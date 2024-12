El CAAM amplía su oferta con la muestra 'Territorio CAAM' de estudiantes de arte inspirada en Zak Ové

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de diciembre 2024, 14:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran Canaria presenta la vigesimotercera edición de la muestra Territorio CAAM, integrada por proyectos de estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria (EASDGC), inspirados en las obras del artista Zak Ové, que forman parte de Virulent Strain/Cepa virulenta, que expone actualmente este centro.

Esta nueva muestra se inaugura este jueves y permanece expuesta hasta el próximo día 2 de febrero de 2025 en la sede principal del CAAM, donde se presentó a los medios en un acto encabezado por el director del centro, Orlando Britto, la directora de la EASDGC, Macarena del Pino, su vicedirectora, Jessica Hernández, y el propio Zak Ové.

Territorio CAAM es una iniciativa que organiza el CAAM del Cabildo de Gran Canaria, a través de su departamento de Educación y Acción Cultural, en colaboración con la comunidad educativa de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria.

El proyecto nace en 2008 con el objetivo de que jóvenes artistas en formación puedan participar en el proceso de producción y montaje de una exposición en el museo. En este proyecto, estudiantes de la Escuela visitan las exposiciones del centro, mantienen encuentros con artistas y comisariado y, por último, crean obras que reinterpretan estas muestras temporales. El programa culmina con la exhibición de sus trabajos en las salas expositivas del CAAM.

En esta edición, la muestra se articula con 10 proyectos artísticos en los que han participado 270 estudiantes que cursan los ciclos formativos de Grado Superior de Gráfica Publicitaria, Gráfica Interactiva, Animación, Cerámica Artística, Fotografía, Escultura Aplicada al Espectáculo y Modelismo e Indumentaria. Además, de Enseñanzas Artísticas Superiores, participan estudiantes de Diseño (Gráfico, Interiores y Moda), Diseño (Interiores). La muestra se completa con la propuesta con los alumnos y alumnas de Bachillerato de Artes.

La exposición del artista británico-trinitense, Zak Ové (Londres, 1966), comisariada por Paul Goodwin, es un gran proyecto retrospectivo titulado Virulent Strain (Cepa virulenta), que propone un recorrido por la trayectoria profesional de este creador multidisciplinar, desarrollada principalmente en ciudades como Londres o Nueva York, y en la isla caribeña de Trinidad, entre otros lugares del mundo.

En las creaciones de Zak Ové, el término 'cepa virulenta' puede aplicarse al modo en el que el artista toma múltiples variantes de las culturas caribeña, africana y europea -desde la música a elementos visuales como la escultura, la fotografía, lo textiles- para crear nuevas formas virales. La práctica de Ové supone una ingeniería cultural inversa de la virulencia como forma de resistencia, más que como una forma de veneno letal, tal y como indica el comisario de la muestra. Y es que las creaciones de Ové «constituyen un poderoso antídoto contra el virus del racismo, colonialismo y discriminación económica, al que se enfrenta la diáspora africana».

El alumnado de Bachillerato de Artes, presenta Hilos de identidad, en la que ha trabajado el autorretrato utilizando como técnica el bordado sobre foto para expresar su personalidad o su momento emocional, y resaltando aquellos elementos que consideran más relevantes. Zak Ové dice textualmente de su obra: «es una mezcla entre la identidad propia a través del autorretrato y la tradición de las abuelas, a través del bordado».

El grupo de estudiantes de CFGS del ciclo superior de Gráfica Publicitaria presenta Tampoco tan invisible, tan poco visible. La pieza audiovisual que realiza el alumnado toma como punto de partida las obras Cepa virulenta y Azul y negro: el hombre invisible y la máscara de la negrura. El audiovisual tiene como objetivo envolver en un virus al visitante. Virus del racismo. Virus que como en una pandemia fuera de control, se entremezcla con nosotros. Virus del racismo; tan poco visibles, tampoco tan invisibles.

El curso de CFGS de Gráfica Interactiva ha trabajado en un proyecto interactivo consistente en la creación de un prototipo de videojuego basado en algunas de las obras de Ové. El alumnado ha partido de la investigación de Virulent Strain, pero además ha investigado sobre el resto de sus obras. En los prototipos de videojuegos se ha pretendido interpretar y transmitir las ideas del artista sobre la diáspora africana o los elementos relacionados con la cultura africana y afrocaribeña.

En los juegos se han utilizado referencias gráficas y visuales pertenecientes a diversas obras, como Virulent Strain, Invisible man and the masque of blackness, The mother connection, Time tunnel, Moko jumbies, entre otras.

El grupo de estudiantes de CFGS Animación elaboró unos cortos animados basados en la estética y el imaginario de Zak Ové, utilizando como hilo conductor la música de la artista canaria Belén Álvarez, conocida como Lajalada.

El alumnado de CFGS Cerámica Artística presenta una instalación cerámica en forma de tótem, una estructura vertical que destaca por su composición única. En ella se utilizan elementos inspirados en las fiestas y costumbres tradicionales canarias, transformados para establecer un diálogo compositivo que, por un lado, explora el contraste entre el caos y el equilibrio, y por otro, revela un lenguaje contemporáneo fundamentado en los ritmos de expresiones culturales del carnaval canario.

La instalación aborda la cerámica no solo como un medio plástico, sino también como un puente entre el pasado. el presente y el futuro. En esta se integran objetos cotidianos que forman parte del imaginario colectivo y reflejan el sentir de la sociedad actual. A través de técnicas de reproducción estos objetos se reinterpretan y adquieren una segunda vida, dando lugar a piezas que celebran la riqueza cultural canaria e invitan a reflexionar sobre la identidad y la continuidad de nuestras tradiciones en la era moderna.

El grupo de Fotografía presenta la obra No lugares de Gran Canaria, un proyecto colectivo que busca reflejar la pérdida de identidad cultural y tradicional a través de una composición a gran escala, usando un mapa ortofoto de la isla como base. Señalizando lugares de forma que parezca una recopilación de emplazamientos relevantes para la cultura isleña, y que, sin embargo, se trate de sitios sin patrimonio, donde se pierde toda huella del origen y de la cultura canaria.

Por su parte, el curso de Escultura Aplicada al Espectáculo presenta piezas que están realizadas con embalajes de objetos tecnológicos, que son el nuevo tótem identitario de las nuevas generaciones, y los colores aplicados son colores puros afines a la cultura canaria.

El grupo de Modelismo de Indumentaria presenta una obra que consiste en la unión de trece diseños textiles diferentes (uno por cada alumno), inspirados en la obra de Ové. La intención es que el público se pare a ver la obra y lea los textos que van apareciendo debajo, que sugieren y dan significado a las formas que aparecen en los diseños (una o dos frases por cada diseño).

El proyecto ideado por estudiantes de EEAASS Diseño (Gráfico, Interiores y Moda) presenta una composición mural que explora, desde una perspectiva contemporánea, la riqueza de las tradiciones canarias. La obra, compuesta por módulos en los que se trabaja con texturas elaboradas a partir de textiles reciclados de prendas en desuso, funciona como una serie de prototipos individuales que destacan tanto por su forma como por su estructura, estableciendo un juego visual entre la forma estructural y la forma aparente.

Cada módulo contribuye a un conjunto visual que captura el espíritu festivo del carnaval canario, en el que el color y el ritmo adquieren un papel protagonista.

La obra da especial importancia al reciclaje de materiales y a la idea de dar una segunda vida a los productos, promoviendo así la economía circular. Este enfoque celebra el legado canario e intenta resaltar la memoria colectiva y su adaptación a los valores de sostenibilidad de la sociedad actual.

El grupo de estudiantes de EEAASS Diseño de Interiores, finalmente, presenta Raíces Interconectadas, que habla de lo 'multicultural', término que teóricamente significa existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio geográfico o social, pero sin implicar influencia o intercambio entre ellas, sin contacto con la comunidad local. Mientras que en la instalación que se ofrece se representa un espacio que evoca la reivindicación, la unión y la evolución.