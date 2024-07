Las aplicaciones que pueden salvarte la vida (literamente) este verano

José Carlos Castillo Lunes, 22 de julio 2024 | Actualizado 23/07/2024 06:49h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El verano es tiempo de relax y desconexión, motivo por el que los expertos en salud mental recomiendan aparcar ordenadores, tabletas electrónicas y smartphones hasta la irremediable vuelta a la rutina. Con todo, el universo de las aplicaciones móviles encierra utilidades capaces de salvarnos la papeleta en las situaciones más imprevisibles de nuestro periodo vacacional.

Más allá de las típicas apps sobre chiringuitos o gasolineras, hemos seleccionado algunas de las referencias más interesantes que podemos encontrar en las tiendas de Google (Play) y Apple (App Store). Tan solo debemos procurar salir de casa con la batería cargada y, de paso, salvaguardar nuestros dispositivos inteligentes de las elevadas temperaturas.

Que las comisiones no te amarguen la fiesta

Muchos esperan a las vacaciones de verano para viajar fuera de la Unión Europea (por ser cuando disponen de más días libres), momento en el que los cambios de divisa pueden fastidiarnos el presupuesto a base de comisiones imprevistas. A menudo, solemos gastar más cuando no tenemos claras las equivalencias con el euro, motivo por el que se recomiendan aplicaciones como 'XE Currency'. ¿Entre sus ventajas? El funcionar sin conexión a Internet, para realizar consultas en cualquier momento y lugar.

En todo caso, podemos librarnos de operar con efectivo local gracias a soluciones como 'Revolut', un monedero virtual que nos permite pagar con el móvil en más de 30 divisas, con comisiones ventajosas y tipos de cambio competitivos respecto a nuestra entidad bancaria habitual.

Nunca se sabe qué podrás necesitar

Suele decirse que hombre precavido vale por dos y herramientas como 'PackPoint' así lo demuestran. Esta aplicación evita males mayores al indicarnos qué debemos meter en la maleta antes de subir al avión: tan sólo tenemos que indicar a dónde vamos (y en qué fechas) para que elabore una lista con todos los objetos y prendas de ropa que podríamos necesitar. Esto, teniendo en cuenta el clima que hará durante nuestra estancia, las motivaciones del viaje o las particularidades del destino.

Además, las listas generadas pueden compartirse con los amigos y familiares más despistados (nos lo agradecerán).

Apretones en mitad de la nada

Puede crear mofa, pero más de uno (y de dos) lo han pasado rematadamente mal al verse con necesidad de ir al baño y no encontrar uno cerca a cientos de kilómetros de casa. Para estas situaciones, 'Flush' dispone un mapa con los baños públicos y privados más próximos. Los resultados son tan exhaustivos que incluso nos indica si el aseo en cuestión está adaptado para discapacitados; si requiere de una clave (como las que ofrecen ciertas cafeterías a sus clientes) o si cuenta con algún tipo de tarifa.

Los más de 200.000 urinarios que componen la base de datos de Flush pueden consultar sin conexión.

Cuando no entiendes 'ni papa'

Los idiomas (particularmente el inglés) siguen resultando la asignatura pendiente de muchos españoles, sobre todo al visitar otros países. Por suerte, los asistentes virtuales han cambiado la historia: cualquiera puede pedirle a Siri o Alexa que traduzcan una frase a otro idioma. En este sentido, apps como el 'Traductor de Google' resultan incluso más intuitivas.

Los últimos modelos de inteligencia artificial, de hecho, admiten la traducción en tiempo real de conversaciones con el recepcionista de nuestro hotel, un taxista o la taquillera del museo en el que nos disponemos a entrar.

Para no quedarte sin Internet

Si no nos queda otra que trabajar durante las vacaciones, una preocupación recurrente es la de disponer de una conexión estable en el alojamiento que hayamos alquilado. Para conocerlo de antemano podemos instalar aplicaciones como 'OpenSignal', que muestra los niveles de cobertura 4G y 5G en cualquier destino.

Ya desplazados, 'Wi-Fi Finder' marca en un mapa los puntos de acceso Wi-Fi gratuito disponibles a nuestro alrededor, por si toca enviar un informe urgente desde la cafetería de la esquina o un parque aledaño.

¿Y los otros miembros de la familia?

¿No puedes llevarte a tu compañero peludo de vacaciones? 'Gudog' te ayuda a contratar servicios de alojamiento, paseo o guardería. De hecho, no hay necesidad de que la mascota cambie su hogar por una residencia, ya que muchos cuidadores realizan visitas.

Como cualquier aplicación de reservas, en ésta basta con introducir la localidad y las fechas que nos interesen para obtener un listado de candidatos.

Pican, pican los mosquitos

¿Harto de los mosquitos en el campo o la playa? 'Ultrasound barrier' genera sonidos (de entre 15 kHz y 20 kHz) capaces de ahuyentarlos además de a otros animales e insectos como moscas o roedores.

Si todo lo demás falla, siempre podemos recurrir a las mosquiteras y al repelente en spray. Mano de santo.

Ojo con el sol

Tostarse al sol volverá a ser una de las actividades favoritas de los veraneantes este año, pero no debemos olvidar los riesgos que conlleva: los cánceres de piel acechan a quienes no tomen las suficientes precauciones, incluido el no exponerse a la radiación durante las horas críticas del día.

'SunSmart Global UV', desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, indica cuándo deberíamos evitar el sol según los índices ultravioleta registrados en cada momento, en cualquier parte del planeta. En la playa también son interesantes propuestas como la de 'MedusApp', que alerta sobre la presencia de medusas.

Como recomendación última, existen numerosas apps diseñadas para ponernos en contacto con los números de emergencia correspondientes a nuestro destino (no siempre resultan fáciles de encontrar): así obtendremos atención inmediata en caso de atragantamientos, paradas cardíacas u otros infortunios.