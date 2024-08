Aquellos días en los que todos fuimos pajaritos

R. C.

1981. Tócala otra vez María Jesús. De apellido, la del acordeón. Fue la canción de aquel verano, y de algún otro. Y se coló la musiquilla en todas las verbenas y bodas de aquellos primeros años de la década de los 80. La canción de los pajaritos convirtió a niños y mayores en eso, pajaritos, en las pistas de baile. Porque la letra se las traída –Pajaritos, a bailar. Cuando acabas de nacer, tu colita has de mover. Para un pajarito ser, este baile has de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito has de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, dos saltitos tu darás y volarás...–, pero el baile lo superaba. Y con creces.

Quizás el país se entregó a María Jesús, su acordeón y su bandada de pájaros deseoso de olvidar la situación política que atravesaba. Era el primer verano tras el intento fallido golpe de Estado de Tejero del 23 de febrero de 1981. «Es día de fiesta, baila sin parar, vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar», cantaba María Jesús quien, aunque nació en Cáceres hace 68 años, hizo de Benidorm su centro de operaciones. Allí alcanzó la fama con El baile de los pajaritos, aunque antes ya había hecho sus pinitos y era habitual verla en programas de televisión de la época como 'Salto a la fama'.

Pero, ojo, que por mucho que esa canción se la vincule a ella, no es de ella. Originalmente titulado Chicken Dance, fue compuesto por Werner Thomas y fue difundido en varios países. En Italia lo cantaron y bailaron Al Bano y Romina Power.