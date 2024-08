¿Y si en septiembre no vuelvo a mi trabajo?

Iratxe Bernal Domingo, 25 de agosto 2024, 18:31 | Actualizado 19:06h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Quizá lleve usted todo el verano pensando en el trabajo. No porque se crea imprescindible o no sea capaz de olvidarse por unos días de sus obligaciones laborales, sino porque no está muy seguro de querer retomarlas. Vale que habrá que volver a trabajar, sí, ¿pero hay que hacerlo en el mismo sitio y con las mismas perspectivas? Septiembre y octubre son los dos meses en los que más personas abandonan su trabajo y cambian su trayectoria profesional, ya sea para irse a la competencia, para emprender o incluso para dedicarse a otra actividad. Es lógico: llegamos a las vacaciones saturados, pero una vez descansados, esa vocecilla que durante el resto del año no encuentra hueco aprovecha para tomar al asalto nuestra cabeza y hacernos preguntas incómodas. ¿De verdad me gusta lo que hago? ¿Estoy dedicando mi tiempo a algo que merezca la pena? ¿He tocado techo? ¿Quiero seguir haciendo siempre lo mismo?

«Yo creo que las pausas para reflexionar son tan necesarias que habría que programarlas», dice Nadia Maestro, directora de la consultoría en recursos humanos Aldalan, recomendándonos hacer ese «pequeño ejercicio de introspección». «El día a día no nos deja pararnos a evaluar lo que hacemos y cómo eso nos hace sentir, pero de vez en cuando hay que tomar distancia. Que realicemos ese análisis no implica que estemos descontentos; igual a partir de esa reflexión nos damos cuenta del valor de nuestros logros o de la suerte que tenemos. Y si, por el contrario, vemos que las cosas no van como queremos, podremos saber por qué y diferenciar algo puntual del final de un ciclo», explica.

Para no confundir una cosa con la otra hay que saber qué motivos reales hay tras esa comezón, qué es lo que hace que nos sintamos insatisfechos. Si la raíz del problema está en el salario, la carga de trabajo o los horarios, por ejemplo, quizá podamos plantear la cuestión en la empresa para lograr una mejora. Si, en cambio, lo que ya no encaja con nuestras necesidades o prioridades, que pueden haber variado, es la propia actividad que desarrollamos, quizá toque reinventarse.

Sin romanticismos

«Lo que hay que tener en cuenta siempre al hacer este tipo de reflexiones es que, si decidimos cambiar de trabajo, allá donde vayamos vamos a seguir siendo los mismos», subraya Silvia Puente, responsable del departamento de Selección del Grupo Evolus, quien nos advierte del riesgo de romantizar ese nuevo destino laboral. «Tendemos mucho a hacernos ideas tipo 'si yo trabajara ahí, si tuviera ese horario, si ganara ese sueldo, haría esto o aquello', pero no podemos esperar tener más motivación para realizar el trabajo diario sólo por cambiar de entorno», insiste.

Una vez decidido que sí, que queremos intentar dar un giro a nuestra carrera, hay que planificar el modo de hacerlo. Porque lo que no se recomienda casi nunca es saltar al vacío. «Salvo que haya una razón que nos obligue a ser drásticos debemos reincorporarnos a nuestro puesto y hacerlo al cien por cien, porque siempre hay que procurar salir de la mejor manera posible», explica Maestro. «Es muy importante no tener lagunas en nuestro currículum ya que en cualquier entrevista nos preguntarán por ellas. Si las hay, se pueden llenar con cursos o incluso voluntariados, pero mejor si no las tenemos», añade Puente.

De modo que habrá que sondear nuestras posibilidades, pero con discreción. «No debemos comunicar nuestra decisión en la empresa a no ser que no estemos tan seguros y creamos que desde la propia organización puedan ofrecernos alguna mejora que cambie la situación. En ese caso, hay que plantearlo con un poco de mano izquierda, explicando que queremos otras oportunidades y que creemos que podemos dar más de lo que nos permite la actual situación», señala Puente.

Poner plazos

«La búsqueda de trabajo mientras se sigue en la empresa que queremos dejar es todo un tema porque esa búsqueda ya debe ser un trabajo en sí mismo», continúa Maestro. En su opinión, «hay que trazar itinerarios y plazos; no para abandonar la idea, pero sí para evaluar resultados y saber si las redes, plataformas o contactos que usamos son los adecuados». Además, dado que podemos darnos el lujo de mostrarnos selectivos, debemos analizar muy bien las empresas de las que obtenemos respuesta.

«Hay muchos recursos para investigar cómo se trabaja de verdad en una compañía o qué valores tiene. Está internet, las redes sociales, los foros profesionales e, incluso, dado que al final nos movemos en círculos muy pequeños, podemos conocer a alguien de dentro. Sea como sea, hay que intentar obtener la mayor cantidad de información para ajustar nuestras expectativas», recomienda.

Un buen mes Pese a que, como dice Silvia Puente, responsable de Selección del Grupo Evolus, «las fechas para reflexionar sobre nuestro futuro profesional las ponemos nosotros mismos», hay que reconocer que septiembre tiene mucho a favor. Frente a las contrataciones de verano o Navidad (más vinculadas a campañas concretas), al volver de las vacaciones «muchas empresas de todos los sectores buscan refuerzos para lograr los objetivos marcados para el próximo año. Eso sí, también hay que ser conscientes de que es un mes con mucha competencia», advierte.

