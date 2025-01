Más razones para que Las Palmas de Gran Canaria sea zona tensionada

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de enero 2025, 22:40 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria abre de nuevo el debate sobre su «emergencia habitacional». Esta misma semana fue su Ayuntamiento el que puso sobre la mesa un informe de más de 200 páginas para «instar» al Gobierno de Canarias para que inicie el procedimiento que concluya con la declaración de zona tensionada para la ciudad. Ese marco se ve ampliado por informe encargado por Podemos –una de las tres fuerzas del pacto municipal– que añade más razones que los técnicos locales para justificar esa medida.

Y es que según el documento realizado por el gobierno municipal la ciudad más grande del archipiélago reúne tres de los cuatro requisitos exigidos por la ley estatal de Vivienda para ser zona tensionada, aunque con que se cumpla solo uno está razonada la declaración. Sin embargo, según los datos del Observatorio DESCA –Derechos Sociales y Justicia Ecológica– se cumplen los cuatro. Lo que haría más rotunda la afirmación de la alcaldesa Carolina Darias de que «ya no caben más excusas».

La plataforma catalana, fundada en 1998, presentará este sábado las conclusiones de su informe en la sede de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria. Un documento formado por los datos que configuran la realidad de la vivienda en las islas, para reforzar dentro de la posición interna del pacto la idea del partido que pidió incluir la declaración de zona tensionada en la biblia del gobierno actual.

La diferencia entre el informe municipal y el de DESCA está en los tiempos medidos para hacer el balance de los últimos años sobre el precio de compra. Su cálculo comprende entre enero de 2019 y diciembre de 2023, cumpliendo exactamente el margen de cinco años que la ley cifra para tomar muestras.

Lo que expone la ley es que para ser zona tensionada se tiene que dar «que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente».

Así como el texto que nace del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya crea una fotografía dolorosa de los precios de compra desde 2020, al irse un año más atrás en la evolutiva el de DESCA hace que este punto también cumpla con el cuarto punto que no le salía al gobierno local. «En todos los casos la variación del precio de compra de la vivienda experimentado en los cinco años anteriores presenta un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente, con valores que van desde 5 a 9 puntos superiores», indican en su resumen.

Aunque discrepa en este punto, dando un marco de datos que permite ir más allá de lo que ya ha puesto sobre la mesa el Ayuntamiento para medir su realidad a la de un Gobierno de Canarias que tiene otro ritmo en este asunto, el informe encargado por Podemos coincide en que se cumplen sobradamente los otros tres puntos medidos para la declaración, entre ellos la carga de masa salarial dedicada por los hogares palmenses al pago de alquiler o hipoteca y el incremento de los precios de alquiler en la ciudad.

Compra de no residentes

El documento del Observatorio DESCA, ciñiéndose a los datos de compra, indica que «la evolución de las compraventas 2007-2023 sigue un patrón igual al de todas las islas: de 2007 a 2011 disminuye, hasta 2019 se recupera, cayendo en 2020 y creciendo hacia un 'pico' en 2022 de 4.276 transacciones totales. En 2023 disminuyen hasta una cantidad anual de 3.529».

Además, refleja un dato que puede explicar bien cuál es la realidad inmobiliaria de las islas ya que aunque «los datos oficiales no desagregan las compraventas de no residentes a escala local. El Colegio de Registradores desagrega por provincias y nacionalidad: el 25,6% del total en Las Palmas el segundo trimestre del 2024, que está entre los 7 territorios con un mayor peso de la compraventa foránea de toda España. Las compraventas de vivienda por parte de no residentes con mayor capacidad adquisitiva derivan en un aumento del precio e incentiva a vender viviendas a los propietarios que la alquilan una vez finalicen los contratos».

La declaración de zona tensionada traería consigo la regulación del mercado en la ciudad, con una especial incidencia en el del alquiler, explotado en Las Palmas de Gran Canaria especialmente en lo que tiene que ver en la relación de las viviendas de alquiler vacacional y la distorsión que supone con respecto al alquiler a familias. La ciudad ya ha dado el paso para que el Gobierno de Canarias, competente en el asunto, actúe. Le toca.