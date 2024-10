Morales: «No aceptamos injerencias, chantajes ni presiones de nadie sobre el transporte público»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de octubre 2024, 17:43 | Actualizado 17:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha dejado muy claro este martes que los responsables del Gobierno insular «no vamos a aceptar injerencias, ni presiones ni chantajes de nadie» a la hora de desarrollar el proceso que está llevando a cabo la corporación insular, «de manera reflexionada, sosegada y sin precipitación», para proporcionar a los grancanarios el mejor servicio de transporte público interurbano posible, una vez que, en el año 2027, termine el contrato que actualmente mantiene con la empresa Global.

La primera autoridad de la isla se ha pronunciado con esta claridad y contundencia ante las declaraciones realizadas sobre este asunto desde las filas del Partido Socialista Canario, en las que le conmina a tomar una decisión acerca de si, en ese futuro próximo, el servicio de transporte interurbano tendrá carácter público o privado.

Ante esto, el presidente del Cabildo ha hecho hincapié en que el Gobierno de la isla ya lleva más de un año trabajando en la búsqueda de alternativas a la situación que se planteará con el vencimiento de ese contrato. «El Cabildo ha empezado a analizar todos los escenarios posibles, desde volver a renovar la concesión y sacarla a concurso, generar la posibilidad de una empresa mixta o generar una empresa pública», ha declarado.

«Cada uno de esos escenarios necesita un análisis exhaustivo, en el que hay que ver todos los pros y los contras, el coste de cada operación y qué significaría para Global, para sus trabajadores, para el patrimonio que ellos tienen, si jurídicamente fuera viable convertirla en una empresa pública. Todo eso lo estamos analizando con absoluta pulcritud», ha subrayado, para recalcar que «estamos trabajando en el diseño de una auditoría, que va a profundizar milimétricamente en el análisis de la situación patrimonial y de otras índoles de Global. Pero eso hay que hacerlo de manera reflexionada, sosegada y sin precipitación».

Y, en ese escenario, ha incidido en que, «en este proceso, que tiene que ser absolutamente transparente, porque está Europa, porque hay otras operadoras en el mercado, porque todo el mundo va a mirarlo con lupa y porque nosotros, desde la Administración, lo tenemos que hacer de una manera abierta y bien documentada, no podemos aceptar ninguna injerencia, ningún chantaje ni ninguna presión de nadie», ha sostenido.

«Que nos dejen trabajar tranquilos desde la Autoridad Única del Transporte, que es la responsable de tomar la decisión final. Además, en ese organismo hay otros ayuntamientos junto con el Cabildo. Por tanto, injerencias, ninguna; presiones, ninguna, y chantajes, ninguno», ha aseverado. «El Cabildo sabe cuáles son los pasos que hay que seguir para garantizar un servicio de transporte público de calidad en la isla y eso es lo que vamos a seguir haciendo», ha agregado.

Por eso, ha querido finalizar poniendo de relieve que «cometen un enorme error los que utilizan de manera partidista este hecho y la situación de los operadores. Se ha cometido un error por parte de la Gerencia de Global al politizar este asunto con un partido político concreto. Es un tremendo error que no ayuda a los trabajadores, que no ayuda a la empresa y que no ayuda al proceso», ha sentenciado.

«Pero eso no nos va a distraer. Nosotros tenemos una obligación y el Cabildo va a seguir trabajando en esa línea y, cuando tengamos todo listo lo pondremos sobre la mesa, escucharemos los informes técnicos, jurídicos y de solvencia económica, y todo lo que haya que analizar para tomar la decisión justa. Y la tomaremos libres de presiones, de chantajes y de ningún tipo de injerencia, como corresponde a una administración pública independiente, que no está sometida a intereses empresariales ni políticos», ha concluido.

Tres opciones posibles

Por su parte, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, ha abundado en poner en valor la labor que está efectuando el Cabildo para asegurar el mejor servicio de transporte público para la sociedad isleña, «trabajando con seriedad las tres opciones que existen, que hay que ponerlas sobre la mesa, porque, si no, mañana alguien podrá impugnar la decisión que se tome».

Para terminar, Sosa ha afirmado que «vamos a seguir luchando por un transporte de calidad en Gran Canaria, y creo que lo hemos demostrado, porque hemos pasado de mover 66 a 91 millones de viajeros y este año alcanzaremos el centenar, poniendo el Cabildo 37 millones de euros de fondos propios», ha detallado. «Estamos trabajando para tomar la mejor decisión, que dé estabilidad, tranquilidad y futuro no solo a Global, sino a las cinco operadoras de la isla».