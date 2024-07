Siete curiosidades que no sabes de las cremas solares Expertos en la fabricación de este producto desmienten algunos falsos mitos muy arraigados

María Godoy Viernes, 26 de julio 2024, 17:01 | Actualizado 17:56h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

A todos nos ha tocado buscar la crema protectora del año pasado o comprar una nueva... y, ahí, ya antes de echárnosla, empiezan las dudas. ¿Y si ha perdido su efectividad? Parece que de un año a otro ya no sirven de nada... Lo cierto es que es un producto sobre el que se dicen muchas cosas. Y no todas ciertas. Expertos del equipo de Laboratorios Ximart, proveedor de Mercadona, –que elaboran cremas solares, entre otros cosméticos– nos despejan las dudas y nos cuentan algunos secretitos de este producto.

Cuanto más embadurnados de blanco... ¿mejor?

De pequeños, nuestros padres solían embadurnarnos con una generosa capa de crema protectora antes de salir a jugar bajo el sol. Nos dejaban la piel tan cubierta que parecíamos pequeños fantasmas para... ¿estar más protegidos? Error. Llevar encima restos de crema visibles no protege más. «No interfiere en nada. Si una crema marca un FPS 50+, protege igual ya sea en spray transparente, en stick o en crema», aclara Elena Eguileor, directora de calidad de Ximart. Es decir, por ir embadurnado no estás mejor protegido.

Son peores las cremas solares del supermercado, ¿no?

Siempre pensamos que lo más caro es mejor, pero, realmente, a la hora de elegir una crema solar puedes confiar en su efectividad, sea cual sea su precio. Estén en el supermercado o se comercialicen en otros canales de venta, todas deben pasar rigurosos controles de calidad. Jacinto Cerrada, director comercial de los Laboratorios Ximart, especialistas en la elaboración de estas cremas, lo explica: «Una solar de 50+ de Mercadona es igual que el solar 50+ de otra marca en cualquier canal de venta. «Si hablamos de Mercadona, por ejemplo, llega a millones de personas, algo que por otros canales no es posible. Eso da la posibilidad de poner los productos en el mercado a un precio económico», señala Cerrada, quien añade que, de hecho, «nosotros fabricamos para todos los canales; los procesos, tests de validación de producto y controles de calidad son para todos los mismos. Al final, los precios dependen del canal y de la cantidad».

El paso imprescindible

«La recomendación es no ponerse al sol, protegerse con gafas, gorro, camiseta... », recuerdan los expertos. Pero lo más importante, sin duda, es reaplicarse crema todo el rato. «Ahí es donde está la protección», advierte.

Protección... ¿en interiores?

En los últimos años, se ha comenzado a investigar el daño que diferentes tipos de radiaciones pueden causar a la piel. Eguileor comenta que «toda la vida hemos estado muy focalizados en el UVB y UVA, pero tenemos el infrarrojo, la luz visible, los leds... y eso es ahora lo que se está estudiando». Esto ha llevado a que diferentes cremas reivindiquen su capacidad para proteger también de estas radiaciones específicas. Entonces, por ejemplo, ¿es necesario usar protector en espacios cerrados con luces led? «El daño es menor que el del sol, pero te lo causa. Lo mismo que la famosa luz azul de las pantallas. Y a la larga es mucho más visible», sentencia Eguileor.

¿De verdad hay cremas resistentes al agua?

«La permanencia en la piel de un protector solar es, como máximo, de dos horas», aclaran los especialistas. Las resistentes al agua son más duraderas en entornos húmedos, pero es importante tener en cuenta que también es necesario volver a aplicar el protector solar regularmente, sobre todo, «después de bañarte, si existe sudoración excesiva o tras secarse con la toalla», afirma la directora de calidad.

¿Con piel grasa no me hace falta tanto la protección?

Sí, hace falta. «Una piel que tiene tendencia oleosa no debería aplicarse protección solar 50+, porque tiene más cantidad de filtros solares y, por ello, más grasa. Tiraríamos más por un FPS 30, pero con mayor reaplicación porque son más ligeras», aconseja Eguileor.

¿Me vale la crema que me sobró el año pasado?

Lo primero: si buscamos la crema del año pasado ya vamos mal, porque deberíamos habérnosla echado también en invierno. Pero vamos al meollo del asunto: la estabilidad de las cremas no es eterna y está garantizada solo durante un año. A partir de ahí... si nos protege –cosa que nunca sabremos–, puede que no sea tanto como creemos.O que no sea en absoluto.

Proceso: Así se fabrican las cremas solares que nos protegen todo el año En una visita a las instalaciones de Laboratorios Ximart en Euskadi nos explican cómo se fabrican las cremas de sol de Mercadona. Todo comienza en la sala de 'Pesadas' donde se pesa cada materia prima (primero, obviamente, se escogen según las necesidades). Después, se pasa todo a la sala de 'Fabricación' para removerlo en una especie de thermomix de 1.800 kilos. Hecha la mezcla, se envasa automáticamente y se mete en cajas. Por último, se distribuye por toda la cadena.