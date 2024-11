Condenado a 14 años y medio por parar a martillazos a Abdelkarim en Vecindario

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de noviembre 2024, 12:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a Ubay Alemán Álvarez a catorce años y medio de prisión por el homicidio de Abdelkarim Arifi, cometido el 24 de diciembre de 2021 en Vecindario, Gran Canaria.

La sentencia establece que, en la tarde de la fecha indicada, Abdelkarim Arifi caminaba junto a un acompañante cuando ambos fueron perseguidos por un grupo de jóvenes en una zona de Vecindario. Al quedar separado de su acompañante, Arifi fue inicialmente golpeado por dos personas en una esquina. En ese momento, Ubay Alemán Álvarez se aproximó y, armado con un martillo, asestó varios golpes a la víctima en la cabeza y en el costado izquierdo, causándole lesiones graves. La víctima trató de huir, recorriendo aproximadamente 190 metros, pero se desplomó poco después, falleciendo a causa de las heridas.

El Tribunal, tras el veredicto del jurado popular, basó su condena en las pruebas presentadas, entre ellas, el martillo empleado en la agresión, el cual contenía restos de ADN de la víctima y del acusado, así como testimonios de testigos que situaron a Alemán Álvarez en el lugar de los hechos. Aunque la acusación particular había solicitado una condena por asesinato, el jurado no consideró probada la circunstancia de alevosía, al no demostrarse que la agresión anulara totalmente la capacidad de defensa de la víctima. De este modo, los hechos fueron calificados como homicidio, imponiendo una pena de catorce años y seis meses de prisión a Ubay Alemán Álvarez.

Temas

Asesinatos