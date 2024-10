Teodoro Sosa: «Todos los escenarios para la gestión del transporte interubano están abiertos»

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 7 de octubre 2024, 23:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Autoridad Única del Transporte (AUT) baraja tres opción para renovar en 2027 la concesión de las líneas de transporte público interurbano de Gran Canaria, sacarlas a concurso, crear una empresa pública para su gestión directa o que el Cabildo participe en una empresa mixta que asuma el servicio público, y adoptará la decisión «que ofrezca más garantías técnicas y jurídicas para que nadie la tumbe en los juzgados, que menos perjudique a los trabajadores y que más garantice la prestación de un servicio de calidad».

Así lo subrayó este lunes su presidente primero y consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo, Teodoro Sosa, para quien la propuesta lanzada por el Comité Insular del PSOE para que la AUT opere y gestione los servicios de guaguas que hoy prestan las empresas Global, Telbus, Gumidafe, Guzmán Sosa y La Pardilla Bus «es indecente».

Según el máximo responsable del área insular de Transportes, todos los escenarios posibles sobre la futura gestión del transporte público interurbano de la isla «están abiertos y ninguno está cerrado». En todo caso, la decisión final no se adoptará antes de que la compañía Global sea sometida a «una auditoría milimétrica» y se analicen «todos los aspectos positivos y negativos de cada solución».

Para Sosa la propuesta lanzada por el PSOE después de que 39 trabajadores de Global se afiliasen a la agrupación capitalina de este partido «hace un daño irreparable a la imagen de la empresa» y pretende «presionar al resto» de fuerzas políticas. «Manipular y usar a Global con fines políticos es muy feo, pero usar a los trabajadores es todavía peor, es indecente», mantuvo el consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo.

La propuesta socialista, agregó Sosa, no tiene en cuenta que la AUT no es un organismo público del Cabildo sino un consorcio del que también forman parte los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana ni ha consultado la posición al respecto de las cuatro pequeñas operadoras que incluye, además de Global, en la creación de una empresa pública, es decir, las empresas Telbus, Gumidafe, Guzmán Sosa y La Pardilla Bus. «Igual se han despistado», ironizó.

Tras ocho años de gestión socialista

El responsable de Transportes del Cabildo desde que empezó el actual mandato recordó que Miguel Ángel Pérez, Secretario de Transporte y Movilidad del PSOE de Gran Canaria, fue su antecesor en el cargo entre 2019 y 2023 y el gerente de la AUT en el mandato anterior «y en ocho años en el Cabildo no hizo nada de lo que ahora pide. No he encontrado ningún documento ni iniciativa alguna en este sentido», comentó al respecto.

Cabe recordar que tras los dos primeros mandatos consecutivos de gobierno compartido entre NC y PSOE en el Cabildo, en los que las competencias en materia de transportes estuvieron en manos socialistas, tras los comicios celebrados en 2023 y la reedición del pacto entre ambas fuerzas el área de Transportes pasó a manos de NC.

El vicepresidente de la AUT insistió en la necesidad de hilar fino en la solución que finalmente se adopte para renovar la concesión de las líneas de transporte interurbano «para que nadie la tumbe en los juzgados, sea otra operadora, el Estado o la Unión Europea» y defendió que la prioridad del Cabildo «es que el servicio público que se preste siga siendo de calidad».

También dejó claro que «la decisión la tomaremos el presidente del Cabildo y yo, tras un análisis riguroso de todas las opciones y sus pros y contras, y se dará cuenta luego al resto del Gobierno insular y a la Autoridad Única del Transporte», en alusión a la propuesta del PSOE de que el acuerdo sea cerrado en el seno del pacto con NC.