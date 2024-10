Clavijo: «La política nacional está en un punto muerto»

B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 16 de octubre 2024, 16:17 | Actualizado 16:37h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«En España no hay mayoría estable para gobernar, pero tampoco para presentar una moción de censura». El presidente canario, Fernando Clavijo, fue crítico con la actual situación de crispación que enfrenta a los dos principales partidos y que, a su juicio, ha provocado un escenario político de «punto muerto».

En el acto organizado por CANARIAS7 este miércoles, el jefe del Ejecutivo autonómico apuntó que si él estuviera en la piel de Pedro Sánchez y viera que la legislatura es «inviable», procedería a disolver las Cortes y convocaría elecciones generales. En su opinión, «no se trata de estar en el poder, sino de gobernar. Si no es así, que la ciudadanía elija».

Del actual ambiente de enfrentamiento entre Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE) considera que «los dos son igual de responsables» pero «exijo más al Gobierno porque es quien debe tomar la iniciativa».

Afirmó que las dos grandes organizaciones política se deben poner de acuerdo en los asuntos importantes para el país y «no es normal», dijo, que el jefe de la oposición «no hable» con el presidente o no sean capaces de saludarse. Así, apostilló, «es difícil entenderse».

Insistió Fernando Cavijo en que «no se sabe quien empezó» este clima de enfrentamiento pero «por el bien del país», reiteró, «no puede seguir así. Se le hace un flaco favor a la ciudadanía».

En este sentido, indicó que «no sabemos si la culpa es de Podemos, de Sumar, de la ultraderecha, de los nacionalistas, de los independentistas...¿Pero quien piensa en la persona que se levanta cada día a trabajar?». En su opinión, «no va a salir nada de este ambiente».

El voto de CC

Por otro lado, respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 2025, el presidente canario y secretario general de Coalición Canaria (CC) indicó que su diputada en el Congreso, Cristina Valido, apoyará esta ley «si es buena para Canarias» y se cumplen los compromisos cerrados por el Estado sobre la agenda canaria.

En este sentido, reiteró que «CC no hablará» de este asunto con el PSOE y el Gobierno de España si no se cumple antes con la comunidad autónoma y recordó que los compromisos adquiridos por Madrid en las cuentas de 2024 no se han llevado a cabo, puesto que el archipiélago solo ha recibido 15,5 millones de los 880 millones que tenían que haber llegado al archipiélago este año.

Los nacionalistas canarios firmaron un pacto de legislatura con los socialistas y el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez con el compromiso del cumplimiento de la agenda canaria. «Si no se cumple», dijo Clavijo, «estamos liberados» del voto a favor.

En cualquier caso, indicó que contar con un nuevo presupuesto «es bueno para el país» y necesario para que haya inversión y apuntó que en este momento los capítulos VI y VII están «bloqueados».