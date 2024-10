«A Fuerteventura no se la defiende con palabras, Sra. Lola García, sino con hechos y trabajo»

El PP replica a la presidenta majorera por no establecer la reubicación de la central eléctrica de El Charco, afeándole su «política de balones fuera»

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 3 de octubre 2024, 12:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«Ha faltado planificación y ahora vamos tarde», zanja Claudio Gutiérrez, portavoz del grupo del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Fuerteventura, sobre la polémica entre la Consejería regional de Transición Ecológica y la Corporación Insular por la reubicación de la central eléctrica de El Charco. «A Fuerteventura no se la defiende con palabras, sino con hechos y trabajo», afeando «la política de balones fuera» de la presidenta majorera Lola García

Para el consejero la premisa es simple: «Sin trabajo y disposición por parte de la primera institución majorera, no hay traslado». Gutiérrez lamenta que el cambio de ubicación no sea prioritario para CC y PSOE. «¿Cómo se va a trasladar la central de El Charco si desde el Cabildo no se ha redactado el Plan Especial que debería haber redactado?».

El PP insta a la presidenta que «asuma su responsabilidad y trabaje para que la central eléctrica se traslade, en lugar de buscar culpables fuera, pues de haberlos, los tiene todos en casa», en referencia a las alegaciones que la Consejería de Transición Ecológica planteó sobre el Plan Especial, ya que en él no se establecía el objetivo de definir las zonas para el cambio de ubicación.