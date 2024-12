La asociación Asprotac critica que se criminalice a los taxistas que trabajan

Gaumet Florido y Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Los taxistas representados en Asprotac, la asociación proderechos del Taxista Autónomo de Canarias, critican que con la difusión de los datos de anulación de miles de autorizaciones o 'transfer' concedidos en 2024 para recoger pasajeros en el aeropuerto de Gran Canaria existe un intento de fondo de criminalizar a los que más trabajan, explica Francisco Mendoza, presidente de Asprotac. El 'transfer' es el permiso que necesita un taxista que no es de Telde o Ingenio para acudir a Gando a recoger un servicio. En 2024 se anularon más de 12.000 de los 30.000 otorgados y una sola licencia obtuvo 3.500 cuando el cupo máximo al mes es de 20.

«Me parece aberrante que sea noticia la anulación de los 'transfer' cuando a día de hoy ya no debería existir la contingentación de esos permisos con récords mensuales de llegada de pasajeros», advierte Mendoza. Antes del covid el Cabildo no limitaba los 'transfer', pero tras la pandemia se impuso un cupo. «Tenemos dos contenciosos desde hace dos años contra esa medida», añade. «Queremos pensar que no ha habido aún sentencia porque la justicia en España es así y no porque haya habido alguna llamada de nuestros políticos». Ya han pedido «una aceleración procesal».

«La figura del 'transfer'siempre ha sido una moneda para cambiar votos entre políticos, así que dependiendo del político que esté, nos aprieta más o menos». Mendoza ata cabos y no ve casual que se les apriete en una etapa en la que Pablo Rodríguez, de CC y de Telde, es consejero regional de Transportes, y Teodoro Sosa, «que ya tiene una pata en CC», sea el de Transportes del Cabildo.

Es más, a título particular subraya que si bien como galdense puede decir que Sosa «es el mejor alcalde que ha tenido Gáldar, ha sido también el peor consejero de Transportes del Cabildo». Se queja de que aún no ha logrado que les reciba a la asociación. Y le lanza otro reproche. «Por orden de la consejería nos han echado encima a la Policía Canaria y nos han denunciado a los que usamos los 'transfer', pero les hemos ganado en los tribunales».

Por otra parte, Mendoza aclara que sí hay motivos que explican tanto transfer anulado. De entrada, una premisa. «Si los 'transfer' han sido cancelados es porque la plataforma lo permite». Segundo, «siempre hay un motivo detrás de una cancelación». Por ejemplo, subraya que la licencia de los 3.500 'transfer' «tiene una clientela brutal» que hace servicios para consignatarias de buques en el muelle.

«No solo se cancela un 'transfer' porque un cliente no viene, sino porque hay dueños de licencias que también tienen autorizaciones de VTC o minibuses y que rellenan los 'transfer' para cubrirse las espaldas; cuando se garantizan que llegan a tiempo con su VTC o su minibus, cancelan el 'transfer'». Una VTC solo precisa de lo que se llama orden de trabajo y opera libremente, sin límites.

Telde e Ingenio se alegran: los datos prueban sus quejas

Natanael Medina, presidente de la Cooperativa de Empresarios Taxistas de Telde, se congratula de que el Cabildo estudie cómo evitar que los taxis que no sean de Telde e Ingenio puedan anular los 'transfer'. «Esa y otras prácticas fraudulentas se cometen a menudo. Implementar los controles es una de nuestras reivindicaciones, no solo para el taxi; hay mucho coche particular haciendo servicios».

Lucrecio Romero, presidente de la Asociación de Empresarios del Taxi en Ingenio, pone el acento en lo «abandonados» que están en el aeropuerto pese a los esfuerzos de los ayuntamientos. «Si el Cabildo no tiene personal suficiente para controlar los 'transfer' y sus anulaciones, quizás sea una solución más adecuada cambiar el reglamento de carga en áreas sensibles».