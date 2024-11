¿Echar a tras un Bizum equivocado? El lío de los pagos marcha atrás

Carmen Barreiro Domingo, 17 de noviembre 2024, 23:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Uno de tus compañeros de trabajo acaba de comprar varios décimos de lotería para compartir en la oficina como cada año. Hacéis cálculos y toca a 13,3 euros cada uno. Sacas el móvil, abres la aplicación de Bizum, tecleas de memoria su número y le das a enviar. «¿Te ha llegado el dinero?», le preguntas. «No, y solo me falta el tuyo». «Qué raro –piensas–, si acabo de mandarlo». Revisas para comprobar que lo has enviado a la persona correcta y te encuentras con la sorpresa de que has puesto mal uno de los números. ¡Horror! «¿Qué hago ahora?». Pues tienes dos opciones: que la persona que lo ha recibido te lo devuelva consciente del error o que no vuelvas a ver el dinero en tu vida porque los pagos en esta aplicación son irrevocables. El dinero enviado, enviado está y no hay vuelta atrás. En este caso, la cantidad no es muy alta, pero imagínate que te ocurre con un ingreso de 1.000 euros, que es la transferencia máxima que acepta esta aplicación.

«Si has hecho un pago del que te arrepientes o te han pasado un cargo con el que no estás conforme es importante saber que pocas veces se le puede dar la vuelta a esta situación. Por regla general, casi ninguna forma de pago admite la marcha atrás, salvo contadas excepciones», advierten en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Pero las hay: si no te han prestado un servicio como se pactó, si nos pasan una factura mal calculada o si nos cobran un servicio previamente cancelado... se puede recuperar el pago. «Ahora bien, tienes que tener pruebas. No vale devolver un pago como manifestación de que quieres dar de baja un servicio, algo que se hace mucho con los seguros en lugar de cancelarlos como es debido, con un aviso formal a la compañía un mes antes de que venza la póliza», insisten en la OCU.

Anular un pago o dejar de abonar un servicio si no se tiene razón puede acarrear muchos problemas. «Si dejas de pagar la luz, el agua o el teléfono porque no estás de acuerdo con una factura pueden cortarte el suministro, por ejemplo. Además, te pueden reclamar la cantidad adeudada por vías más expeditivas como la judicial y podrían embargarte. Al final, tendrás que abonar más dinero por los intereses de demora, penalizaciones, costas judiciales...», advierten los expertos en consumo. Estos son algunos ejemplos de cómo gestionar los llamados 'pagos boomerang' en función del método utilizado:

Con tarjeta

La mayoría son irrevocables. Los pagos sueltos, hechos y autorizados por el titular no se pueden anular y su devolución depende de la voluntad del beneficiario. «Los pagos sucesivos –las suscripciones, por ejemplo– no se autorizan cada vez que se producen sino que se da un permiso genérico al contratar el servicio. Tampoco se pueden devolver, salvo que el servicio no se esté prestando en las condiciones pactadas o se demuestre que el servicio ya se había cancelado del modo previsto en el contrato».

Transferencias

Una vez ejecutadas, son irrevocables, pero dependiendo del tipo de transferencia nos puede dar tiempo a cancelar la orden. En el caso de las instantáneas es muy complicado porque se ejecutan a los 20 segundos, «de manera que la única forma de recuperar tu dinero es que el destinatario te lo quiera devolver». Las ordinarias, sin embargo, deben abonarse en la cuenta del beneficiario como muy tarde al final del día hábil siguiente, por lo que podemos intentar parar el pago. Si no lograr revocar la orden a tiempo, solicita ayuda al banco para que medie ante el beneficiario y trate de recuperar la transferencia».

Bizum

Es una de las aplicaciones de pago más utilizadas, pero debes tener tener cuidado porque como te equivoques de destinatario, dependes únicamente de su buena voluntad para recuperar el dinero. «De hecho, los responsables de la app desaconsejan teclear el número de memoria. Es mejor seleccionarlo de la lista de contactos para evitar confusiones. Ahora también se permite pagar compras en grandes comercios a través de Bizum, pero ojo porque estas tiendas son libres de establecer su propia política de devoluciones, a la que los consumidores tendrán que atenerse».

Paypal

Este sistema permite realizar los pagos asociando una cuenta de correo electrónico a una tarjeta bancaria, cuyos datos no tendrás que facilitar a la otra parte. «En este caso, sí los puedes devolver tú directamente», precisan los expertos.

Domiciliaciones

Esta es la fórmula habitual para pagar los recibos periódios de la luz, agua, teléfonos, la comunidad de vecinos, seguros... «La normativa permite devolver cualquier recibo domiciliado dentro de las 8 semanas siguientes al cargo en la cuenta y la compañía tiene 10 días hábiles para devolver el importe. Si devuelves un recibo suelto, tu consentimiento para los demás sigue vigente, por lo que te podrán seguir girando los siguientes. Si no quiere que lo hagan, tienes que comunicar al banco que retiras el consentimiento. Si el emisor vetado te vuelve a girar un cargo, se considerará una operación de pago no autorizada y podrás anularla dirigiéndote al banco antres de que pasen 13 meses desde el cargo».