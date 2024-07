¿Sigues recibiendo llamadas comerciales pese a la prohibición? Así puedes ponerles coto

Julia Fernández Viernes, 12 de julio 2024, 18:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

No hay cosa más molesta que a uno lo despierte de la siesta en su día libre el teléfono para ofrecerle... cambiarse de compañía telefónica. Bueno, sí, que le llamen durante una cena romántica, velitas incluidas, al lado del mar con la «mejor oferta» del kilovatio hora. O que en mitad de un paseo en bici vibre el móvil porque un teleoperador quiere vendernos el seguro de hogar «definitivo».

Y es molesto porque ni lo elegimos ni nos escuchan. Es habitual intentar interrumpir a quien nos llama para que pare de hablar sin éxito. Hasta tal punto que a veces, incluso, perdemos nosotros las formas y colgamos no sin antes hacerse un Fernando Fernán Gómez y mandar todo «a la mierda». Con perdón.

Esta molestia, además, afecta por igual a todas las generaciones: desde la 'boomer' a la Z. Y sí, sobre todo a esta última, que aunque no se despega del móvil, cada vez llama menos y suele tener el 'smartphone' en silencio. Cerca de un 75% de estos jóvenes reconoce en un estudio de la consultora Open Market (ahora Infobip) que hablar por teléfono les genera ansiedad y aprensión, un fenómeno que recibe el nombre de telenofobia.

Las empresas están obligadas a consultar el directorio antes de cada campaña

Así las cosas, se antoja importante poner freno al 'spam' telefónico. Y más en un periodo como en el que estamos, el verano, donde lo que queremos es desconectar lo máximo. ¿Hay alguna herramienta? Sí, y tiene unos cuantos años, se llama Lista Robinson, una base de datos que protege a los inscritos de recibir estas comunicaciones tan incómodas. Según una encuesta reciente de la organización de consumidores Facua, el 68% de los ciudadanos ha recibido más de cinco llamadas comerciales en el último mes, once puntos por encima de la anterior.

Desde los años 90

La Lista Robinson española se creó en 1993, cuando los móviles eran prácticamente ciencia ficción. Y empezó a coger auge poco después, cuando se popularizó su uso. Está gestionada por Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, y en la actualidad hay más de 4 millones de personas inscritas, precisa Iñaki Uriarte, secretario general y director del área legal. Se compromete a que todo el que se apunte deje de recibir comunicaciones publicitarias a través del teléfono, el correo postal, el email o los casi extintos SMS Y MMS. Y registrarse, además de gratis, es muy fácil. «Solo tienes que ir a la web y pulsar en el botón de apuntarse», explica Uriarte.

A partir de ahí, hay que rellenar un formulario y elegir el medio o medios por el que no quieres que te contacten. Se tardan exactamente cinco minutos. Y si quieres darte de baja, también se hace desde la web. Sin embargo, el efecto no es inmediato porque no es magia. Desde que envías los datos hasta que se hace efectiva tu inclusión en el sistema puede pasar un máximo de dos meses. «A partir de aquí tiene pleno efecto legal», precisa el portavoz de A digital. Y eso quiere decir que si una empresa te llama para brindarte una oferta se la está jugando. Porque es de obligado cumplimiento consultar este «sistema de exclusión publicitaria» antes de lanzar cualquier campaña. Esta acción, por cierto, no sale gratis para ellos. A una empresa de tamaño mediano le cuesta 4.500 euros al año, y puede hacer 330.000 consultas. A las grandes les sale por 5.500 para el doble de preguntas.

– ¿Qué hago si, una vez inscrito, me siguen llamando?

– Si ya han pasado dos meses desde la introducción de los datos se puede interponer una denuncia ante la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos.

Las multas a las que se enfrentan las empresas son variables: «Es difícil precisar por adelantado el importe ya que varía según las circunstancias y la gravedad de lo ocurrido», aclara Uriarte. Pero de las interpuestas, la de sanción más baja conocida fue de 4.000 euros en 2022 y la más alta, de 40.000 en 2020. Aunque lo que no tiene precio es poder disfrutar de nuestro tiempo sin interrupciones.

En otros países europeos también existe este tipo de listados llamados 'Do not call' (No llames). Pero no todos tienen un alcance tan amplio como el español. De hecho, en EE UU, los partidos políticos, los encuestadores, las ONG y algunas empresas de acreedores están exentos de tener que consultar servicios de este tipo. Aquí no es así.

Ojo con los fraudes El problema previo de aceptar todo sin leer la letra pequeña

Estar inscrito en la Lista Robinson te da la posibilidad de no recibir llamadas de spam, pero a veces siguen llegando porque el propio afectado permitió en su día a ciertas empresas enviarle publicidad. En ese caso, este directorio no tiene potestad para impedirlo. Debe ser la persona la que solicite que le den de baja.

Es decir, «debe revocar el consentimiento, algo que se hace por escrito a la empresa y usando los formularios de la Agencia Española de Protección de Datos», explica Iñaki Uriarte, portavoz de ADigital. Si una vez hecho todo, aún recibe llamadas, ¡cuidado! porque podría estar ante una estafa o un fraude telefónico. Y ante eso, lo único que se puede hacer es acudir a la Policía.