Moya se engalana para celebrar su tradicional romería en honor a San Antonio de Padua

CANARIAS7 Moya Jueves, 13 de junio 2024, 10:18

La Villa de Moya se prepara para vivir el fin de semana grande de sus fiestas tradicionales en honor a San Antonio de Padua. Unas fiestas que se llevan desarrollando a lo largo de todo el mes de junio con un programa repleto de actos para todos los gustos y para toda la familia.

Los actos arrancarán este viernes, con la aportación solidaria a cargo del alumnado de los centros escolares del municipio desde su costa hasta la cumbre. Los más pequeños ataviados con las ropas tradicionales canarias recorrerán las calles del casco de la Villa de Moya acompañados de la Agrupación Folclórica Guadalupe y la ACEDC Dragos y Laurel. Es así como se busca mantener vivas las tradiciones y que pasen de generación en generación, y es que, la romería - ofrenda en honor a San Antonio de Padua es una tradición muy arraigada entre todos los moyenses.

El viernes continuará abriendo boca para el día grande y es que desde Noia, en A Coruña, llega la Agrupación Folclórica Os Salgueiriños para actuar en la Casa de la Cultura, a partir de las 18.30 horas. Seguidamente, a las 20.30 horas, en el Anfiteatro

Municipal del Pico Lomito tendrá lugar el espectáculo Mi Conciencia, con Pedro Manuel Afonso, Maestro Florido y la Agrupación Musical Cumbres y Costas. La noche la cerrará The papas and the mojo, en la Plaza del Árbol Redondo.

Una tarde plagada de actos que dará paso al día que todos esperan desde hace meses. Desde bien temprano se notará el ambiente festivo en el casco de la Villa de Moya con la preparación de las diferentes carrozas y carretas. A las 17.30 horas arrancará la romería - ofrenda en honor a San Antonio de Padua, con la participación de los diferentes barrios del municipio y manteniendo viva la tradición con el grupo de Bailarines y Tocadores del Norte, que llegan desde la isla de El Hierro. Este año, como novedad, contará con la presencia de la Agrupación Folclórica O Salgueiriños de Noia que vienen desde La Coruña para formar parte de un día tan especial. Al término de la romería tendrá lugar el Baile de Taifas en el pórtico de Nuestra Señora de Candelaria con la Agrupación Folclórica Guadalupe, la Parranda del Cura, la Parranda del Pajullo y la Parranda La Polvajera.

Con la romería no acaba todo en la Villa de Moya pues el domingo continúan los actos. La mañana arrancará, a partir de las 9.00 horas, con la XXXI Feria de degustación de quesos y productos locales de la Villa de Moya y simultáneamente se celebrará la XX edición de la Degustación de productos de la Villa de Moya, a cargo de Aridane Rivero, en la Plaza Tomás Morales. A las 12.00 horas, tendrá lugar la Solemnidad de San Antonio de Padua, con el homenaje a cargo del grupo de Bailarines y Tocadores de El Norte, de la isla de El Hierro, y la eucaristía solemne a cargo del párroco D. Roberto Rivero. A la conclusión, será la procesión con la imagen del santo por las calles del casco.

El domingo llegará a su fin con el show de humor a cargo de Kike Pérez, a las 20.00 horas, en el Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito. Las fiestas culminarán el lunes con la jornada de convivencia vecinal con el tradicional y popular Sancocho Canario en La Josefa.

Días para disfrutar en familia manteniendo vivas las tradiciones y el amor por las fiestas en honor a San Antonio de Padua que pasa de generación en generación.