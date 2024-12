«Yo creo que si no hay detalles no hay belén» Pese a su juventud, tiene talento y trayectoria de maestro. Ignacio Maya lleva ocho años haciendo el belén público de San Fernando, en Maspalomas, y su aspiración pasa por dedicarse aún más a un mundo en el que entró de la mano de su padre

El secreto de un buen belén está en el detallismo. Así lo ve Ignacio Maya Carro, joven y, sin embargo, un maestro en esta tradición. «Un belén puede tener unas figuras o unas infraestructuras espectaculares, pero si no hay detalle, no hay belén». Maya se refiere, por ejemplo, a una paloma sobre un tejado o al serrín en una carpintería. «Esas cosas pequeñas».

Para ejemplo, un botón. Este año montó un nacimiento en el Centro Etnográfico Faro de Maspalomas por encargo de la Fedac y está vinculado a los oficios artesanos tradicionales. Además de alfareros, tejedoras, caladoras o cesteros, Maya se recreó en los diferentes enseres que deja ver por una puerta entreabierta en el balcón de una de las casas.

Es técnico superior en Artes Plásticas y Diseño y lleva ocho años encargándose del belén de San Fernando de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, al que en estas navidades sumó el del Faro. El primero forma parte de la exposición Navidades del Mundo en el Parque del Sur y ese sí responde al canon de un nacimiento hebreo, aunque sus dimensiones, de 1,20 de ancho y 12,20 de largo, le han supuesto todo un reto.

«Es verdad que tengo predilección por los belenes hebreos, pero no tengo nada en contra de los canarios; es más, me gusta que los haya diferentes». Y se explica. «Está bien porque también así se contribuye a mantener la tradición, y porque al final hace del belén algo que está vivo». Ignacio Maya no comparte el estereotipo que convierte toda tradición en algo antiguo o estático.

Para este joven de 22 años es bastante más que una afición a la que llegó de la mano de su padre, al que ayudaba a montar el belén de casa cada Navidad. Su aspiración pasa, al menos por ahora, por dedicarse de lleno al belenismo, como ya lo ha conseguido, por ejemplo, Fernando Benítez, aunque sus referentes han sido y son Vicente Díaz y Aridane Betancor.

Años de dedicación no le faltan. Ni talento. Tampoco vocación. Es más, cree que su apuesta por formarse en artes plásticas viene un poco de ahí, de cuando, siendo muy niño, hacía y pintaba palmeras, construía algunas casas o levantaba montañas para el nacimiento del salón de casa. Desde los 4 años entró en la Escuela Municipal de Pintura y Dibujo, luego siguió con el bachillerato de Artes Plásticas y finalmente se hizo el ciclo superior de Escultura Aplicada al Espectáculo.

Sus bocetos, desde mayo

Con solo 15 años hizo su primer belén para la calle, en concreto, para la biblioteca municipal de San Fernando. Hubo un año en que lo montó para sus vecinos en el local comunal de la urbanización en la que vive, en ese mismo barrio del municipio sureño, pero después siguió cara al público general con sus nacimientos en Casa Saturninita y ya los dos últimos años en la Casa Condal.

Mientras responde, le da vueltas a la cabeza sobre cómo trabajar la perspectiva en un belén tan largo y tan corto, el que tuvo que montar para el Parque del Sur. Le estaba costando, pero a Maya le gusta. «Tiene que gustarte todo ese proceso plástico y las complicaciones que van surgiendo». Cuenta que empieza a pensar en el belén desde el mes de mayo anterior, pero que en realidad solo puede afinar el diseño cuando le confirman la superficie de que dispone.

Y otro momento que le resulta especialmente satisfactorio es el de su exposición al público. «Cuando la gente viene a verlo y me fijo en las caras de niños y mayores». Disfruta con los recuerdos que le comparten algunos y con los retos que les marca, sobre todo a los niños. «Siempre dejo cositas escondidas, pájaros chiquititos o algún ratón».

Cree que esta tradición sigue presente en Gran Canaria, pero también advierte que la relegan cada vez más en los espacios comerciales en favor del árbol de Navidad, contra el que, por cierto, no tiene nada en contra. Solo reivindica una apuesta algo mayor. No quiere abrir polémicas, pero a su juicio en el norte de la isla se hace más por los nacimientos. Y dice también que aunque en la isla y en Canarias hay belenes excepcionales, el archipiélago aún está lejos de regiones como Andalucía, donde incluso ya se apuesta por diferenciar el belén artístico del meramente popular.