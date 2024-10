Fallece la pionera Yolanda Graziani

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 21 de octubre 2024, 12:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La pintora grancanaria de origen italiano Yolanda Graziani pintó toda su vida. Considerada como una de las artistas más importantes de aquella generación que se propuso sacar de la penumbra la cultura canaria durante la década de los sesenta del pasado siglo, siguió en activo a lo largo de los ochenta y noventa, así como en los últimos años de principios del presente siglo XXI, practicando una pintura que la ha situado como un referente generacional por la enérgica y profunda abstracción lírica que la ha venido definiendo a lo largo de más de medio siglo.

«No entiendo la vida sin la pintura y no me la imagino sin ella. Fue mi salvación», aseguraba la creadora, fallecida este domingo a los 97 años, cuando recibió recientemente el Can de Plata a las Artes otorgado por el Cabildo de Gran Canaria.

Esta pintora autodidacta, que solo fue a una clase de la Escuela Luján Pérez, señalaba que «aprendí sin libros, ni referentes. Desde pequeña ya me encantaba dibujar. Aprendí yo sola. Pintaba lo que se me ocurría», reconocía, al tiempo que asegura que no seguía ninguna corriente artística.

Sus cuadros eran oníricos, como ella misma los ha definido toda su vida. «Lo mío no se parecía a nada, era muy particular», especificaba Graziani, que inició su trayectoria a comienzos de la década de los sesenta del pasado siglo cuando recibió el Premio de Pintura en la X Regional de Bellas Artes de Las Palmas de Gran Canaria en 1962 y, al año siguiente, se atrevió a realizar su primera exposición individual.

Compartió escena con otras pioneras como Pino Ojeda (1916-2002) o Lola Massieu (1921-2007), dos mujeres que ocuparon un papel capital como creadoras en la vanguardia del siglo XX en Canarias.