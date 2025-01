El documental 'Daida: back to the ocean' se sumerge en la vida de la deportista canaria El largometraje nominado a los Goya estará disponible de forma gratuita en la plataforma Rakuten el Día Mundial contra el Cáncer

Rakuten TV estrenará 'Daida: Back to de future' el Día Mundial contra el Cáncer.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el próximo 4 de febrero, Rakuten TV, lanzará el documental nominado a los Goya 'Daida: Back to the Ocean', que estará disponible de manera gratuita en España, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. El trabajo relata la extraordinaria historia de la deportista canaria Daida Ruano, 18 veces campeona mundial de windsurf, mientras enfrenta su mayor desafío: el cáncer de ovario, según ha indicado Rakuten TV mediante una nota de prensa.

Dirigido por Pablo Ramírez Bolaños, 'Daida: Back to the Ocean' ofrece una mirada íntima y conmovedora sobre cómo la deportista afrontó un diagnóstico que cambió su vida, amenazando no solo su salud, sino también su sueño más personal. Reconocido por su profundidad emocional y su impacto, el documental fue nominado a los Premios Goya 2024 en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

Una historia inspiradora de esperanza y fortaleza

La trayectoria de Daida Ruano trasciende el mundo del deporte, transmitiendo un poderoso mensaje de coraje y perseverancia. Mientras enfrenta uno de los mayores desafíos de la vida, el documental captura su inquebrantable espíritu y su profunda conexión con el océano, que ha definido tanto su exitosa carrera como su identidad.

Conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer con Daida

Para contribuir a la concienciación y visibilidad del Día Mundial contra el Cáncer, Rakuten TV ofrecerá la película gratuitamente en su sección AVOD (Advertising Video On Demand), asegurando que esta poderosa historia pueda llegar al mayor número posible de espectadores. El Día Mundial contra el Cáncer es una iniciativa internacional destinada a fomentar la concienciación, mejorar la educación e inspirar acciones en la lucha global contra esta enfermedad.

'Daida: Back to the Ocean' estará disponible de forma gratuita en Rakuten TV a partir del 4 de febrero de 2025.