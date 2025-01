El festival de cine de montaña recala con seis cortos el domingo en el Teatro Guiniguada Los pases del European Outdoor Film Tour arrancan a las 19.00 horas y se incluye el título español 'Keep it burning', del escalador Edu Marín

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El festival de cine de montaña más grande de Europa, el European Outdoor Film Tour, aterriza en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria en su última cita en las islas, desde las que toma rumbo a península y Baleares por una veintena de ciudades del territorio nacional.

Este festival internacional no falla con su compromiso con Canarias, primer destino del circuito en disfrutar de los seis cortos de cuatro continentes seleccionados en esta 28ª edición.

Tras su paso por Tenerife con el todo vendido, el EOFT recala este domingo, 26 de enero, a las 19.00 horas, en el Teatro Guiniguada con seis cortos documentales de Austria, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Pakistán y España, por primera vez en la historia del festival.

Escalada extrema y a ciegas, un viaje por aguas bravas sobre palets, pura adrenalina en el skateboard más extremo, y un viaje a pedales que llevará a su protagonista a descubrir más que un país... estos son solo algunos de los ejemplos de esta edición, que sigue el lema 'Encuentra tu camino' y por primera vez en 28 años, incluye en su catálogo una historia con protagonistas nacionales: 'Keep it burning', rodado en marzo de 2024 en Asia.

Esta edición tiene rostro de mujer, con la profesional de MTB Samantha Soriano, de 'Cycle of Bayaniham' como imagen del cartel.

Los primeros protagonistas españoles del festival estrenan 'Keep it burning' del escalador catalán Edu Marín, que lleva a su padre Francisco 'novato' Marín de 70 años y a su hermano a una expedición al Karakoram, una de las cordilleras más desafiantes del mundo. Reúne al 'Dream team', su padre y su hermano Alex, para conquistar esta cordillera frontera entre Pakistán, la India y China. El viaje a las famosas Torres Trango será el escenario de un reto familiar, la ruta Eternal Flame en Trango Nameless Tower, creada por las leyendas de la escalada Wolfgang Güllich y Kurt Albert en 1989. Este corto de 33 minutos, producido en España y Pakistán, mostrará la cara más desafiante de la montaña y la naturaleza más radical.

El corto 'Soundscape', de producción estadounidense, va más allá de la escalada, de la montaña y de lo que es visible a los ojos. El escalador Erik Weihenmayer no tuvo miedo a quedarse ciego, sino a perderse el lado aventurero de la vida, por lo que este trabajo profundiza en lo que no se ve, para llegar a lo que se escucha, lo que se siente en un viaje a ciegas junto a su compañero de escalada, Timmy O'Neill. Él será sus ojos en una imponente pared en Sierra Nevada, un desafío de 73 metros de roca vertical, acertadamente llamada 'The Incredible Hulk'.

El documental 'Anna' desciende montañas por carretera, en skate y a toda velocidad. Este corto de producción australiana desafía curvas muy cerradas, tramos con pendiente y chispas para meter al espectador e la piel de la patinadora de descenso austriaca Anna Pixner, que ha logrado escapar de su ansiedad social con la calma que le da su tabla de Skateboard y en concreto, viviendo al máximo su pasión por esta modalidad de 'longboarding' en las montañas.

De producción austriaca, 'Backyard' acompaña a la 'freeskier' Nadine Wallner a un reto preparado durante años: 5 carreras de 'freeride', 3.000 metros de altitud, 25 kilómetros, todo en un día.

Los londinenses Ben y Hugo se lanzan a dar la vuelta al mundo a bordo de 'Melissa', una balsa de palets de madera, contenedores de plástico y construcción casera. 'To the sea' acompaña a la pareja en su viaje hacia el mar de vuelta a casa, atravesando los rápidos del río Vindelälven, en una producción sueca e inglesa. Lo que comenzó siendo un viaje de dos semanas, se convirtió en una expedición de 6 años por etapas plagada de desafíos y tormentas eléctricas.