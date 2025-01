Santa Lucía reinicia la licitación de la limpieza viaria para cambiar los pliegos

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Lunes, 20 de enero 2025, 23:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana tendrá que reiniciar el procedimiento de licitación del servicio de limpieza viaria del municipio, que salió a concurso en noviembre por más de 20 millones de euros y durante ocho años, para modificar los pliegos.

Y es que durante el plazo de presentación de ofertas, que finalizó el 2 de enero, los representantes de los trabajadores de la UTE Ansite, actual prestadora del servicio, advirtieron de la necesidad de retrotraer las actuaciones y rectificar los pliegos debido a errores en los costes salariales recogidos en el estudio económico que sirve de base para determinar el presupuesto y el valor estimado del contrato. En concreto, se referían a la paga por festividad patronal.

Tras un análisis del técnico municipal, en su informe confirma que hay una diferencia de aproximadamente 281.000 euros en el total de costes laborales estimados para los ocho años de duración del contrato, lo que haría variar al alza el presupuesto base de licitación en unos 358.000 euros. Su propuesta de resolución es la de retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a la aprobación de los pliegos y dejar sin efecto los actos llevados a cabo desde la publicación del anuncio, así como las ofertas presentadas por los licitadores durante el plazo.

La mesa de contratación tomó conocimiento el pasado viernes de esta propuesta del técnico del Ayuntamiento, emitida el 14 de enero, y acordó por unanimidad que el órgano de contratación «proceda a desistir o no celebrar el contrato», ya que se comprueba que el precio base de licitación y el valor estimado no son correctos y por tanto no se puede adjudicar con estos importes, lo que obliga a una modificación sustancial de los pliegos.

Un elemento esencial del contrato

El informe estima que debido a las que las modificaciones que resultan necesarias incorporar no son un mero error material sino una modificación de un elemento esencial del contrato, es necesario retrotraer las actuaciones. A ello se añade la necesidad de contar con la retención del crédito suficiente tras un nuevo informe económico para determinar el precio base de licitación y el valor estimado.

Cabe recordar que el contrato de limpieza viaria lleva caducado varios años, por lo que este nuevo concurso iba a permitir el incremento de la plantilla de 38 a 47 trabajadores, además de la adquisición de 53 maquinarias y vehículos nuevos. A ello se añadía la incorporación de nuevas zonas urbanizadas que ahora no están incluidas.