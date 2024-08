El problema de aparcamiento en La Feria: «750 plazas clausuradas»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 1 de agosto 2024, 22:41 | Actualizado 22:50h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Un vecino nonagenario de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, denunciaba esta semana en la edición impresa y digital de CANARIAS7 los problemas que afronta a diario para poder moverse por las calles de un barrio en el que reside desde hace décadas. Explicaba que la ocupación por parte de algunos residentes de zonas como aceras, pasos de peatones e incluso paradas de guaguas para estacionar sus vehículos suponían para él barreras insalvables ya que necesita una silla de ruedas para sus desplazamientos.

Esta situación, que este afectado explicaba se repite de manera reiterada, responde según la asociación de vecinos de este núcleo población de la parte alta de la ciudad a un problema que se arrastra desde hace casi una década. «Hay 750 plazas de aparcamiento que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento tienen secuestradas en el barrio», asegura Miguel Pérez, presidente de la entidad que representa a los residentes.

Apunta que este déficit de estacionamiento es la razón de que se produzcan aparcamientos indebidos en un barrio en el que, incide, el grueso de los bloques que se construyeron en la década de los años 70 del pasado siglo carecen de garaje pues se acometieron atendiendo a las condiciones de la época.

«La urbanización Los Gladiolos, Los Americanos y el mal llamado Lomo del Chinche, que es el realidad el Mirador del Atlántico, tienen sus garajes clausurados porque se vencieron los extintores», entre otras deficiencias como «puertas de emergencia reventadas», expone sobre estas tres promociones «que son del Gobierno de Canarias».

El portavoz vecinal dice que se aparca en sitios indebidos por el cierre de estos garajes. Juan Carlos Alonso

Pérez señala que «el Ayuntamiento procedió a la clausura» de estos garajes porque no cumplían la normativa y mandaron que se sacaran los coches». Pero apunta que el Gobierno de Canarias no solo no solventó las deficiencias, sino que dio otros usos a dos de las plantas de los aparcamientos de Los Gladiolos, en concreto.

«Han metido ahí papeles», dice sobre «los archivos del Gobierno de Canarias» que afirma se acumulan en esos espacios en la actualidad. Algo que, dice, «tengo denunciado pero no me hacen caso ni el Ayuntamiento ni el Gobierno».

El portavoz vecinal asegura que esto supone un peligro de cara a a la seguridad de los residentes en estos inmuebles de Los Gladiolos. «¿Qué arde más rápido, un coche o papeles?», plantea.

«Si arde este edificio, tenemos un problema. Imaginen que esto arde de noche, ¿qué hacemos con los vecinos?», incide.

«Si se abren esas 750 plazas se acaba el problema porque hay plazas de sobra para que los coches estén bien aparcados», dice quien reconoce que los vecinos estacionan en cualquier lado porque no les queda más remedio.

«Si llegas a la diez de la noche aparcas donde sea», reconoce. Aunque también señala que muchos residentes se desplazan a barrios cercanos como Siete Palmas para estacionar sus vehículos, por lo que trasladan el problema a esos núcleos.

Interior de uno de los garajes. C7

Por este motivo, expone, en la reunión que mantuvo «el 20 de noviembre de 2023 con Pablo Rodríguez Valido, consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, estuvo también presente el presidente de la asociación de vecinos de Siete Palmas».

Dice que en ese encuentro, informó al representante del Ejecutivo canario de la situación de los garajes de las tres urbanizaciones mencionadas. «Nos dijo que no nos preocupáramos, que no sería por dinero y que se recuperarían sobre la marcha».

Sin embargo, pasaron los meses y nada cambió. «Habíamos quedado en reunirnos en febrero o marzo y en abril, en vista de que no daba señales de vida le llamó el presidente de la asociación de Siete Palmas. Pero la respuesta que tuvimos fue de su secretaria, que nos dijo que nos olvidáramos, que no se iba a hacer nada».

Añade que ese mismo mes se dirigió en persona a la Consejería de Vivienda para hablar personalmente con Rodríguez, «pero no me atendió».

Recalca que la respuesta del Ayuntamiento capitalino tampoco ha sido mejor. «El 18 de junio vino Adrián Santana, el concejal del Distrito Ciudad Alta, a visitar el barrio y se le informó de esto. Pero le llamé este miércoles y no me atendió porque sabe para qué lo llamaba».