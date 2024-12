César Coca Sábado, 21 de diciembre 2024, 23:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Josu de Solaun (Valencia, 1981) se ha adentrado en un terreno discográfico infrecuente entre los pianistas españoles. Después de haber grabado obras de compositores franceses y centroeuropeos a muy buen ritmo en los últimos años, este pianista de origen vasco, ganador de los concursos Enescu, Unión Europea e Iturbi, publica un álbum con los conciertos Nº 3 de Rachmaninov y Nº 2 de Prokofiev, dos de las piezas más difíciles del catálogo. Lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Isabel Rubio (sello IBS Classical). Solaun es también compositor y ha publicado además un libro de poemas.

- Desde la pandemia ha publicado una decena de discos. Para tratarse de un sector que se da casi por quebrado no está nada mal.

- Puede parecer una producción llamativa, pero antes había estado casi veinte años sin publicar ninguno. Son el fruto de trabajo de mucho tiempo. Y no hay que ser tan pesimistas. Algunos dicen que todo se ha muerto: los autores, los discos, la música, incluso dirán que ha muerto el amor.

- Norman Lebrecht, que ya anticipó la muerte de los conciertos en vivo, acaba de vaticinar el fin de la música clásica. Por cierto, no acertó con lo de los conciertos.

- Ese discurso de pesimismo a ultranza es casi un género literario. Es un pesimismo capcioso, porque en el fondo no asumen que sea así, o que vaya a ser así. Creo que Lebrecht es el Nostradamus de la música clásica.

- Hablemos de su disco con obras de Rachmaninov y Prokofiev. Es su primera incursión discográfica en la música rusa.

- Sí, y es curioso porque soy muy rusófilo en lo que atañe al ámbito cultural, especialmente la literatura y la música. Durante mis años de formación en Nueva York tuve como profesora a Nina Svetlánova, que había sido a su vez discípula del gran Neuhaus, maestro de Gilels y Richter. Ella me adentró en una música que yo ya amaba y me ha parecido que había llegado el momento de dejar testimonio de ello. Por otra parte, en los conciertos y en las finales de los concursos en los que ha participado yo he tocado mucha música rusa.

- ¿Por qué los pianistas españoles han grabado tan poca música de ese país?

- Creo que hay algo en la cultura ibérica que tiene que ver con lo austero, con todo lo que ello significa. Se prima más el ingenio, una mesura inteligente, frente al exceso trágico-dramático. Es curioso que en el ámbito literario sí se dé, y ahí están Lorca o Unamuno, pero en lo musical resulta bastante extraño. Todo lo excesivo o demasiado explícito se rechaza. La música rusa es de una emocionalidad primaria y quizá aquí ese exceso parece ajeno. El arte ruso es de extremos.

- El Nº 3 de Rachmaninov solo lo grabaron Alicia de Larrocha y Rafael Orozco y el 2 de Prokofiev no lo había grabado antes ningún pianista español.

- El de Rachmaninov lo tocan en concierto unos cuantos pianistas, como Joaquín Achúcarro, pero es cierto que él no lo ha grabado. Pero el de Prokofiev apenas está en el repertorio de ningún español.

El concierto más difícil

- ¿Y el emparejamiento de esas obras? Años atrás lo hicieron Yuja Wang y Dudamel y fue una novedad.

- Sin embargo, tiene todo el sentido. Fueron escritos con apenas cuatro años de diferencia y pertenecen a la misma placenta histórica. Se ha tratado de contraponerlos: la obra de un lírico-reaccionario frente a la de un grotesco-vanguardista. Y a mí me parece que se puede ver al revés. La influencia de Rachmaninov en Prokofiev se ve en su Concierto Nº 2. Ambas obras son dos emblemas para los pianistas, verdaderas cúspides de la exigencia técnica. En su momento se dijo que Rachmaninov había escrito el concierto más difícil y Prokofiev, que era rebelde a su manera, se planteó hacer él uno más difícil aún.

- ¿Cómo surgió la idea de hacerlos junto a la Sinfónica de Castilla y León?

- Resultó que ellos acababan de grabar unos conciertos con los hermanos Del Valle y quedaron muy contentos con la producción, así que propusieron a Paco Moya (dueño de IBS) hacer otro disco. Él se dirigió a mí y yo le planteé hacer los tres conciertos de Chaikovski, pero entendieron que era mucho para los tres días de grabación que había disponibles. Así que hicimos solo dos obras… pero más difíciles.

- ¿Y la participación de Isabel Rubio como directora?

- La propusieron en la orquesta y a mí me pareció bien. Ya había tocado antes el 2 de Prokofiev con la Nacional y ella en la dirección.

- Hasta este año no había publicado discos con orquesta. ¿Qué supone en cuanto a complejidad?

- Un disco con orquesta depende de muchos factores y son determinantes los días de ensayo. Por eso, tras uno con orquesta me gusto hacer algo yo solo. Mi siguiente álbum, que ya está grabado, es un disco doble que contiene las 59 mazurcas de Chopin.

- Graba para un par de sellos. ¿Por qué?

- Apuesto por los sellos españoles por muchas razones: desde las políticas hasta que son de los mejores en cuanto a producción por cómo tratan todos los aspectos, de la elección de pianos a la de salas. Paco Moya es uno de los mejores productores del mundo. Somos un país con un talento musical esplendoroso, y hay que promocionarlo.

- Ha grabado música francesa, centroeuropea y ahora rusa. ¿Y la española?

- Tengo otro proyecto con Paco, otro doble CD con obras de muchos compositores, pero en general se trata de músicos poco conocidos que hay que reivindicar. No es que no me interese grabar a Falla, Albéniz o Granados, pero ya están grabados por grandes intérpretes y necesitan mucha menos promoción que estos otros autores que yo abordaré. Y también tengo la idea de grabar algún día mi propio concierto para piano.

- ¿Sigue adelante con su faceta poética?

- Estoy escribiendo un segundo libro de poemas, pero voy muy lento. Quizá en cinco o seis años tenga un volumen lo suficientemente grande de poemas como para publicar otro libro. Ya tengo título: 'Breve tratado de cabuyería'.