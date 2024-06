El Museo de Bellas Artes abrirá a finales de 2026 con «un relato coherente y actualizado»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Un museo vivo, con una exposición permanente pero no fija, que desarrolla un relato artístico e histórico desde una perspectiva contemporánea, a la que se sumarán constantes muestras temporales. Bajo ese prisma está previsto que abra sus puertas, a finales de 2026, el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea), para lo que en las próximas semanas se licitará la última fase de las obras que acondicionarán su sede, en un 30% del antiguo Hospital de San Martín, en Vegueta.

«Ahora sale la licitación para el acristalamiento del patio de la cica para lograr la estanqueidad necesaria, tal y como indica la normativa europea de museos. También se incluyen las obras para el salón de actos, que estará en la antigua ermita. Tendrá acceso desde el hall de entrada, lo que permitirá que los visitantes puedan acceder a los actos que allí se realicen sin entrar al museo. Lo vamos a acondicionar a nivel acústica y con mucha tecnología para los actos que acoja. Aprovecharemos también para devolverle su aspecto original a la antigua ermita, ya que ha sufrido muchas modificaciones y añadidos durante el paso de los años», avanza Pedro Romera, el arquitecto que comanda las obras del futuro Mubea, durante la visita institucional desarrollada en la mañana de este martes.

Una vez licitada esta última fase, Pedro Romera asegura que las obras, que también incluyen la realización de un rodonal en la calle Ramón y Cajal y un pequeño aparcamiento para guaguas, coches y los vehículos de personas con movilidad reducida, se desarrollarán en 9 meses.

Los riscos que pintó Oramas desde el antiguo Hospital de San Martín, desde una ventana del futuro Mubea. V.S.A.

Mientras las obras se han ido desarrollando en sus distintas fases, de forma paralela ha trabajado un equipo de historiadores del arte, conservadores y directores de museo de la red insular para preparar la colección artística que disfrutarán los visitantes del Mubea.

Colección permanente que no será inamovible

Francisco Javier Pueyo Abril, coordinador de este equipo, aclara que la ciudadanía se encontrará con «un museo y no una sala de exposiciones». «Será un Museo de Bellas Artes del siglo XXI. Contará con una exposición permanente y otras temporales. Las segundas se desarrollarán en tres vías, contará con exposiciones que vendrán de la Península, con otras locales y unas terceras procedentes del archipiélago», señala Pueyo.

Sobre la exposición permanente, de la que el Cabildo de Gran Canaria ha ido avanzando pinceladas como en la muestra 'Isla de Arte', que se exhibió en la Casa de Colón, el Centro de Artes Plásticas y el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el coordinador del Mubea apunta que «no será inamovible».

«Al revés, estamos trabajando en contenidos estéticos desde las antiguas poblaciones canarias hasta, más o menos, la inauguración del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). Queremos que esté integrada por pequeños contenidos, que conecten unos con otros, y que se puedan cambiar. Tenemos unas posibilidades tremendas para generar algo emocionante y agradable, tanto para la ciudadanía como para los investigadores. Ese es el gran reto que nos hemos trazado», subraya Francisco Javier Pueyo.

Francisco Javier Pueyo explica detalles del futuro Mubea a Carolina Darias y Antonio Morales, en la mañana de este martes. Cober

Los propios fondos artísticos del Cabildo de Gran Canaria cimentarán esa colección permanente. Los mismos se han ido enriqueciendo desde que arrancó el proceso de confección del Mubea con distintas adquisiciones para cubrir las lagunas detectadas por el equipo de especialistas de la Corporación insular, que se han materializado con procedimientos desarrollados mediante la Casa de Colón y el CAAM.

«El proceso de selección de las obras no solo consiste en elegir a los artistas, sino en ver qué se quiere contar, cuáles son las piezas más importantes, con un hilo conductor claro y un relato coherente desde una visión diferente y contemporánea, más pegada a la ciudadanía, que refleje la identidad cultural canaria y muy diferente al de hace 30 o 40 años, que hoy no se sostiene. Todo el equipo implicado lo tiene muy claro y en ello llevamos trabajando mucho tiempo», subraya el coordinador de los contenidos artísticos del futuro museo.

Otras colecciones

Pueyo destaca que en esa colección permanente «se jugará» también con otras colecciones «de la ciudad y de la isla, tanto privadas como públicas» y que el equipo artístico del Mubea tiene muy controladas. «Sabemos lo que tenemos y contar con colecciones como las de La Caja de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o la Universidad nos da un plus. Tenemos una suma de voluntades que no se daban desde 1845 y hay que aprovecharlo para tener al fin un Museo de Bellas Artes. Hoy llega un turista o una persona de la isla que quiere ver obras de Manolo Millares, Santiago Santana o Felo Monzón y no tienen dónde hacerlo. Ese vacío se acabará con este Museo de Bellas Artes», afirma.

Francisco Javier Pueyo confía en que el equipo que está definiendo los contenidos del Mubea pueda comenzar a trabajar en breve en las instalaciones del propio museo. Incluso, que de forma paralela a las obras de la última fase, que no afectan a las salas que se abrieron a la visita de este martes, comiencen a desembarcar algunas de las piezas que se exhibirán en la colección permanente. «Tenemos preparado el relato, las obras que se van a traer, todas las licitaciones pendientes para el equipo humano y la puesta en marcha de todo el funcionamiento interno del museo», destaca el coordinador del Mubea, conservador de la Casa de Colón y profesor de Historia del Arte de la UNED Gran Canaria.

Deteriorado y con filtraciones

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, apuntó este martes que el espacio que acogerá el futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea) contaba con «serios problemas de deterioro y con filtraciones, por lo que hubo que adecuarlo a la realidad museística», que exige unos espacios interiores totalmente aislados del exterior para preservar las obras de arte que se exhibirán.

Algunas dependencias del futuro Mubea. Cober

El nuevo equipamiento cultural tendrá un coste total de unos doce millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado en obras finalizadas cinco millones de euros, entre el proyecto para el acondicionamiento del edificio San Martín y obras accesorias de impermeabilizaciones, accesibilidad y seguridad de incendio (Fases I y II).

Antonio Morales también avanzó que ya se está preparando el edificio para que «el equipo que trabaja en el diseño museístico pueda empezar a trabajar aquí, en el propio espacio del Mubea» mientras se ejecutan las obras de la última fase, que afectan a uno de los patios del edificio, a la antigua ermita y a las conexiones pluviales y al rodonal exterior.

En 2026-2027 está previsto el proyecto de muelle de acceso y ampliación del área de conservación y restauración, un centro de estudios, un mirador y una cafetería.

La figura jurídica que tendrá el Mubea sigue sin estar definida, reconoció Morales. «Su puesta en marcha se gestionará desde el propio Cabildo de Gran Canaria, mediante una figura jurídica intermedia que no está totalmente decidida», añadió.

El presidente insular calificó como «necesario» que otras instituciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, «colaboren de manera decidida en la puesta en marcha de este equipamiento imprescindible para la cultura y el arte de la isla». «Es un museo largamente demandado y que acogerá la memoria de nuestro pueblo a través de la cultura, la pintura y la escultura desde nuestros orígenes hasta la actualidad», aseguró.

Un museo deseado

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, definió el futuro Mubea como «el espacio más interesante y esperado de la cultura en Gran Canaria».

Avanzó que ya cuenta con una sólida «estrategia museológica y museográfica», que se ha elaborado en paralelo a las obras de acondicionamiento del antiguo Hospital de San Martín, con el objetivo de que el Mubea «sea una referencia nacional».

Un momento de la visita institucional de la mañana de este martes, en el hall de entrada. Cober

La alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, agradeció la invitación del Cabildo para conocer «este inminente Museo de Bellas Artes de Gran Canaria en el corazón de Vegueta».

«Estamos convencidos de que va a contribuir en el camino hacia la capitalidad europea de la cultura en 2031», dijo.