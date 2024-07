Feluco, adiós al último amanuense

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 19 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Creo que en los últimos 12 años, con lo que yo estoy haciendo, la juventud se está implicando un poquito más con la historia, ese es mi método, y mi camino, yo por lo menos lo dejo sembrado». Así lo confesaba Rafael González Ortega, más conocido como Feluco, en la entrevista que se le hizo para el Banco de Memoria de San Bartolomé de Tirajana. Feluco se refería a sus 40 años de intensa divulgación de la historia grande y pequeña de los tirajaneros, pero sus palabras también valen, ahora que ha muerto, para enmarcar el legado que él mismo, como persona, deja a su pueblo, con su ejemplo, su compromiso y su bonhomía.

Tunte despide hoy al último amanuense, el «cronista de facto» de la cultura tradicional y rural de San Bartolomé y del sur de la isla, como este miércoles lo despidió, a modo de homenaje, la Fundación Canaria Pancho Guerra, divulgadora de la obra de un intelectual que, según José Juan Santana, exalcalde tirajanero y excompañero de Feluco en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé, influyó de forma decisiva en todo lo que hizo. Y es que a Feluco le gustaba particularmente la memoria popular, la de las gentes de a pie, la historia que le contaban los abuelos.

Desde 1979 se dedicó a entrevistarlos. En una publicación reciente en Maspalomas24h cifraba en 780 los abuelos del municipio con los que había conversado y a los que había grabado. Ese material le permitió publicar 8 libros manuscritos y dos fascículos de pasatiempos. Se autodefinía como «un buscador de anécdotas y divulgador de la historia de Tirajana», alguien que «vive, siente, quiere y adora la historia tirajanera desde lo más hondo de su corazón».

Y eso que, como él mismo apuntó al Banco de Memoria, no vino al mundo en Tunte. «Nací en otro lugar, en Vecindario, en una zafra de tomateros de 1963, pero a los 9 meses mis padres me trajeron para arriba, así que es como si fuera tirajanero, mis sentimientos son tirajaneros», subrayaba. Llevaba a gala haber pregonado las fiestas del Albaricoque en Fataga y la de Santiago, en Tunte.

¿Y por qué amanuense? Porque todo su legado, toda su prolija investigación, ha quedado plasmado en manuscritos. «Le encantaba la caligrafía y sus textos a mano eran como un elemento distintivo», explica José Juan Santana. Sus llamados 'cuadros de historia' llenan las paredes de todo tipo de comercios del municipio. En El Tablero, particularmente, relatan el pasado de sus casas y sus calles.

En ellos Feluco cuenta la historia del lugar o del comercio y de quienes los vivieron o los trabajaron. Según Santana, «la gente apreciaba el trabajo de Feluco porque supo conectar con el sentir popular y valorar, perpetuar y transmitir sus vidas», ya fueran panaderos, zapateros o barberos. Todos aportaban a la historia que Feluco quería contar.

«Me gusta mucho la historia. Me dicen que cuando hablo de historia los ojos se me iluminan un poco», apuntaba al Banco de Memoria. «Hay que tantear a los mayores que tienen la memoria sana para sacarles lo que saben y luego llevarlo a los libros». O a los colegios, como hizo durante años, para difundir entre los escolares la cultura tradicional canaria. No era historiador, pero como si lo fuera. Era operario en el Archivo Municipal, pero dedicó su vida a investigar y divulgar el pasado local.

José Juan Santana, jubilado hace un año, destaca de Feluco que era «muy servicial y bromista» y apuesta por preservar todo su trabajo. Érika Rodríguez, compañera en el archivo, le dedicó un emotivo texto de despedida. «Feluco hablaba con su voz, pero también con sus ojos, con sus manos, con su cuerpo flaco y espigado, y siempre terminaba su discurso con una sonrisa». Para ella, el Ayuntamiento ya no será lo que era.

El alcalde, Marco Aurelio Pérez, destaca su trabajo por «rescatar la memoria popular» y anuncia un próximo reconocimiento público y la publicación del que será su último libro, dedicado a las parteras del municipio, fruto de 10 años de trabajo. «Es el historiador del que nadie ha contado su historia», dice de él Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde.

Elena Álamo, concejal de Cultura, le subraya una virtud. «Siempre recordaré tu ternura y sonrisa a la hora de reivindicar..., sin levantar el tono y con las ideas muy claras». Pedro Franco, otro gran divulgador de la historia local, extrabajador municipal, tampoco quería creerse su adiós. E Ismael Guerra, presidente de la Asociación Cultural Santiago el Chico de Tunte, lo recuerda sentado durante horas junto a los mayores, respetándolos y dándoles valor. «Tirajanero por los 4 costados, gracias Feluco por enseñarnos los valores y la manera de vivir de nuestros antepasados».

En Tunte se crio, en Las Lagunas, junto a sus padres Celedonio y Sarito y su hermano Alexis, en Tunte vivió con Encarna y su hijo Elio, y de Tunte partirá este viernes para su último viaje. A las 16.30 se le oficiará una misa-funeral en la iglesia del pueblo. Después será incinerado. Este no es uno de sus cuadros de historia, ni está escrito a mano. Es solo un intento de reconocer su legado.