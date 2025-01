«Mi madre iba a urgencias con metástasis y sólo le decían: Tómese un paracetamol»

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 3 de enero 2025, 23:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Han pasado cinco años, pero Violeta siente la muerte de su madre Almudena con la misma intensidad por la pérdida y con la misma rabia contra los médicos que, a pesar de tener cáncer con metástasis, la mandaban para su casa con un «tómese un paracetamol y descanse que sólo es un dolor de espalda».

Ahora Violeta revive aquellos meses, de marzo al 11 de junio de 2019, cuando falleció con 35 kilos menos, con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que confirma por lo que la hija ha luchado todo estos años: condena al Servicio Canario de Salud (SCS) al pago de 196.618 euros a los familiares que fue tratada durante tres meses con analgésicos y antinflamatorios como si tuviera una simple lumbalgia, cuando realmente padecía una cáncer con metástasis que derivó en su posterior fallecimiento.

Para la Sala, y según publicó el Canarias7, «no hay duda de que, durante esos meses de marzo a junio, se la hizo perder un tiempo vital que posiblemente hubiese llegado a un diagnóstico de que lo que verdaderamente padecía, que era cáncer, no lumbago y ansiedad o depresión; y por tanto una pérdida de oportunidad para iniciar un tratamiento contra el cáncer».

Su hija comienza el relato dejando claro que este periódico «se quedó suave» al describir las 20 y tantas veces que Almudena acudió al centro de salud de Puerto del Rosario y al Hospital General de Fuerteventura. «Me mandaba fotos y me decía, estoy otra vez aquí pero no me mandan sino paracetamol. Incluso le llegaron a insinuar que tenía una depresión». Ni una vez le hicieron una prueba, mi una radiografía, «y yo puedo entender un error médico, pero tres meses de errores médicos, no».

La resonancia se la hicieron finalmente a finales de mayo de 2019 y confirmó las peores expectativas: metástasis a sus 47 años recién cumplidos en enero. Apenas once días después, falleció con 35 kilos menos y «con mucho dolor, muy sedada, sin poder despedirnos de ella».

Con el dolor de la pérdida, Violeta denunció al Servicio Canario de Salud en un litigio que perdió en primera instancia, pero que aún así tiró para adelante y recurrió, ganando ahora en el TSJC. «Aunque hubiera tenido que vender mi casa, aunque me hubiera endeudado, yo sentía que tenía que hacer justicia con mi madre. No por el dinero de la indemnización sino por la injusticia que espero no se vuelva a repetir con ningún paciente. Sabía que tenía razón en denunciar la forma e n que trataron a mi madre en sus últimos meses».

Violeta vuelve a la carga contra la profesión y contra el SCS al demandar «que nos atiendan como tiene que hacerlo un médico porque somos seres humanos, que nos miren, que nos hagan pruebas. Mi madre tuvo el mismo desenlace fatal, pero por lo menos se le ha hecho justicia».