Guerra política por la pobre audiencia de las campanadas en el Castillo

Las audiencias menores cosechadas por Telecinco y Cuatro con las campanadas por partida doble desde el Castillo de San José, con patrocinio de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo; ha motivado el primer gran enfrentamiento político de 2025. Según el consejero delegado, Ángel Vázquez, obviando el detalle del seguimiento, la presencia de Mediaset ha servido para difundir la valía de Lanzarote. Para Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Nueva Canarias (NC), por contra, se ha sacado poco rédito del importante desembolso hecho.

En orden cronológico, al poco de saberse este jueves los datos, con Mediaset alcanzando menos del 5% de la audiencia en España, en la emisión nacional; y menos de un quinto del reparto canario, en las segundas campanadas, fueron los socialistas en salir a la palestra. De portavoz, Benjamín Perdomo, quien aseveró del evento que «fue un proyecto fallido que no cumplió con las expectativas ni justifica el elevado coste que supuso». Y precisó el portavoz del PSOE que «Lanzarote merece iniciativas serias y responsables, no gestos grandilocuentes que terminan en fiascos mediáticos y desperdician recursos públicos. La imagen de Lanzarote no se impulsa con fracasos televisivos, sino con planificación y rigor».

Similar parecer en nombre de NC ofreció Yoné Caraballo. Para este parlamentario regional, portavoz canarista para la ocasión, «se ha constatado un ridículo histórico que debe tener consecuencias», añadiendo que «no se puede gastar dinero público en caprichos y fracasos», cifrado en 1,5 millones de euros, «y que esto quede como si nada».

Ampliar Espectáculo sobre la fortaleza, tras haber empezado 2025. CBL

Ya pasado el mediodía se dio a conocer la versión de los Centros, positiva. «Hemos mostrado a toda España la esencia de una isla que combina la obra de un artista único, paisajes singulares, una propuesta gastronómica en auge y una población con muchas ganas de pasarlo bien», sentenció Vázquez. Y añadió que la doble retransmisión, con los presentadores Ion Aramendi, Blanca Romero, Ángeles Blanco y Ricardo Reyes; «ha sido una fiesta de todos y una acción promocional de un valor incalculable en un mercado fundamental para la isla».

Cabe resaltar que las emisiones en directo se acompañaron de las campanadas grabadas en Teguise el 30 de diciembre, a través de una gran pantalla.