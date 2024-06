La lucha climática se estanca en Bonn, ¿qué significa eso para la COP29?

José A. González Sábado, 15 de junio 2024, 12:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Cada final de año, las casi 200 partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se reúnen en la llamada Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) para ver los avances en la lucha climática y los retos que provoca el calentamiento global. Meses antes de llegar a esta cita, los delegados de cada uno de los países se juntan en la sede de este organismo de Naciones Unidas que está situada en Bonn (Alemania) para discutir los puntos de la agenda de la cumbre climática de todos los años. Este año, las conversaciones sobre el futuro del planeta viajan de Dubái en Emiratos Árabes Unidos (COP28) hasta Bakú (Azerbaiyán) en la COP29. Y «hay una montaña muy empinada que escalar», aseguró Simon Stiell, secretario general de la CMNUCC, el pasado viernes.

Tras dos semanas de conversaciones en Alemania y a menos de cinco meses para el plenario de apertura de la COP29. «Hay demasiadas cuestiones sin resolver», alertó el propio Stiell. Mientras el mundo encadena récords históricos de temperatura mes a mes, la acción climática de los gobiernos continúa al ralentí. «Los estados reunidos para las conversaciones sobre el clima en Bonn una vez más no adoptaron las medidas necesarias para abordar urgentemente los factores clave de la crisis climática», denuncia en un comunicado el Center for International Environmental Law (CIEL). «Han quedado muchos temas sobre la mesa», advierte Stiell. Y uno de ellos es la financiación climática.

Esta es y será en noviembre la discusión estrella en las reuniones multilaterales de las partes. El cónclave de Bakú tendrá que acordar el futuro objetivo de financiación climática para el periodo 2025-2035. La actual hucha climática está fijada en 100.000 millones de dólares anuales que se encargan de llenar los países de la OCDE.

Esta cifra se pactó en 2009 y no se ha cumplido en ningún año, salvo, parece ser, el pasado 2022. Dos años después de que se cumpliera el programa de financiación acordado. «Falta mucha ambición», señalan desde Ecologistas en Acción presentes en estas conversaciones en Bonn.

¿Quién debe pagar?

Esta toma de contacto y conversaciones preliminares, el debate más duro se producirá en Bakú, han puesto de manifiesto las importantes divisiones entre el norte y sur global. Según fuentes presentes en Alemania «el debate sigue estando en quién debería pagar más». «Necesitamos un cambio radical en el ritmo de nuestro trabajo», aseguró el presidente designado de la COP29 de Bakú, Mukhtar Babayev.

Actualmente, los 'donantes' son aquellos señalados como ricos y más contaminantes en 1992 en la Conferencia de Río. Tres décadas después, el tablero geopolítico y económico ha variado. El grupo de países desarrollados que actualmente es responsable de proporcionar fondos a los países en desarrollo quiere que los países ricos y con altas emisiones –pero aún «en desarrollo»–, como China y los Estados del Golfo, comiencen a contribuir.

¿Cuánto hay que pagar?

Un debate que se produce año a año y aún no tiene resolución. Pero todos sí están de acuerdo, desarrollados y no desarrollados, en que los 100.000 millones de dólares son insuficientes, pero no hay consenso para poner la nueva cifra. Los países árabes han propuesto que las naciones ricas proporcionen 441.000 millones de dólares en financiación pública al año en subvenciones, para movilizar un total de 1,1 billones de dólares al año de fuentes más amplias. Mientras que Estados Unidos, que llegará a Bakú tras la resaca electoral de sus Presidenciales, solo habla de los 100.000 millones como suelo y es lo que obliga el Acuerdo de París de 2015.

Stiell dijo que los delegados necesitarían presentar «opciones claras y el marco sustantivo de un proyecto de decisión» si los gobiernos quisieran tener la oportunidad de firmar un acuerdo en noviembre. «No podemos dormirnos en los laureles»

Las investigaciones indican que los países en desarrollo necesitan billones de dólares anualmente para combatir el cambio climático y abordar sus impactos. Un informe apuntó que los requisitos financieros detallados en los planes climáticos de los países suman entre 5,8 y 5,9 billones de dólares en total para 2030. Otras estimaciones sitúan este coste entre 7,8 y 13,6 billones de dólares para el mismo período.

Bautizada como la COP de las finanzas y con un panorama sombrío ya son varias las voces que advierten «nos esperan dos semanas tensas en Bakú». Una realidad que se repite cada año y solo cambia el complemento circunstancial de lugar.