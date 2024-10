Ubay Alemán, culpable del homicidio de Abdelkarim Arifi

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 25 de octubre 2024, 14:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Un jurado popular ha declarado culpable a Ubay Alemán de un delito de homicidio al entender que atacó con un cuchillo a Abdelkarim Arifi el 24 de diciembre de 2021 en Vecindario.

Ante la magistrada presidenta Victoria Rosell, el Tribunal del Jurado entendió que los hechos fueron constitutivos de un homicidio y no de asesinato, como así entendía la acusación particular, al no poderse acreditar el orden de las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima y que también mostraba heridas de defensa.

En este escenario, la fiscal Marisol Vidal se mantuvo en su petición de 15 años de cárcel, mientras que la acusación representada por Alfonso Dávila, interesó la misma pena. Por su parte, la defensa ejercida por José María Suárez solicitó 10 años de condena para su cliente, la mínima por un delito de homicidio.

