El alcalde de Guía achaca su censura a una estrategia de las direcciones de PSOE y NC

Jesús Quesada y B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 30 de agosto 2024, 17:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, achaca la moción de censura pactada en su contra por el PSOE y los cuatro partidos de la oposición, que se registrará el próximo lunes a «una estrategia pactada entre el PSOE y la dirección de NC pensando en las elecciones de 2027».

El líder de Juntos por Guía-NC y uno los dirigentes de NC que apuesta por la renovación de sus dirigentes sostiene que esa estrategia pasa por «quitar poder institucional a quienes promovemos la renovación en NC» y considera que «yo soy la primera cabeza de turco, pero no la última».

El primer edil guiense responsabiliza de esa estrategia a los secretarios generales regional e insular del PSOE, Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis, respectivamente, y al presidente y al Secretario de Organización de NC, Román Rodríguez y Carmelo Ramírez, y la vincula con que el aspirante a arrebatarle el bastón de mando, Alfredo Gonçalves «es de la corriente de Torres».

Rodríguez lamenta que, tras hacerse público el pacto para arrebatarle la Alcaldía, Román Rodríguez «sólo me ha enviado un whatsapp, 48 horas más tarde», y Carmelo Ramírez «ni siquiera me ha llamado todavía». Por el contrario, «sí he recibido mensajes de apoyo de todos los alcaldes de NC de Gran Canaria».

Óscar Hernández responsabiliza al PSOE

Por su parte, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, uno de los dirigentes de NC del sector crítico con la dirección del partido, señala que «estamos molestos porque la dirección no ha sido contundente al denunciar esta moción de censura sin sentido porque las relaciones (entre NC y PSOE en el Gobierno de Guía) eran cordiales hasta el día anterior».

Hernández agrega que los críticos de NC «culpamos al PSOE de Chano Franquis, exclusivamente, de este crisis» y que «seguimos buscando un punto de encuentro con la organización para que se produca una renovación pacífica y no rupturista».

Para Torres «es una cuestión local»

Por el PSOE, su secretario general en Canarias, Ángel Víctor Torres, recuerda que la oposición de Guía ofreció a Gonçalves la Alcaldía tras las elecciones de 2023 y que el PSOE la rechazó entonces y aposto por mantener el pacto con Juntos por Guia-NC.

Un año después «es Rodríguez quien debe decir qué ha hecho o qué no ha hecho para que Alfredo Gonçalves firme una censura», sostuvo. «Es una cuestión local que no tiene nada que ver con cuestiones fuera de Santa María de Guía», añade.