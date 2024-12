Alonso Quesada será el protagonista del Día de las Letras Canarias en 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de diciembre 2024, 14:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Consejo de Gobierno ha anunciado este jueves 26 de diciembre, que Alonso Quesada, destacado escritor modernista de Gran Canaria, será el protagonista del Día de las Letras Canarias en 2025. Este autor, perteneciente a la Generación de los Tres junto a sus amigos Saulo Torón y Tomás Morales, trazó un impecable relato de las luces y sombras de la realidad social del archipiélago a principios del siglo XX. Poeta, dramaturgo y periodista, desarrolló una obra caracterizada por su profundidad existencial, la denuncia social y la ironía.

La elección se ha llevado a cabo, por primera vez, mediante una comisión de expertos, siguiendo un criterio promovido por Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Ejecutivo autonómico, quien ha defendido la importancia de garantizar la objetividad y el rigor en este tipo de procesos.

La conmemoración anual coincidirá con la efeméride de la prematura muerte del autor, que falleció con solo 38 años. El próximo 21 de febrero se iniciará, así, un año dedicado a la divulgación y estudio de su obra y figura, cogiendo el testigo de Ángel Guerra, autor homenajeado en 2024.

Retratos de la ciudad, el trabajo y sus sombras

Rafael Romero Quesada nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1886. Único varón entre cinco hermanos, con solo veinte años y tras el fallecimiento de su padre, adopta el rol de cabeza de familia y empieza a trabajar como oficinista en la compañía británica Elder Dempster Canary Islands. Su actividad laboral le acercará a la realidad de los ingleses en Canarias, siendo inmortalizada en varias de sus obras como 'Banana warehouse', 'Smoking room' o 'Las inquietudes del hall'.

También desarrolló una intensa actividad periodística con la escritura de numerosas crónicas sobre la efervescencia de una capital grancanaria abierta al mundo a través del puerto. Así, 'Crónicas de la ciudad y de la noche' exhibe un retrato de amor y de denuncia de su ciudad originaria. Durante año será, también, el director de la revista cultural Ecos.

En sus primeros años el joven poeta firmó sus trabajos con diferentes pseudónimos, y es en 1915, con la publicación de su poemario 'El lino de los sueños', prologado por Miguel de Unamuno, cuando consolida su nombre creativo como Alonso Quesada.

El carácter hondo y claro de su poesía evidencia la toma de conciencia de la clase asalariada a la que perteneció, con ejercicios de denuncia de las malas condiciones a las que se enfrentaba la clase trabajadora insular: «Yo gano el pan de una infeliz manera/ porque yo no nací para estas cosas: / hago unas sumas y unas reducciones; y así me consideran y me pagan…». Así, la pluma de Quesada recoge elementos propios de los movimientos modernista y posmodernista.

En 1922 publicó el poema dramático 'La Umbría', una de las obras cumbre de la literatura canaria. El texto recrea la asfixiante realidad de unas jóvenes hermanas del Valle de Agaete, bajo el estricto control de su madre y la epidemia de la tuberculosis. En 1975 esta pieza maestra fue adaptada al cine por Pepe Dámaso.

En 1925 fallece en Santa Brígida, tras una larga lucha contra la tuberculosis. Había sobrevivido apenas cuatro años a su queridísimo Tomás Morales, con el que mantuvo una intensísima relación epistolar.

Los ecos de aquella profunda amistad entre Alonso Quesada, Tomás Morales, Saulo Torón y Néstor de la Torre –nombres imprescindibles en la historia cultural del archipiélago, con los que compartió tardes de amistad e intercambio creativo— aún resuenan en la creación artística de las nuevas generaciones de Canarias.

Por primera vez, la figura homenajeada por el Día de las Letras Canarias ha sido elegida mediante una comisión experta, que ha elegido a Quesada por unanimidad. Han formado parte de ella José Ramos Arteaga, Alicia Llarena González, Beatriz Morales Fernández, Katya Vázquez Schröder, Humberto Hernández Hernández, María Isabel García Bolta, Félix Martín Hormiga, Eduardo García Rojas, Víctor Álamo de la Rosa y Lázaro Santana Nuez.