La marcha de Santana da paso a una compleja reestructuración

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Martes, 17 de septiembre 2024, 23:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La tocata y fuga de Adrián Santana como concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deja a Carolina Darias la compleja misión de reorganizar sus áreas de gobierno, desnudas las de Cultura y el distrito de Ciudad Alta tras la dimisión del joven edil este lunes a primera hora.

La alcaldesa ve correr la lista con la que se presentó a las pasadas elecciones de junio de 2023 a la espera de Betsaida González, actual jefa de gabinete de la Delegación del Gobierno en Canarias. A ella le corresponde ingresar ahora en el grupo de gobierno de la ciudad, y aunque desde fuentes municipales no se confirma oficialmente su llegada desde el entorno de su partido se asegura que ya es un hecho.

González es una mujer de partido, que acata la disciplina interna. Sin embargo, no se ve en ella el perfil concreto para asumir las responsabilidades de la política cultural de la ciudad, esa que tras su dimisión Santana dijo que eran imposibles de realizar debido a las decisiones internas y externas del grupo de gobierno municipal.

No obstante, esa creencia en que las características de la presumible nueva edil no encajan en la filosofía de la concejalía no se limitan a ella. En el grupo actual de Carolina Darias tampoco se concentran perfiles que parezcan adaptados a las necesidades del área, algo que contrariamente sí pasaba con el edil saliente.

En los últimos días se ha colocado a la figura de Carla Campoamor, en la actualidad con competencias en Deportes y Juventud como posible relevo de Santana. Un movimiento interno que la desplace de sus actuales competencias, en las que se ha encontrado con críticas y rechazos.

La marcha de Adrián Santana tambien deja al descubierto las competencias de distrito, concretamente en Ciudad Alta. El más poblado de la ciudad. Santana estaba implicado en sus responsabilidades con los barrios de su distrito, otra de las razones que también han sumado en su salida del gobierno.

Y es que su dimisión el lunes a primera hora, noticia con la que Carolina Darias abrió la semana, sentó como un jarro de agua fría en el grupo municipal del PSOE, que no contaba con ello ya que solo un círculo muy limitado de personas sabía de sus intenciones estos días.

Darias pensó en un primer momento que lograría convencer a su concejal más joven para que permaneciera en el cargo, pero él se mantuvo inamovible en lo que asegura fue un hecho muy meditado.

Las carencias presupuestarias en el área Cultural fueron un elemento relevante en su decisión. Había pedido recursos y que en la Sociedad de Promoción no se volcaran todas las posibilidades en la organización del Carnaval, con un Josué Quevedo, director artístico, cada vez más presente con mando en plaza.

Santana y Darias nunca llegaron coincidir en sus planteamientos al respecto, lo que unido a la compleja situación de la Sociedad de Promoción, investigada por su gestión en los años precedentes por la Fiscalía, generaron un estado de tensión en el concejal que derivó incluso en algunos problemas de salud.

Con su dimisión, Santana descubre que el gobierno de Darias no es tan uniforme como se traslada. Y que la tensión y exigencia que impone el alto ritmo de trabajo de la alcaldesa está afectando a otros ediles del ala socialista del gobierno.

La dimisión de Santana será efectiva el próximo viernes, cuando de fe de ella el pleno ordinario de la ciudad. Allí quedará rubricado oficialmente, pero la realidad es que desde que este lunes comunicó a la alcaldesa su marcha irrevocable ya ha cesado en sus funciones, que transitoriamente pertenece a la concejala Nina Santana.

Y es que la necesidad de contar con un área de Cultura en estado de descomposición, con un sector muy desencantado en la actualidad con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, colisiona con el gran proyecto de que la ciudad sea candidata a capital europea de la cultura en el año 2031.

Temas

Ciudad Alta