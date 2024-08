El Gobierno tumba el documento ambiental de la circunvalación al casco de Mogán Pone sobre la mesa impactos significativos que exigen un estudio más detallado | Mogán cambia el trazado para no dañar un alpendre y una era

La circunvalación al casco de Mogán no supera su primer examen ambiental. El Gobierno canario echa el freno a la tramitación simplificada de la evaluación de impacto ambiental del proyecto y obliga a hacer un estudio más detallado, lo que implica una tramitación ordinaria del documento y, por tanto, con mayores exigencias.

El Ayuntamiento de Mogán toma nota y ya está modificando parte del trazado previsto para que no afecte a un alpendre y a una era de trilla, considerados ambos bienes de alto valor etnográfico. Lo entregará en octubre, según avanza la alcaldesa, Onalia Bueno, que cree que la clave ha estado en que nunca se debió optar por una evaluación simplificada.

Tras analizar las 412 páginas del documento ambiental de la obra y un informe previo, de otras 20 páginas, sobre el patrimonio cultural existente en el trazado, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental advierte de que el proyecto «podría tener impactos significativos sobre el medio ambiente», de ahí su propuesta de que pase de una tramitación simplificada a una ordinaria.

Entre otras cosas, este órgano reprocha que no realiza una estimación de las emisiones de partículas en la fase de obra, no ve suficientes las medidas para reducir el impacto por ruidos a 17 viviendas en la fase de obras y a 13 en la fase operativa, no estudia la afección que se produce en las laderas del barranco, o el impacto directo y severo a un alpendre y a una era de trilla. Tampoco obvia que la percepción de la obra entre la ciudadanía ha sido negativa, con una plataforma en contra que ha recogido 1.000 firmas.

Además, la propuesta recibió informes desfavorables o con muchas correcciones por parte del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, el Servicio de Patrimonio Histórico y el de Planeamiento y Paisaje, ambos del Cabildo, y la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

El proyecto contempla la ejecución de una carretera convencional de una longitud total de casi dos kilómetros, 1.927 metros, que circunvalaría por el oeste la carretera actual, la GC-200, que es la vía cuyo trazado sufre un estrechamiento al atravesar el casco. La sección total de la plataforma es de 12,50 metros, que incluye dos carriles, uno para cada sentido de circulación, de 3,5 metros, 2 arcenes de 2,0 metros y dos bermas de 0,75 metros. La superficie afectada abarca 62.605 metros cuadrados.

Incluye dos glorietas de 28 metros diámetro, tanto al inicio, al sur del casco, como al norte, que enlazarán con la carretera existente. Y para salvar el barranco de Mogán recurre a dos viaductos, uno a una altura sobre rasante de 14 metros, con tres vanos de luces y 110 metros de largo, y otro de 230 metros de largo y 5 vanos de luces con una altura sobre rasante de 19 metros.

La obra contempla también reponer un camino existente en una longitud de 58 metros, al interferir por una de las pilas nuevas proyectadas de uno de los viaductos, y, a su vez, proyecta la continuidad del sendero Veneguera-Cruz de Mogán existente, en una longitud de 88 metros, mediante un paso inferior en marco de hormigón armado de 4x4 metros.