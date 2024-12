Los 'petroestados' abortan el primer acuerdo global contra la contaminación por plásticos

Rocío Mendoza Madrid Lunes, 2 de diciembre 2024 | Actualizado 03/12/2024 11:43h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La cumbre internacional celebrada la pasada semana para diseñar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que sirva para frenar la contaminación por plásticos ha concluido sin acuerdo. Estados petroleros como Arabia Saudita y Rusia se han negado a firmar partes del acuerdo relativas a la producción de estos productos, para limitarlos en cantidad y composición. La presión ha hecho que las decisiones sean tomadas dentro de un año, en un eventual encuentro que se celebre en 2025.

Los responsables del Programa Medioambiental de Naciones Unidas (PNUMA) aseguran que el texto con el que la presidencia del Comité Intergubernamental de Negociación de la ONU celebrado en Busán (Corea del Sur) cerró la sesión servirá de punto de partida para las negociaciones del próximo año. No todos los puntos fueron conflictivos, de hecho. Solo los relativos a los objetivos de reducción de la producción, y del uso de ciertos materiales tóxicos en ella, encallaron en los intereses de los citados países productores de petróleo.

«El grupo de países productores de combustibles fósiles, en el que se engloban los productores de plástico, apuestan porque el acuerdo se centre únicamente en la gestión de los residuos, incluso a sabiendas de que actualmente solo se recicla un 5% del total del plástico producido. Y a sabiendas también de que el plástico que no se recicla, o sea, la gran mayoría, acaba en vertederos, incinerado o contaminando nuestros ecosistemas acuáticos y terrestres», destaca a SMCenter Ethel Eljarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC).

Así, continúa la experta, el límite a la producción virgen de plástico debería ser la primera medida a tomar, en la que todos los países deben estar de acuerdo. Pero, «tal y como era de esperar», no ha sido así. Eljarrat recuerda que, mientras los países discuten cómo hacer frente a este problema, la producción de plástico ronda los 460 millones de toneladas anuales. Si nada cambia, alcanzará los 1.230 millones en 2060.

5% reciclaje Este es el porcentaje de plástico que se logra reciclar a nivel global.

Frente a esta realidad que empeora a cada año que pasa, la directora del PNUMA, Inger Andersen, reafirmó el «compromiso mundial claro e innegable de poner fin a la contaminación por plásticos» y destacó los puntos en los que sí se ha avanzado «considerablemente» en el acuerdo global.

En las conversaciones de Busán, los negociadores han acercado sus posturas sobre la estructura del tratado y han aclarado sus posiciones, pero reconoce que persisten «divergencias en áreas críticas que necesitan más tiempo para abordarlas».

Para acortarlas, el presidente del comité, el ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, antes del cierre, hizo un llamamiento a todas las delegaciones para que siguiesen dialogando. «Nuestro mandato siempre ha sido ambicioso, pero la ambición tarda en materializarse», concluyó.

La meta a la que se refiere fue acordada en marzo de 2022, en la reanudación del quinto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5.2) , donde se adoptó una resolución histórica para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino.

Según aquella resolución, este instrumento debía tener un enfoque integral, es decir, que abordara el ciclo de vida completo del plástico, incluida su producción, diseño y eliminación. Y en la primera parte es donde se han puesto la mayor oposición.

Noticia relacionada La ONU quiere acabar con la contaminación por plásticos en 2040 con impuestos y envases reutilizables José A. González

Sobre el papel que ha jugado cada parte negociadora, Carmen Morales, investigadora en el Instituto de Investigación Marina (INMAR) y de la Scientists Coalition for an Effective Plastics Treaty, presente en Busán, destaca que tanto España como Europa se han posicionado dentro del grupo de «alta ambición en el tratado», junto mucho otros. «Más de cien», puntualiza en SMCenter. «Aún queda trabajo por hacer -reconoce- pero hemos visto más ambición en lo referente a incluir el ciclo de vida completo del plástico, no solo los deshechos, y de incluir la gestión las sustancias químicas asociadas entre otros».

Los grupos ecologistas que han acudido a la cita se confiesan «frustrados» pero esperanzados ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo en un futuro próximo.

El responsable del programa de océanos de WWF España, José Luis García Varas, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que «una pequeña minoría de países» hayan estado «bloqueando y dilatando» las discusiones durante la última semana, cuando se ha visto que en realidad una gran mayoría de países está a favor de alcanzar ese pacto que mitigue la contaminación por plásticos.

Desde Greenpeace, Julio Barea ha criticado cómo algunos países como «Rusia, Pakistán, los países productores del Golfo y demás» han estado tratando de «boicotear» el tratado «todo el rato». Además, ha denunciado la presencia de lobistas de la industria fósil, la «máxima» en las cinco reuniones que se han llevado a cabo al respecto. O lo que es lo mismo, «220 de manera oficial». «Por culpa de los 'lobbies' y sobre todo de estos países, al final no ha podido salir un tratado ni mínimamente vinculante ni ambicioso ni nada», lamentó.