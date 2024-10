El secreto para aliviar la menopausia

Solange Vázquez Miércoles, 2 de octubre 2024, 20:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

A veces, para sacar un tema del armario –es decir, para que deje de ser un tabú– basta con que pueda generar dinero. Entonces, todas las reticencias ancestrales empiezan a venirse abajo... y es lo que ha pasado con la menopausia. Hasta hace bien poco, nadie la tenía, todas las mujeres debían de ser un prodigio biológico... No se hablaba casi de ella (salvo en el ginecólogo). Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha surgido una pujante industria para ayudar a las mujeres en este momento de su vida que conlleva cambios físicos y hormonales. Espráis faciales para la piel que se reseca, cremas específicas más untuosas, geles íntimos para mantener los niveles de humedad óptimos, probióticos por el cambio de flora vaginal, preparados para mejorar la calidad del cabello, complejos nutricionales con isoflavonas y plantas que mejoran síntomas tan molestos como los sofocos... Sí, las marcas han visto un filón en la menopausia –además, sus protagonistas ya son mujeres maduras con mayor poder adquisitivo que las más jóvenes– y hasta las famosas se han apuntado al carro, como la actriz Naomi Watts, que está a punto de lanzar un libro titulado 'Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known about Menopause' ('Me atrevo a decirlo: todo lo que desearía haber sabido sobre la menopausia'). También cuenta con una línea de productos específicos.

Y, bueno, marketing aparte, como cada menopausia es distinta, pues este tipo de artículos pueden ayudar. Sin embargo, según un reciente estudio, hay algo que realmente es un buen remedio. Y es gratis. Se trata de la masturbación. ¿Y, si es tan bueno, por qué no se conocen más sus beneficios? Pues porque ya son dos tabúes unidos: la menopausia y la masturbación femenina. Incluso tres si sumamos la búsqueda del placer en la edad madura.

El estudio –realizado por el Instituto Kinsey, en colaboración con psicólogos y la marca de bienestar sexual Womanizer– ha determinado que la masturbación regular parece ser uno de los factores de estilo de vida más beneficiosos para tratar los síntomas de la menopausia, que de media ocurre de los 50 a los 52 años. A principios de este año, realizaron una encuesta a 1.500 mujeres estadounidenses. A todas ellas les preguntaron qué cambios en el estilo de vida habían adoptado para aliviar las molestias de la menopausia (se calcula que alrededor del 80% las tienen en mayor o menor medida).El 20% manifestó que habían hecho cambios en su dieta y otro 20%, que realizaba más actividad física para contrarrestar efectos indeseados. Y solo un 1% señaló que se masturbaba regularmente como herramienta para aliviar los malestares. Una proporción muy pequeña comparada con las otras actividades, ¿no? Sin embargo, aunque no era el recurso más habitual, colocaron la masturbación en el 'top 1' en cuanto a efectividad para aliviar los síntomas ¿Y tener relaciones sexuales regulares? Pues también puntuaba alto, pero, claro, no todas tenían pareja (o no siempre disponible), por lo que la masturbación era una opción más cómoda.

A qué edad tienen las mujeres más orgasmos

En concreto, las participantes notificaron que la masturbación influía positivamente en los cambios de humor y en los trastornos del sueño típicos de esta etapa. Asimismo, percibieron una menor sequedad vaginal y también dolores de cabeza más leves. Y no fue una mejoría leve: calificaron la efectividad de la masturbación de moderada a alta en el alivio de todos estos síntomas y un tercio de las que usaban el autoplacer deliberadamente para aliviar las molestias afirmaron que al menos uno de los malestares de todo el catálogo había mejorado. El sueño, por ejemplo, era mejor, debido a las hormonas segregadas durante el orgasmo. Y los problemas de atrofia y sequedad vaginal también se hicieron más leves debido al un mayor flujo sanguíneo en la zona al llegar al clímax.

Los juguetes, aliados

«Los efectos de la menopausia en la vida íntima suelen ser a menudo subestimados. Por ejemplo, la sequedad vaginal puede afectar profundamente a la autoestima. Este síntoma, causado por la disminución de estrógenos, no solo provoca molestias físicas, sino que también impacta en la confianza y la calidad de las relaciones. Y muchas mujeres se enfrentan a una pérdida de deseo y a la dispareunia (dolor durante el coito)», indica Hind Kabaj, cofundadora de IntyEssentials. ¿Y con este panorama vamos a contemplar la masturbación como alivio? Pues sí, porque a veces es más fácil que interactuar con otra persona. Eso sí, siempre con lubricantes y con productos íntimos creados para evitar las molestias en la menopausia. El mercado, como hemos visto, ya se ha anticipado a estas necesidades.

Y la juguetería sexual es una gran aliada. De hecho, en terapia sexual son muy utilizados para tratar molestias derivadas de la menopausia, ya que ayudan a reducir la sequedad vaginal y la dispareunia. Así, los vibradores están indicados para prevenir la atrofia genital y aumentar el riego sanguíneo, lo que incrementa la sensibilidad de la zona. «Y las bolas chinas hacen más intensos los orgasmos y mantienen el suelo pélvico en buen estado (además de ayudar a controlar la incontinencia y los prolapsos)», indica Lucía Jiménez, sexóloga de la firma de bienestar Diversual. Estos beneficios no se dan sólo durante la menopausia, sino también en la perimenopausia, una etapa previa a la menopausia que puede durar hasta 10 años y de la que se habla muy poco.

A pesar de estos beneficios de la masturbación el estudio de Womanizer y el Instituto Kinsey reveló una brecha en la comunicación entre médicos y pacientes. El 50% de las mujeres en etapa menopaúsica no ha recibido información de su médico sobre los beneficios de la masturbación, pero agradecería recibirla. Y en el caso de que el profesional les recomendase la masturbación, un 60% de ellas seguirían el consejo. «No hay motivo para que la masturbación siga siendo un tabú en el tratamiento de la menopausia», afirma Ana Lombardía, experta en salud y bienestar sexual de Womanizer. «Las mujeres tienen derecho a conocer todas sus opciones cuando se trata de gestionar los retos de la menopausia, y la masturbación puede sin duda ser una opción empoderadora y eficaz. ¡No guardemos el secreto!»

