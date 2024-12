«El crecimiento de plazas sociosanitarias radica, sobre todo, en servicios extrarresidenciales»

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 15 de diciembre 2024, 22:50 | Actualizado 23:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

– ¿Por qué lleva tanto retraso la ejecución del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias?

– El Plan es una iniciativa del Cabildo que, además de ser muy ambiciosa, está a punto de estar finalizada, pero no es la única del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS). Para ver la dimensión del crecimiento en plazas hay que decir que en 2020 el IAS atendía a 5.900 personas y en 2024 finalizaremos con más de 8.500 gracias al Plan, pero también a acuerdos con el tercer sector, a centros concertados y a la puesta en marcha de servicios que no existían, como el de promoción a la autonomía personal y el de ayuda a domicilio. En cuatro años el crecimiento ha sido inmenso.

– ¿Qué parte de ese aumento se debe a los servicios a domicilio?

– La clave del crecimiento del IAS de plazas ha radicado sobre todo en servicios extrarresidenciales. El haber puesto en marcha los servicios de ayuda a domicilio y promoción de la autonomía personal ha mejorado la cartera de servicios y permite a los usuarios permanecer en casa más tiempo. Empezaron con discreción y hoy tienen muchas solicitudes.

– ¿Cuántos usuarios tienen actualmente esos servicios?

– El de promoción de la autonomía personal, que empezó en 2021, tiene 757 personas y en el de ayuda a domicilio, que se puso en marcha en 2022, hay unas 220 y ambos tienen lista de espera. El de ayuda a domicilio, que es especializado, está en crecimiento en 74.000 horas más. Se prestan las horas que se requieren, entre 32 y 78 horas semanales dependiendo de las necesidades. En ambos servicios ha habido un crecimiento importante en 2024 y lo habrá también en 2025.

– ¿Cuántas personas están en lista de espera para conseguir una plaza sociosanitaria pública?

– La lista de espera depende del Gobierno de Canarias, que la modifica y envía a los cabildos unas cuatro veces al año. En general está en torno a 4.000 personas, pero eso no significa que todas ellas no reciban una atención. Por ejemplo, hay personas con ayuda a domicilio que esperan una plaza en un centro de día y, sobre todo, que están en un centro de día y quieren una residencial. Y hay personas que se duplican porque están en lista para varias opciones. La cifra real está en unas 2.000.

– ¿Qué está haciendo el IAS para aumentar las plazas destinadas a mayores de 21 con discapacidad intelectual que se quedan fuera del sistema educativo?

– Esa una de nuestras mayores preocupaciones. De la mano del sector tercer, al que agradezco su predisposición, acabamos de abrir 76 nuevas plazas, la mayoría en dos municipios con carencias, Las Palmas de Gran Canaria e Ingenio en el sureste. Por otra parte está en marcha un plan de crecimiento. Está en construcción el Centro de Atención a personas con Discapacidad Intelectual de Tamaraceite para los casos más graves, que se finalizará en 2025, será el quinto CADI de la isla y nos va a situar a la cabeza en plazas de esta tipología. También se ha iniciado la reforma del colegio Drago, que va a suponer 150 plazas de día y hemos llegado a acuerdos con varias entidades del tercer sector, que son Apadis, Aprosu, Adepsi y Apnalp, para crear más plazas en sus centros. Con las 76 creadas y las que están en marcha tendremos 400 plazas nuevas para Gran Canaria a finales de 2025. Con esto superaremos en plazas la demanda que tenemos, aunque no es tan sencillo porque las personas con discapacidad intelectual entran jóvenes y ocupan plaza muchísimos años, no hay tanta rotación como con los mayores y muchas veces las plazas que tenemos no cubren sus necesidades. Por ejemplo ha habido y hay plazas libres y lista de espera porque no están cerca de su domicilio.

– ¿Cuándo empezarán las obras para convertir el antiguo Psiquiátrico en centro sociosanitario?

– Es la obra más grande a la que se va a enfrentar el IAS. Son más de 40 millones. Es muy ilusionante porque no solo es crear 235 plazas sino recuperar un emblema arquitectónico de Gran Canaria, un edificio racionalista diseñado por Miguel Martín Fernández de la Torre. Ha llevado muchos años de trabajo porque es un proyecto de ingeniería importante que ha tenido que superar muchas barreras, como las comisiones de patrimonio histórico de Las Palmas de Gran Canaria y la insular. Tenemos el proyecto, tenemos el dinero con financiación integra del Cabildo y esperamos publicar los pliegos para contratar la obra en las próximas semanas.

Fachada del antiguo Hospital Psiquiátrico de Gran Canaria.

– ¿Qué falta para iniciar la creación de otro centro en el antiguo colegio Los Salesianos de Guía?

– Desde hace unas semanas ya tenemos todos los informes que se requerían, el de impacto ambiental y la modificación del planeamiento municipal, para licitar la reforma integral. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo inmenso. Se van a crear 60 plazas residencial y 25 de día. El coste roza los 9 millones y la obra superara los 20 meses de ejecución.

– ¿Cómo va el proyecto para el edificio cedido por la Seguridad Social en la calle León y Castillo?

– Ese edificio nos permite crear un centro sociosanitario en medio de la ciudad, en un espacio céntrico. Serán viviendas tuteladas para personas con mayor grado de autonomía que también puedan hacer vida fuera del centro. Ya hemos conseguido los 11 millones que requiere la obra de fondos europeos. Estamos pendientes de generar el crédito para publicar el pliego.

– ¿Sigue atascado el futuro centro sociosanitario de Ingenio?

– Ha tenido un largo trayecto administrativo. También requiere cambios en el planeamiento municipal e informes de varias administraciones. Falta el de impacto ambiental para licitar y proceder a la construcción de casi 90 plazas. El trámite ha sido más lento de lo que esperábamos.

– ¿Por qué no se abre la residencia Tarazona de Guía?

– Una vez acabada la obra del nuevo edificio se tomó la decisión de reformar el módulo antiguo porque tenía deficiencias estructurales. Tenía que integrarse en el complejo y había que hacer obra exterior que juntase a los dos. Con la segunda obra el proceso se alargó un año más porque no era posible abrir el nuevo con obras en el exterior. La hizo el Ayuntamiento, porque es un edificio municipal, y ahora está haciendo los tramites para ceder el edificio al Cabildo para poderlo abrir. El alcalde está preocupado y ocupado en ello.

– ¿Cuál de los cuatro grandes nuevos centros sociosanitarios en construcción se abrirá primero?

– El de Tamaraceite. Son 135 plazas en total. La obra finalizará en las próximas semanas. Luego hay que hacer la puesta a punto, que serán varias semanas más. Tenemos en licitación todo el equipamiento y lo adjudicaremos en enero. La previsión es que esté abierto en abril si todos los concursos van como está previsto.

– ¿Y los otros tres?

– Luego abrirá la ampliación de Taliarte, con 120 plazas residenciales. La obra acabará un mes después que la de Tamaraceite. Ahora licitaremos el equipamiento y la gestión se licitará cuando esté acabado el equipamiento. La idea es abrirlo antes en septiembre de 2025. Yla apertura del centro de San Francisco de Paula y el CADI de Tamaraceite está prevista para después del próximo verano.

– ¿Por qué no está operativa ya la residencia de Teror?

– Es una obra del Ayuntamiento, una residencia municipal de 35 plazas y 20 de día. La recepcionó hace poco y va a licitar ahora el mobiliario. Sé que el Gobierno municipal está con ambos trámites y estudiando el modelo de gestión, no está decidido aún.

– ¿Va a prorrogar la gestión de los CADI por la actual concesionaria?

– Va a cambiar la gestión. Estamos finalizando los nuevos pliegos para sacar a concurso los cuatro en breve. La concesión actual está en la primera prórroga y cuando finalice, a mitad de 2025, ya habrá salido a concurso. El IAS no ha dejado de trabajar en garantizar que el servicio sea de calidad y que garantice los cuidados. Hemos incrementado las inspecciones y hemos hecho reformas, pequeñas y de calado, porque son muy antiguos, como la del aire acondicionado en El Tablero y más grandes en el Reina Sofía y el de Las Longueras.

– ¿Está bien dimensionada la red insular de atención a las víctimas de violencia de género?

– Está bien dimensionada y este año celebramos que por fin se presta un servicio público en los 21 municipios porque había dos que no lo tenían, Santa Brígida y San Mateo. Hemos conseguido que los 21 cuenten con equipos de atención directa, además de los especializados que tiene el Cabildo para violencia sexual, atención inmediata y centros de emergencia y de acogida. Ahora queremos incrementar las plazas con otro edificio en la capital y completar la red con los centros de crisis para violencia sexual. El Instituto Canario de Igualdad está en proceso de comprar los inmuebles, que luego pondrá a disposición de los cabildos. Son una novedad en la red, una novedad necesaria, porque van a ser la puerta de entrada de cualquier víctima de violencia sexual y contarán con una atención integral, psicológica, legal, social y de todo tipo. Así evitaremos que las víctimas tengan que dar tumbos y contar su historia una y otra vez. Es dar una atención inmediata, cuando están en shock, con un equipo multidisciplinar.

– ¿Cuántos menores tiene en custodia el Cabildo?

– En este momento atiende a casi 450 niños, muchos más de los que eran habituales. En 2019 la red tenía una cifra estable de entre 300 y 320 y hemos estado atendiendo a casi 500. Esto ha obligado a abrir más hogares y centros de atención inmediata y en los últimos años también hemos incorporado la figura del psicólogo para una atención optima. Nuestra intención es seguir mejorando, volver a dimensionar la red, crecer en plazas y crear centros especializados, por ejemplo para menores con bebés. Queremos garantizar una mayor calidad en el servicio incrementando los recursos humanos y el presupuesto.

Centro de menores en desamparo del Cabildo.

– ¿Por qué no se adoptan más menores en custodia?

– Estamos francamente preocupados porque, según la ley de protección del menor, con menos de 6 años no deben entrar en los centros sino estar con familias acogentes hasta que se tome la decisión de si son reintegrados en la familia biológica o entran en proceso de adopción. Este precepto se venía cumpliendo y el Cabildo casi no tenía plazas de maternales, pero en el último año y medio, y no solo en Gran Canaria, entran hasta bebés recién nacidos porque el Gobierno de Canarias, que tiene que actualizar la lista de familias acogentes, darles cursos de formación y hacer llamadas para tenerla activa, no está haciendo los deberes. Hemos llegado a tener 35 niños recién nacidos y ahora superamos la treintena, lo que nos ha obligado a habilitar plazas de maternales y espacios para cunas y cambiadores que no existían en los centros de protección.

– ¿A cuántos menores inmigrantes no acompañados atiende actualmente el Cabildo?

– Dentro de su red tiene a 120 menores extranjeros que han llegado solos a nuestras costas. Están integrados en la red como los nacionales. Los ubicamos por edades, nacionales y extranjeros juntos. Reciben la misma atención. Viven en hogares de un máximo de 10, están escolarizaos, tienen actividades extraescolares y están integrados en el entorno. No se enfrentan a los problemas que tienen los que entran en los centros de emergencia, donde hay 80, 90 y hasta 100 niños juntos, de la red del Gobierno de Canarias. En estos centros de emergencia los últimos datos hablan de cerca de 3.000 en Gran Canaria, más de la mitad de los que tiene todo el territorio canario.

– ¿Por qué tantos en esta isla?

– Entiendo que porque la crisis migratoria comenzó en esta provincia en 2019 y 20 y en un principio fue el Cabildo quien asumió esta emergencia humanitaria. Cuando tomó el relevo el Gobierno canario los centros se abrieron donde estaban llegando y los de Fuerteventura y Lanzarote también se derivaban a Gran Canaria. Son niños que quieren integrarse, son una oportunidad. Artenara, que se está despoblando, donde hay colegios que cierran, consultas de pediatría que cierran, es un ejemplo. Hay que empezar a hablar del derecho a la protección, de lo que aportan y erradicar los mensajes negativos y racistas.

– ¿Qué dicen las cifras sobre la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en la isla?

– Aunque hay que celebrar los pasos dados y lo que debemos al movimiento feminista, que han permitido alcanzar objetivos impensables para nuestras abuelas, las cifras no son halagüeñas. No podemos hablar de igualdad. Según un estudio que hizo el Cabildo este año, el 93% de las personas cuidadoras son mujeres. Somos las que abandonamos el mercado laboral para cuidar a nuestros hijos y mayores. Esto implica menos posibilidades de acceder a puestos de responsabilidad y tener cotizaciones mas bajas que los hombres. Los cuidados son una de las mayores brechas de la desigualdad. Este año han sido asesinadas 42 mujeres y desde 2003 son 1.286, lo que pone de manifiesto que seguimos viviendo en un mundo más inseguro que los hombres. Hemos avanzado mucho, pero queda mucho camino para alcanzar la igualdad real.

Ampliar

– ¿Qué medidas está impulsando el Cabildo para conseguir la plena accesibilidad?

– La herramienta fundamental es el Plan Insular de Accesibilidad Universal, aprobado en 2020 de la mano del sector, del que ha derivado el Observatorio, en el que están las entidades, la Universidad, los ayuntamientos... Es una guía en todos los sectores, movilidad, turismo, deportes, obra pública. Vamos dando pequeños pasos, pero queda mucho que cumplir. Hay que mantener esa hoja de ruta y no perderla de vista.