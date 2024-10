El Consejo Consultivo ve nula una licencia de canalización del barranco de Veneguera

Gaumet Florido Mogán Miércoles, 9 de octubre 2024, 22:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Consejo Consultivo de Canarias acaba de dictaminar que la licencia que le otorgó el Ayuntamiento de Mogán a Costa Canaria Veneguera SA, que forma parte de Lopesan, para canalizar el barranco y acondicionar un camino comprendido entre una finca agrícola y otro tramo ya canalizado del cauce no se considera conforme a derecho. El edil de Urbanismo, Mencey Navarro, explicó que el consistorio ya ha tenido conocimiento del informe, pero que aún no ha decidido si finalmente anula o no el permiso otorgado.

El dictamen del Consultivo, un extenso documento de 36 páginas, concluye que en la licencia que aprobó la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán el 6 de julio de 2022 concurre la causa de nulidad de pleno derecho porque adolece de un informe de compatibilidad del órgano gestor del Espacio Natural Protegido del Parque Rural del Nublo, al que pertenece este barranco.

Navarro explicó que el consistorio otorgó el permiso después de varias sentencias que respecto a otras actuaciones en este cauce han dado la razón a Costa Canaria, respaldando su tesis de que el Parque Rural del Nublo no es eficaz, es decir, que no es ejecutable, porque carece de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que depende del Gobierno de Canarias, no solo no lo vio así, sino que entendió que el Ayuntamiento debió haberle consultado respecto a este permiso. Le instó entonces a una revisión de oficio de la licencia, un trámite que incluye una consulta al Consejo Consultivo, cuyo dictamen, a juicio de Navarro, es preceptivo, pero no vinculante. En principio, la revisión de oficio caduca en diciembre, por lo que Mogán deberá tomar una decisión en semanas.

El Consultivo se agarra a un informe desfavorable del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, que sí fue consultado para la licencia, que defiende, en aplicación de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que mientras se tramita el PORN, iniciado en 2021, y no se disponga de ese planeamiento regulador, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o a dificultar ejecutar ese plan.