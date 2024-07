Es como Gran Hermano, pero no multa

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Martes, 23 de julio 2024, 13:20 | Actualizado 13:32h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Hace días que las redes arden con los supuestos radares que se están colocando en las calles de San Bartolomé de Tirajana. Los usuarios potenciales se avisan unos a otros ante el riesgo de que les pillen en un exceso de velocidad o conduciendo con el móvil. Pero no. No es eso lo que buscan. Así lo aclara el gobierno municipal. Son cámaras, es verdad, pero forman parte de un conjunto de acciones, hasta 25, de un programa de Destino Turístico Inteligente que se está implantando en el municipio. Es como un gigantesco Gran Hermano, pero no multa.

La concejala de Presidencia, Elena Álamo, aclara que el proyecto contempla la instalación de 51 cámaras en zonas turísticas y residenciales del municipio y que tendrán como fin hacer de Maspalomas un destino más seguro, inteligente y sostenible. De las 51 ya se han colocado 13 en calles de doble sentido de San Fernando o de San Agustín, de ahí la alarma generada. Se ven a simple vista. «Para nada están pensadas para multar, lo que buscamos es que nos ayuden a una mejor gestión de la movilidad y del tráfico en nuestras vías».

Tendrán lector de matrícula, pero no para poner multas, sino con un afán de mejora de la seguridad. «Por ejemplo, permitirán detectar coches que hayan sido robados». El edil de Seguridad, José Carlos Álamo, abunda sobre esta función. «Están programadas para que alerten en caso de hallar la matrícula de un vehículo del que se ha denunciado su robo».

Explica que aún no están operativas ni conectadas y que la previsión es que estén en funcionamiento antes de que acabe el año. Van montadas sobre un báculo propio e independiente y serán también autónomas, con placas fotovoltaicas y vinculadas mediante un sistema de conexión inalámbrica que las enlazará con el centro de control de comunicaciones de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana. Se ubicarán en vías de doble sentido, pues tienen la capacidad de detectar los coches tanto de ida como de vuelta. Y otras se colocarán en determinados cruces o rotondas.

Según José Carlos Álamo, las cámaras destinadas al control del tráfico permitirán actuar ante situaciones de colapso circulatorio o de formación de retenciones. «No solo tienen lector de matrícula, sino de identificación de los vehículos en función del color o de la marca». Y posibilitarán, además, actuar de manera más eficaz para regular el tráfico en caso de un accidente o hacerse con estadísticas del tráfico en el municipio para la detección de hipotéticos puntos negros.

Pero no todas las cámaras estarán en las calles. Hay otro grupo que se instalará para reforzar la seguridad en las playas. Se colocarán en los kioscos o en los puestos de socorrismo para, entre otras funciones, ayudar al control del aforo de las calas o visibilizar el estado del mar. La intención es que, en un futuro, y dotada del software adecuado, asistan a los socorristas y les ayuden a detectar a personas en apuros en el agua.

Esta acción forma parte de un conjunto de otras 24 que se están ejecutando en San Bartolomé de Tirajana en el marco del proyecto 'Maspalomas Smart Destination', que fue adjudicado por Red.es a la UTE formada por Ibermática e imesAPI con un presupuesto de 5,5 millones de euros.