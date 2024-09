Valsequillo saca a relucir los 7 pecados capitales

Rafael Falcón Valsequillo Domingo, 29 de septiembre 2024, 00:04 | Actualizado 01:05h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Valsequillo caerá en un baño de sangre. Valsequillo caerá en una guerra civil. No nacimos el día de los cobardes. No nacimos el día de los tibios. Nacimos el día en el que yo parí esta patria». Este diálogo entre la avaricia y la soberbia fue parte de un espectáculo que cautivó y aterrorizó a las miles de personas que abarrotaron el casco de Valsequillo, y es que la Suelta del Perro Maldito se desarrolló entre gritos e insultos, con una reflexión profunda sobre la salud mental a través de los 7 pecados capitales: la avaricia, la soberbia, la lujuria, la gula, la prereza, la envidia y la ira.

Con diálogos fuertes, el Perro se soltó de sus amarras y provocó el miedo en el pueblo. «Cada vez hay gente más mala, cada vez hay gente más odiosa y eso no me gusta, pero no porque hagan el mal, eso me encanta. Es que esa panda de idiotas pretende quitarme el puesto, que hartera por Dios. ¡Aullad, aullad! vosotros que sois hombres de piedra, si tuviera vuestras lenguas y ojos, los usaría de forma que haría estallar la bóveda del cielo. ¡Ahora sí, el perro esta suelto!», exclamó.

En el escenario de la plaza de San Miguel y en los cinco espacios habilitados a lo largo de la Avenida Juan Carlos I se desarrolló un espectáculo de teatro amateur callejero único, con más de 100 participantes.

Cober

Kilian Betancor, director artístico del espectáculo, quería que el público asistente se fuese de Valsequillo con una reflexión en su cabeza, y lo consiguió. La fiebre del sábado noche se apoderó de los presentes. Antes de la medianoche, y entre bambalinas, los nervios estaban a flor de piel, ya que la expectación fue máxima. Hasta que empezó el espectáculo.. «Realmente no existen, son una excusa para que tengan a quién culpar, porque no son capaces de asimilar sus propios errores. A ustedes les perseguirán por siempre, la avaricia, la soberbia, la lujuria, la gula, la pereza, la envidia y la ira. Que paradójico, ¿no? Al final miren, el único que pude salir del infierno soy yo. Ustedes quedarán ahí atrapados para siempre, para siempre, para siempre», y el Perro desapareció entre la oscuridad.

Cober

Valsequillo sigue fiel a su tradición y la 38ª edición de la Suelta del Perro Maldito cumplió con las expectativas con una gran puesta en escena, en una madrugada que se completó con los fuegos artificiales y la posterior verbena.

Ver 24 fotos Cober