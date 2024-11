La Muestra de Cine de Lanzarote proyecta desde este martes su Sección Oficial

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La Muestra de Cine de Lanzarote entra esta semana en su fase competitiva, con la proyección de los siete títulos seleccionados por el equipo de programación de Tenique Cultural para su Sección Oficial, que se proyectarán entre este martes y el viernes, día 29 de noviembre, en El Almacén, en horario de tarde, con presencia de las personas integrantes del Jurado y del Jurado joven.

Se trata de 'The Flats' (este martes, 20.30 horas), 'Rising Up at Night' (miércoles, 18.00 horas), 'Kinra' (miércoles, 20.30 horas), 'A Fidai Film' (jueves, 18.00 horas), 'Viet and Nam' (jueves, 20.30 horas), '7 walks with Mark Brown' (viernes, 19.00 horas) y 'Todo documento de civilización' (viernes, 21.30 horas).

Siete títulos provenientes de Irlanda del Norte, República Democrática del Congo, Francia, Perú, Palestina, Vietnam y Argentina, que abordan temas cruciales como la opresión de derechos humanos, las consecuencias del racismo y el colonialismo, el impacto de los conflictos armados, las formas de vida extremas y la belleza que aún persiste en un mundo al borde del colapso.

El compromiso y trabajo activo de la Muestra de Cine de Lanzarote para fortalecer el sector cultural de las islas tiene fiel reflejo en la sección dedicada al cine canario, Cruce de caminos, que busca visibilizar y valorar el talento local, en una apuesta clara por el crecimiento y la consolidación de la creación audiovisual local. En esta edición se han seleccionado cinco títulos: 'Sísifo', 'El amor cortés de Mandy Flowers', 'Azul', 'De interés insular', y 'El jable', que podrán disfrutarse en la tarde del viernes en El Almacén.

La Muestra cuenta con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote a través de su marca de producto Lanzarote Film Commission y el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA), el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria y Turismo, el Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y la Unión Europea, a través de la iniciativa Next Generation EU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.