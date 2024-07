David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de julio 2024, 23:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria ha sancionado con un mes de empleo y sueldo a un cabo que, el pasado 21 de junio de 2023, atacó verbalmente a un subordinado empleando términos como «maricona de mierda» o «si quieres una foto mía para masturbarte me la pides a mí».

La resolución emitida hace algunas semanas por el departamento de Recursos Humanos entiende acreditado, en base a los testimonios recabados, el incidente que aconteció en las dependencias del cuerpo en el barrio de Miller Bajo.

Dos agentes avalaron el testimonio del compañero que denunció al cabo, al señalar que en la zona de comedor de las dependencias del cuerpo entró el sancionado dirigiéndose al agente en cuestión profiriendo los gritos de «maricona de mierda. Si quieres una foto mía me la pides a mí. No tienes que pedirsela a nadie. Si quieres una foto mía para masturbarte me la pides a mí, maricona de mierda».

En una primera declaración, tomada el pasado 8 de noviembre, el cabo negó los hechos referidos por el agente que planteó la denuncia. Tras la declaración de los otros agentes, se produjo la sanción al cabo que contestó planteando una serie de alegaciones al respecto indicando que es verdad que le dijo al agente «palabras malsonantes pero siempre desde el respeto».

El superior sancionado asevera que esta actitud que ha encontrado castigo en el régimen interno del cuerpo proviene de una serie de acontecimientos relacionados con el agente al que insultó en el comedor de las dependencias oficiales. Así, en la resolución se anota que alega llevar «meses e incluso años de constante hostigamiento por parte del agente denunciante así como agentes afines a él, además de llevar un tiempo sufriendo constantes ataques anónimos que van desde pinchado de ruedas a rayones en los vehículos, pintadas en la paredes con descalificativos hacia su persona y la jefatura, hechos que han derivado en una denuncia por acoso por parte de ésta».

Además, como desencadenante definitivo de los hechos, el cabo apunta que «el día 21 de junio de 2023 a través de un chat de whatsapp, en el cual él no se encuentra, se entera que el agente está solicitando una foto suya, hecho que le reprocha cuando lo ve en persona, indicando que cuando quisiere una foto se la pidiese»

Ese fue el día en el que finalmente se dirigió a la zona de comedor, donde se encontraba el denunciante, para pedirle explicaciones. Por eso añade que «no se debería tener en consideración únicamente los hechos comunicados por el agente en el escrito de fecha 21 de junio de 2023 sino los anteriores, pues su actitud no fue agresiva o intimidatoria sino que se encontraba en un estado de enfado, molesto y exaltado».

Tras lo acontecido, y asumiendo que profirió las expresiones por las que finalmente ha resultado sancionado, el cabo completa sus alegaciones estimando que «asimila los hechos acaecidos el día 21 con el 'silbato del perro', cuya metáfora indica que los presentes en el incidente pudieron interpretar que la situación era similar o idéntica que el resto de los días, hecho por el cual los compañeros no dieron importancia a lo acontecido y calificaron su estado como molesto o enfadado pero en ningún momento agresivo e intimidatorio como indica».

Sanción decretada

Una vez valoradas las declaraciones y las alegaciones presentadas por el cabo, se ha entendido que los hechos denunciados quedaron sobradamente probados por los que se aplica la sanción pertinente, dejando en manos del sancionado el periodo legal para establecer, si lo entiende necesario, el recurso pertinente al respecto.

Pese a las alegaciones presentadas por el sancionado, se interpreta que en ningún caso un funcionario de su categoría puede proferir las expresiones malsonantes que utilizó para enfrentarse a un subordinado en presencia de otros compañeros del cuerpo.

Temas

Sanciones