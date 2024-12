Las familias de los CADI saldrán a la calle para protestar por su abandono

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Las familias de usuarios de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI) de Gran Canaria, que dependen del Cabildo, saldrán a la calle para protestar por el abandono al que, según entienden, se les tiene sometidos. La gota que ha colmado el vaso ha sido la ausencia de un médico fijo. Ya circula la convocatoria: será el 31 de enero de 2025, a las 11.00 horas y frente al Instituto Social y Sociosanitaria (IASS), entidad del Cabildo encargada de la gestión de estos centros.

La falta de médico «pone en grave riesgo la salud y el bienestar de los usuarios, personas con discapacidades intelectuales graves que requieren atención médica constante», explican en el cartel con el que anuncian la protesta.

Aprovecharán la manifestación para exigir al Cabildo cobertura inmediata de la plaza médica y del personal vacante, condiciones laborales dignas para los médicos y el personal sanitario, alimentación saludable para el bienestar de los usuarios y un compromiso expreso de la corporación insular para garantizar una atención adecuada.

A las familias no les basta la decisión del IASS de no prorrogar el contrato en abril de 2025 a la actual concesionaria de los centros, Grupo 5. Quieren una solución urgente a la falta de médicos. No están dispuestos a aceptar que se siga poniendo en riesgo a los usuarios de los CADI.