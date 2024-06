El Debate sobre el Estado de la Isla, una guerra de cifras sobre empleo y turismo

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de junio 2024, 17:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La distinta lectura de los mismos indicadores de empleo, turismo y política social centró buena parte de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Isla celebrada este jueves por el Cabildo de Gran Canaria y que este viernes culminará con la defensa y votación de las 47 propuestas de resolución presentadas por los grupos políticos.

Por ejemplo, mientras el presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó que Gran Canaria acabó 2023 con 390.000 personas ocupadas, un 6,3% más que en 2022, de las que 182.610 son mujeres, un 9% más que antes de la pandemia, Miguel Jorge, portavoz del PP, subrayó que la isla cerró mayo con 72.000 desempleados, frente a los 71.000 de Tenerife, menos con más población activa. Tal cifra de desempleados, detalló la portavoz de CC, Vidina Cabrera, representa el 45,8% de Canarias.

Otro ejemplo. Morales comentó que Gran Canaria alcanzó en 2023 un récord de facturación turística: 5.459 millones de euros, un 20% más que en 2022 y un 25% sobre 2019. Logró así un mayor gasto por turista, cifrado en 1.460,75 euros, el mayor de la historia, con un incremento del 8,29% sobre 2022 y del 25% sobre 2019. Por el contrario, el PP lamentó que el gasto diario por turista haya bajado en el primer cuatrimestre de 2024 a 164,8 euros, frente al aumento hasta 180,4 en Tenerife.

La lectura de las cifras sociosanitarias tampoco resultó coincidente entre gobierno y oposición. Aquí el vicepresidente y portavoz del PSOE, Augusto Hidalgo, resaltó que hay 649 nuevas plazas en construcción y 1.000 personas que cuentan con teleasistencia, mientras CC criticó que el Cabildo reclame 887 plazas más para el II Plan Sociosanitario sin haber acabado las 1.500 para las que tiene financiación y Vox, a través de su portavoz, Yeray Suárez, lamentó que en siete años no se hayan puesto en servicio ni el 10% del citado plan.

Vista del Pleno durante la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Isla. David Delfour

El octavo Debate sobre el Estado de la Isla, primero del actual mandato, fue aprovechado por el presidente para comentar que «Gran Canaria lidera hoy la introducción de renovables en el archipiélago», materia en la que no hubo desmentidos de la oposición, así como para recordar que la isla no está en situación de emergencia hídrica como otras de Canarias.

El vicepresidente, que cerró su primera intervención afirmando que «cada día, en Gran Canaria, se vive mejor», defendió que la isla «tiene un modelo de desarrollo sustentado en grandes proyectos que acumulan grandes consensos» impulsados por un gobierno que ha dado estabilidad a «un modelo de desarrollo con una hoja de ruta sostenible».

Hidalgo también hizo referencia a la proliferación de la vivienda vacacional y al respecto el portavoz socialista comentó: «Si yo abro la puerta de mi casa y, en el rellano, no me puedo encontrar una churrería o una tienda de ropa, ¿por qué me tengo que encontrar un negocio turístico? Si vivo en un edificio de uso residencial, los negocios comerciales o de otra índole irán en las oficinas de los bajos o en espacios con acceso separado. En cualquiera caso, donde el planeamiento determine».

Por NC habló Teodoro Sosa, el más crítico con la oposición, en particular con Vox, a quien acusó abiertamente de «xenofobia y racismo» hacia los menores extranjeros no acompañados. Además, instó al PP a convencer a sus correligionarios de Murcia y Andalucía a aceptar a más migrantes menores para reducir la presión que suponen los 3.500 que hay en la isla.

Antonio Morales y Teodoro Sosa, portavoz de NC, intercambiando impresiones. David Delfour

Las críticas al pacto de gobierno de NC y PSOE se centraron en la baja ejecución presupuestaria del mayor montante que ha tenido nunca el Cabildo y la pérdida de peso relativo en el PIB canario, entre otras materias, por parte del PP; las carencias en materia de vivienda, movilidad y políticas sociales, por el lado de CC; y en «la carga ideológica» en las políticas insulares y el creciminto de la «inmigración ilegal», desde las filas de Vox.