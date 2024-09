Cómo vestir a los 60: una vía para empoderarse (tanto ellos como ellas)

María de Maintenant Jueves, 19 de septiembre 2024, 18:06 | Actualizado 18:16h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Los años pasan para todos, pero un estudio de la Asociación Americana de Psicología asegura que los adultos de mediana edad creen que la vejez comienza ahora mucho más tarde que hace décadas. Es decir, tendemos a ser clementes con nuestra edad subjetiva –nos sentimos más jóvenes de lo que marca el DNI–. Además, las mujeres la ponen todavía un poquito más tarde que los hombres. Esto se debe a que la llegada a la década de los sesenta se toma ahora de otra manera: ya no se considera el inicio de la cuesta abajo hacia la vejez, sino una etapa de empoderarse como nunca. Y queremos que nuestro aspecto vaya acorde a la energía que tenemos, aunque es cierto –seamos realistas– que el cuerpo ha ido cambiando y quizá lo que nos quedaba genial deja de convencernos... Así que las que lo consideren necesario pueden realizar algunos reajustes en su look para sentirse más cómodas y guapas.

Carolina de Mónaco, Carine Roitfeld, Petra Van Bremen, Sharon Stone, Carole Bouquet… muchas famosas demuestran que el estilo no tiene edad y que es posible combinar las prendas más clásicas con las nuevas tendencias para refrescar nuestro look. Es cuestión de experimentar. Así que en lugar de ver los 60 como una amenaza, quizás es momento de sacarles chispas. «La moda siempre ha sido muy rebelde, pero está a tu servicio para que te diviertas con ella y puedas encontrar un abanico amplio de oportunidades», asegura la asesora de imagen María Uranga, quien considera que la mujer de esta edad «ve la vida desde la serenidad, lo que aporta mucha elegancia». Eso sí, como a veces resulta difícil encontrar un estilo o sacarse partido, he aquí algunos de sus consejos:

Reestructurar el armario

«Es importante saber qué es lo que una quiere o necesita en cada etapa. Algunas se dan cuenta de que su estilo de vida ha cambiado: son abuelas, se han jubilado… y dicen: ¿Ahora qué me pongo? Siempre es aconsejable empezar por una reestructuración del armario para que se adapte a nuestras nuevas posibilidades», apunta la experta. Para ello, recomienda hacer una limpieza y retirar las cosas que ya no se usan. No es tan importante la cantidad, sino la calidad. La asesora de imagen indica que debería primar la comodidad, pero esto no implica renunciar a la coquetería. Los mocasines, las blazer estilo 'navy', las blusas de seda y el trench pueden ser muy buenas opciones para combinar con otra ropa más moderna.

En qué debes invertir más

Cada cual tiene el presupuesto que tiene para ropa y complementos, pero quizá es hora de cambiar en qué nos gastamos más y en qué nos gastamos menos. El calzado es algo en lo que no merece la pena ahorrar, sobre todo al llegar a los 60. «Los pies envejecen y aguantan muchas cosas, así que es buena idea invertir en un buen calzado», señala la experta. Otro 'apartado' en el que debemos primar la calidad: el de la ropa interior, que, sí o sí, debe ser buena: «Es mejor invertir en buenos tejidos, porque los cuerpos cambian y se necesitan patrones y confecciones que se adapten de manera correcta a la figura», subraya. Si caminamos mal o llevamos el sujetador incorrecto, nuestra apariencia general se resentirá y ya poco importará lo que nos pongamos encima.

Combinar estilos

«La mujer ha 'rejuvenecido' diez años y tiene un look más juvenil. Eso sí, parece que de las deportivas y los vaqueros no salimos... y hay muchas más opciones», lamenta. La experta recomienda apostar por prendas de diferentes estilos y tiendas. Es decir, combinar ropa de una línea más juvenil con otra más elegante y sofisticada. Esta fusión aporta frescura y un toque desenfadado. Además, ofrece un truco para sacarnos el máximo partido a la hora de elegir qué nos ponemos: empezar por nuestros puntos menos fuertes, que serán los que requieran más atención y más mimo por nuestra parte. «Es importante conocer la silueta y, en función de eso, elegir», aconseja.

El color, un gran aliado

La asesora de imagen explica que el color es un gran aliado para rejuvenecer: «Es maravilloso. Si eres muy básica y no te gusta llamar mucho la atención con las tonalidades, también puedes jugar con los accesorios». Se puede apostar por tonos más discretos como el beige, el gris y el negro para el conjunto total y elegir los más intensos como el naranja, el amarillo o el verde para complementos.

Labiales y perfumes, claves

«El aroma de las personas es algo muy íntimo y la colonia da mucha personalidad. Aporta el toque especial a cualquier look que lleves», asegura la experta. ¿Otro elemento que eleva cualquier look? Los labiales, que nos aportan luminosidad y efecto buena cara con un sencillo gesto. «A medida que cambian los pigmentos faciales, la piel empieza a llenarse de líneas de expresión, arrugas, manchas… Y con la base de maquillaje te puedes llegar a ver incluso más envejecida. Pero solo con la máscara de pestañas y un pintalabios con toque magenta o rosa... rejuvenecemos muchísimo».

Autocuidado y actividad

María Uranga señala que la aceptación es una parte clave en esta época de la vida. No todo es lo que nos ponemos encima (ni lo era antes ni tiene que serlo ahora). Tal y como afirma la experta, los momentos de autocuidado fomentan el empoderamiento femenino, por eso recomienda reservar tiempo para hacer todo aquello que promueva el bienestar y la salud. «A medida que vamos cumpliendo años, aceptamos cómo somos y nos gustamos más, y eso es maravilloso. Nos sentimos mejor con nosotras mismas con el cuidado diario: cuando vemos el pelo hidratado, cuando la piel está cuidada… Todo esto es mejor que tener demasiada ropa en el armario», argumenta. La manicura, la exfoliación y la rutina de limpieza facial son algunos ejemplos de 'cosillas' que nos dan buen aspecto y nos hacen sentir bien. Pero, para ella, el mejor consejo para tener 60 (y más) es estar «activa». «Ahora mismo es muy habitual ver a mujeres de esta edad haciendo todo tipo de actividades y deportes, como senderismo... y teniendo hábitos de vida muy saludables –alaba–. Es otra forma de rejuvenecer».