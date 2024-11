El frente contra Totisa pide al Puerto que actúe: «Es impropio del mundo civilizado»

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de noviembre 2024, 18:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La oposición ciudadana al proyecto de la regasificadora que Totisa quiere instalar en el Puerto de La Luz y de Las Palmas sigue su agenda del conflicto y entra en la Autoridad Portuaria. Los miembros de la plataforma que coordina el movimiento social se reunió este martes con Beatriz Calzada, presidenta de la entidad, para pedirle que actúen de oficio y detengan el proceso, al considerar, a su vez, que no se les podría exigir responsabilidad patrimonial por hacerlo.

Calzada abrió la casa del Puerto a la ciudadanía organizada en una conversación sin límite de tiempo en la que algunos presentes confiesan que imperó un clima de respeto y diálogo. Eso sí, las posturas siguen alejadas y la responsable del principal puerto de las islas insistió en que mantendrá la «neutralidad» en el proceso administrativo que se encuentra abierto en la actualidad.

Totisa trata de construir una planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y generación de energía eléctrica de 70mw en una zona de la instalación portuaria a apenas un kilómetro del núcleo poblacional de La Isleta.

Esa idea, que salió aprobada en 2019 por el Consejo del Puerto, se encuentra en estos momentos con la contestación de la plataforma ciudadana, en la que ocho organizaciones se encuentran agrupadas, y de las dos instituciones políticas más relevantes de la isla, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El proyecto que se aspira a levantar en el Puerto de La Luz se compone de cuatro grandes chimeneas que estarían vomitando al cielo de la ciudad los restos del proceso industrial para conseguir energía. Como expone una de las responsables de la plataforma ciudadana: «Es impropio del mundo civilizado, un retroceso intolerable».

Quien así lo señala es María Luisa Pita Toledo, durante más de tres décadas, jefa del servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Como técnica que sabe bien de lo que habla, Pita Toledo añade que «de ninguna manera pueden volver las chimeneas con combustible fósil a la ciudad. En eso vamos a ser totalmente intransigentes y beligerantes, por respeto a la ciudadanía y a la salud de la población, que se va a ver comprometida en una generación completa si se introduce una fuente industrial para obtención de energía eléctrica con combustibles fósiles en la ciudad».

Este mensaje fue escuchado este martes por Calzada en un ambiente de «absoluta cordialidad». Aunque las posturas siguen lejanas, desde la plataforma agradecen el talante. Lo que les transmitió la presidenta del Puerto tampoco se mueve una coma de las declaraciones públicas que ha realizado en las últimas semanas, tiempo en el que se ha reactivado el conflicto.

El Puerto también ha movido sus resortes comunicativos y ha deslizado testimonios a favor de la planta de gas a la que se opone buena parte de la ciudadanía. Calzada también se ha manifestado en contra de la beligerancia política de partidos que gobiernan en la isla y que son rivales de la fuerza a la que ella representa, Coalición Canaria. En especial sobre Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que llegó a manifestar que las administraciones locales habían sido engañadas por Totisa.

Ajenos a las siglas políticas, desde la plataforma contra la central térmica han trasladado a Calzada en el encuentro que no están en contra del Puerto como institución relevante en el tejido económico y social de la isla pero que no pasarán por determinadas situaciones a cualquier precio. «Le hemos dicho que si el proyecto se paralizara ahora no hay responsabilidad patrimonial de ninguna clase. También hemos solicitado que haga una revisión de oficio, que la puede hacer. Nos ha contestado que va a esperar a que se pronuncie el órgano administrativo competente en la evaluación ambiental», cuentan fuentes presentes en la reunión.

Por eso, inciden, la referente de la formación nacionalista deberá tomar, a su juicio, otra posición más activa en la polémica apostando además por otras formas de acción empresarial. «Le hemos trasladado que en nuestra opinión debe liderar la consecución de un Puerto innovador y sostenible y con energías limpias y rentables que le permitan seguir siendo el mejor puerto del Atlántico medio. Y eso se puede conseguir, su decisión será».

Moción en pleno

La posición firme de la Autoridad Portuaria colisiona con la que en las últimas semanas han adoptado Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Las dos instituciones, ambas representadas en el Consejo del Puerto, sacarán adelante en los plenos ordinarios de este viernes dos mociones, con idéntico texto, en las que manifiestan su contrariedad con el proyecto de Totisa y piden que los trámites se detengan.

Técnicos del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, donde se tramita ahora la declaración de impacto ambiental, han elaborado informes negativos contra la instalación de la regasificadora.

En ellos se amparan ahora las dos instituciones para solicitar ahora que no salga adelante la idea de Totisa. «En su día se nos presentó un proyecto para suministrar energía a los barcos que pararan sus motores en el Puerto. Pero se trata realmente de un engaño para introducir más energías fósiles en la isla por la puerta de atrás, aseveró en su momento Antonio Morales.

Más allá de que las mayorías de gobierno en Cabildo y gobierno municipal sean suficiente para sacar adelante la moción contra el gas en los plenos ordinarios de noviembre, la plataforma opositora construye un relato en el quepan las mayores fuerzas posibles.

Por eso han sostenido reuniones en las últimas semanas con los partidos de la oposición para, informes sobre la mesa, solicitarles su apoyo a las mociones. Al respecto, aseguran, han encontrado cierta receptividad.

Mientras tanto, su calendario de acciones, como la multitudinaria manifestación en forma de cadena humana del pasado sábado en la Onda Atlántica, sigue coleccionando apoyos contra un proyecto que consideran nocivo para la salud pública.