mucho... Yo pienso que este es el respeto que hay que tener a nuestra profesión.

- La edición de este año del FIC Gáldar pone el acento en la mirada de las creadoras. ¿Es un hándicap ser mujer en este oficio?

-Afortunadamente eso está cambiando, pero aún hay mucho camino que recorrer. Evidentemente sí es un hándicap, hay una frase que dice «las mujeres envejecen y os hombres maduran» y todavía se dan parejas en las que las mujeres son mucho más jóvenes que los hombres, al revés es rarísimo. Esto ya te va acotando. La industria y el sistema en general lo llevan hombres. Su punto de vista está ahí. Es verdad que están predispuestos a cambiar y yo lo veo. Yo trabajo con hombres y veo mi papel y les digo, mira aquí hay micromachismo y dicen: «Ah, sí, pues mira vamos a cambiar, está mejor». Yo creo que hay una apertura, unas ganas de aprender, de dejarse empapar por lo que tenemos que contar y el papel de la mujer en todos los campos está cambiando, La invisibilidad está, pero no sólo con las actrices, cuesta mucho alzar la voz, decir oye, que estoy aquí, hay siempre un examen de nosotras mismas, hay que quitarse eso, porque vivimos mucho más tiempo y cuando tienes 50 años te queda aún mucha vida y mucho que contar y muchísima gente de esa franja y muchas historias que contar.

-¿Qué le parece un festival internacional en un municipio como Gáldar?

-Yo creo que es importantísimo, los talentos están en todos los sitios y las ganas de crear también, no sólo en las grandes ciudades. Es verdad que las industrias del cine, televisión y teatro se mueven más en las grandes ciudades, pero a mí me encanta llevar la cultura a los lugares más pequeños, que vivas en un sitio más apartado no significa que no tengas esa necesidad y la gente tiene mucha necesidad y te reciben muy bien y son hospitalarios, receptivos, cariñosos... Todo el mundo necesita el arte, es parte principal de una apertura mental, de un aprendizaje, es una maravilla. Yo cuando hago teatro lo siento mucho. En cualquier sitio debe haber estos espacios para que la gente se nutra.

