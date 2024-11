El Confital seguirá cerrado por los análisis negativos de Salud Pública

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de noviembre 2024, 10:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Confital seguirá cerrado 'sine die'. Las discrepancias entre los resultados de las analíticas sobre la calidad del agua que realiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las que maneja la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias aconsejan a mantener cerrada esta zona de baño, que lleva ya siete años con el cartel de prohibición instalado.

Esta divergencia, motivada por la detección de picos puntuales de contaminación fecal que superan los umbrales sanitarios y legales, echa por tierra la posibilidad de abrir la playa en el último tramo del año. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la vista de los resultados de los análisis de este año, manejaba la posibilidad de reabrir El Confital al baño tras el verano. «Teníamos buenos datos y pensábamos que después del verano se abría, pero Salud Pública tiene datos distintos», indicó el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, «esto no está siendo fácil de resolver, estamos evaluando por qué razón tenemos datos distintos».

Las analíticas a las que se refiere marcan «picos puntuales» de contaminación en los dos últimos meses. Se trata de episodios concretos que brotan y luego desaparecen, volviendo las aguas a parámetros normales, sin que hasta el momento se haya podido averiguar la causa.

Se ha desechado que la contaminación tuviera su origen en el colector de saneamiento y la estación de bombeo que se encuentra a lo largo del paseo que une La Puntilla con la plaza de Pepe el Limpiabotas; también se desechó que el foco estuviera en la Casa Roja; no fructificó la hipótesis de que todo se debiera a vertidos en marea abierta; y no se encontró tuberías clandestinas y sin control; tampoco arrojó resultados la revisión de la caseta de Cruz Roja en El Confital; y los estudios geofísicos no arrojaron luz, pese a las perforaciones del suelo; la renovación de la red de saneamiento de las instalaciones militares de Las Coloradas tampoco frenó la aparición de picos puntuales de contaminación en las aguas, ni la renovación del alcantarillado de Las Coloradas.

«No conozco a nadie que nos haya orientado otra vía distinta a las abiertas para entender lo que ocurre», relató el edil Quevedo, quien avanzó que Emalsa está revisando de nuevo las conexiones de la red de saneamiento de La Isleta. «Es de las pocas actuaciones que podría ser, aunque no lo parece», añadió.

Desde el PP, la concejala Olga Palacios lamentó que este problema no tenga ninguan previsión de reparación. «El Confital lleva más de siete años cerrado y no vemos la luz al final del túnel», expuso, «se suponía que este gobierno iba a cambiar las cosas, pero tras siete años, El Confital sigue sin poder abrirse».

La edila demandó información sobre el tipo de analítica que se lleva a cabo para saber si estas diferencias pueden explicar las divergencias de resultados entre las muestras recogidas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las de la Dirección General de Salud Pública.