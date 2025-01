El Ayuntamiento de Telde procede al cierre total de la parcela de Hoya del Pozo

CANARIAS7 Telde Jueves, 30 de enero 2025, 17:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Telde procederá, próximamente, al cierre total de la parcela de Hoya del Pozo donde, desde hace unos años, se están produciendo asentamientos no autorizados, después de que la propietaria del espacio iniciara algunas de las actuaciones en el terrero. Asimismo, tras comprobar que todavía se sigue llevando a cabo la práctica ilegal en el lugar, la institución local ejecutará la acción, con la colocación de bloques de hormigón en su acceso por la calle Pío Baroja, dejando aislada la propiedad. Cabe destacar que, después de hacer los estudios oportunos, se ha determinado que la parcela más próxima a la costa, utilizada hasta el momento como aparcamiento, es también de titularidad privada, por lo que se procederá también a su selle.

En este sentido, en pocos días los vehículos no podrán acceder, por lo que se advierte a los instalados en el espacio que deben abandonar el lugar lo antes posible. De no despejarlo en el tiempo establecido, una vez colocados los bloques de hormigón no podrán acceder. Además, se recordará mediante cartelería que está prohibido el acceso, la circulación y las acampadas. Así, todo vehículo que acceda al lugar será propuesto para sanción -que incluye tanto multa económica como la retirada de puntos del carné de conducir-. Por otro lado, el cierre producirá un traslado de los contenedores de residuos ubicados en la zona.

El Ayuntamiento de Telde recibió recientemente a varios representantes vecinales de Hoya del Pozo, que se reunieron con el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña; el concejal de Urbanismo, Juan Francisco Jiménez; y técnicos municipales, para tratar conjuntamente el plan en el que se está trabajando para poner fin a los asentamientos ilegales cercanos a la costa y al núcleo poblacional.

La reunión se centró como objetivo principal la búsqueda de soluciones a la problemática, ocasionada por algunas personas que están asentadas, de manera no autorizada, en casetas de campaña y caravanas en el barrio del litoral. Cabe destacar que a las mismas se les ha ofrecido y se les ofrece orientación, asistencia y alternativas por parte de la Concejalía de Servicios Sociales, área que dirige Adela Álvarez, para darles una salida digna.

Temas

Telde

Costas