CC y PP mantendrán en Teguise al edil que deja Vox

José R. Sánchez López Teguise Lunes, 15 de julio 2024, 23:04

El gobierno local de Teguise va a seguir durante este verano constituido por once representantes, de modo que no influirá el hecho de que Ginés González, cabeza de lista de Vox en los comicios municipales de mayo de 2023, haya decidido romper con su formación, para ser parte del grupo de no adscritos.

Fuentes de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular, que aportan siete y tres ediles al pacto, señalaron a CANARIAS7, tras hacer pública González su decisión, que no existen razones de peso para considerar la expulsión. Coincidieron así ambas formaciones con el parecer hecho por el propio protagonista en su comparecencia ante los medios. Dijo el ya exedil de Vox que tenía voluntad de seguir con su desempeño, quedando a expensas de los demás integrantes del pacto.

«Nada ha cambiado», se valoró por parte de CC. Y rotunda igualmente fue Rita Hernández, jefa de filas en Teguise del PP, al señalar que «por nuestra parte no hay cambio, hasta ahora hemos trabajado y nos hemos respetado; lo que no se entiende es la posición de Vox en Canarias», añadió, en referencia a la polémica surgida con respecto a la derivación de los menores no acompañados llegados a las islas hacia otros territorios de España.

El conflicto con respecto a los menores inmigrantes fue precisamente el principal argumento esgrimido por González en la comparecencia ante los medios en el nuevo Centro Cívico de Costa Teguise. «Me han puesto contra la espada y la pared», sentenció, «soy español, pero también soy canario y de Teguise».

Y llegó a reconocer que estaba siendo protagonista de un ejercicio de transfuguismo, el primero que se constanta en una institución pública lanzaroteña en lo que ha transcurrido desde el comienzo del actual mandato.

Roger Deign, singular testigo

Se da la curiosa circunstancia de que en la rueda de prensa, como testigo en un lugar relevante, estuvo presente Roger Deign, número 2 de Vox en la plancha de Teguise en los comicios municipales de mayo de 2023, quien por tanto sería concejal en caso de que González renunciara al acta. Ambos charlaron de manera amistosa durante un par de minutos tras acabar la comparecencia antes los periodistas locales.

Cabe añadir, por último, que el nuevo componente del grupo de no adscritos negó que tenga el propósito de integrarse en un corto espacio de tiempo en otra formación política con presencia en el Ayuntamiento. Desde la oposición, son varios los concejales que han venido dando por hecho desde hace algunos días atrás que el fichaje de González por CC parece estar bien encaminado.