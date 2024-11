¿Compensa pagar la 'póliza de muertos' o estamos pagando varios funerales (nuestros)? Los servicios funerarios en nuestro país no son precisamente baratos y la factura puede llegar a superar los 6.000 euros entre ataúd, velatorio, incineración, flores, esquelas, coche fúnebre... Aún así, con una póliza siempre terminas pagando más

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, son miles las personas que esta semana se acercarán al cementerio para recordar a sus familiares fallecidos, despedidos en su día en un funeral religioso, una ceremonia civil o un acto íntimo en el propio tanatorio. Porque además de la carga emocional que supone la muerte de un ser querido, se suma otra más de la que no siempre se habla, quizás porque pueda parecer de mal gusto en ese momento, pero que está ahí. Y es la económica. Los servicios funerarios en nuestro país no son precisamente baratos y la factura puede llegar a superar los 6.000 euros entre ataúd, velatorio, incineración, flores, esquelas, coche fúnebre...

Según el último estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que se analizan las tarifas de más de un centenar de funerarias en diferentes ciudades españolas, el precio medio de un sepelio –«digno, pero sin grandes lujos», puntualizan– es de 3.739 euros, un poco menos si el servicio es con cremación, aunque la diferencia entre municipios es abismal. «La amplia liberalización del sector y la baja competencia en algunas localidades origina importantes desigualdades en las tarifas, con diferencias muy notables en algunos casos», reconocen en Seguros Santa Lucía.

Vigo, la ciudad más cara

Desde el punto de vista económico, no tiene nada que ver organizar un entierro en Vigo, la capital más cara, con hacerlo en Zaragoza, la más barata. En la ciudad gallega, los gastos de un funeral superan los 5.000 euros de media (6.165 euros), como también ocurre en Alicante (5.455 euros), Santander (5.205 euros) o Madrid (5.196 euros), mientras que en la capital aragonesa los mismos servicios cuestan 2.539 euros. Cádiz (2.551 euros), Albacete (2.780 euros), Logroño (2.825 euros) y Tenerife (2.975 euros) completan la lista de las ciudades más económicas para celebrar un funeral.

Precio medio de un funeral A Coruña: 3.898 euros

Alicante: 5.455 euros

Badajoz: 3.333 euros

Barcelona: 3.863 euros

Bilbao: 3.955 euros

Cádiz: 2.551 euros

Granada: 3.857 euros

León: 3.706 euros

Logroño: 2.825 euros

Madrid: 5.196 euros

Málaga: 2.969 euros

Murcia: 3.051 euros

Salamanca: 3.271 euros

San Sebastián: 4.155 euros

Santander: 5.205 euros

Valencia: 3.368 euros

Valladolid: 4.586 euros

Vigo: 6.165 euros

Zaragoza: 2.539 euros

Gastos imprescindibles: ataúd, tanatorio, trámites...

Un servicio funerario estándar suele incluir el féretro, el tratamiento higiénico, estético y sanitario del difunto, una sala en el tanatorio, velatorio, su traslado, un servicio de despedida, el coste del cementerio o de la incineración, además de la tramitación de los documentos de defunción. Pues bien, de todas estas partidas, el ataúd es la más cara, con un desembolso medio que ronda los 1.200 euros. Además, en caso de cremación es igualmente obligatorio comprar el féretro.

El alquiler de una sala en el tanatorio por un periodo de 24 horas supera los 500 euros, mientras que el cementerio supone otra de las partidas más importantes. «La inhumación y las tasas por el arrendamiento de un espacio para depositar los restos en caso de no poseer tumba, nicho o panteón familiar pueden suponer unos 650 euros, la lápida unos 500... El coste medio de la incineración es similar (547 euros) y el columbario (nicho en el que se guarda la urna con las cenizas) puede añadir otros 300 euros a los gastos», desglosan en la aseguradora. Si a esto sumamos el servicio de coche fúnebre (210 euros de media), esquelas (a partir de 120 euros), coronas (100 euros cada una) y todos los trámites administrativos (150 euros), un funeral supone un desembolso de varios miles de euros a tocateja.

Seguro de decesos: económicamente no compensan

Una opción para no tener que pagar todos los gastos al contado es contratar un seguro de decesos, aunque en la mayoría de los casos no suele compensar... económicamente. La gran ventaja de esta póliza, contratada por prácticamente la mitad de las familias españolas (47%), es que la familia del fallecido no tendrá que hacer frente a los gastos del entierro porque ya están cubiertos. ¿El inconveniente? Según un estudio realizado por Roams, un servicio de inteligencia de ahorro del consumidor en servicios esenciales, las personas que contartan un seguro de decesos terminan pagando un 23,4% más de media de lo que realmente cuesta el funeral.

«Esto se traduce en un sobrecoste que va desde los 636 euros hasta los 2.913 dependiendo de la ciudad donde se organice el sepelio. Ahora mismo, Segovia es la localidad con con las pólizas más caras (7.731 euros de media) mientras que Santa Cruz de Tenerife es la más barata (3.754 euros)», precisa Pablo Pareles, director de Roams Insurtech, la correduría de suguros del grupo.

Este tipo de pólizas son muy populares en nuestro país por la posibilidad de fraccionar el desembolso económico que supone un sepelio. De hecho, tres de cada cuatro servicios funerarios se sufragan con este seguro. Ahora bien, antes de contratar uno hay que hacer bien las cuentas para no pagar de más. Otro estudio de la OCU, en el que se analizan los precios y servicios de medio centenar de seguros de decesos, revela que «solo cuatro cobran un importe similar al que pagaría un particular por un entierro. Y tres de ellos son de prima única. Es decir, se paga todo de golpe y el capital se va actualizando cada año».

En general, los seguros de decesos son una opción «demasiado cara en términos económicos, puesto que se puede acabar pagando más del doble o incluso el triple de lo que cuesta el servicio funerario». No obstante, es cierto que este tipo de pólizas incluyen algunas garantías complementarias muy interesantes, como los traslados y la asistencia sanitaria en el extranjero. «Además, el titular no solo libera a los familiares de una importante carga económica sino también del tiemo y el esfuerzo que suponen las gestiones administrativas derivadas de un fallecimiento en un momento tan delicado», añade Pablo Pareles.

Cancelación de la póliza

Insisten los expertos en que «si ya se tiene contratado un seguro de decesos desde hace tiempo y la esperanza de vida del titular no es muy larga conviene mantenerlo, mientras que si tienes una póliza de primas periódicas desde hace poco tiempo, pero no quieres deshacerte de esa cobertura también puedes plantearte cambiar a una compañía más barata. Eso sí, no anules el primero hasta confirmar que te acogen en el nuevo, sin limitaciones por estado de salud...»

Y un consejo de experto. Quien disponga de un seguro de decesos debe informar a su entorno porque, de lo contrario, sus familiares no tienen forma de saberlo, «porque el registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento solo incluye los de vida y accidente. Muchos usuarios contratan este tipo de pólizas sin más objetivo que ahorrar este gasto a sus familiares, pero si ellos ignoran su existencia no podrán utilizarlo», lamentan en la OCU.

¿Existen ayudas públicas?

Según recoge el Código Civil en su artículo 1.894, «los gastos funerarios proporcionados a la calidad de la persona y a los usos de la localidad deberán ser satisfechos, aunque el difunto no hubiese dejado bienes, por aquellos que en vida habrían tenido la obligación de alimentarle». Otra cosa muy distinta es el supuesto en el que nadie reclame el cadáver o si el fallecido no tiene familiares. «En este caso, las autoridades municipales se responsabilizarán del entierro, asumiendo su coste y pudiendo tratar de cobrar la cantidad sufragada de los bienes del fenecido o reclamar los gastos a los herederos si los hubiera», aclaran en Seguros Santa Lucía.

Ahora bien, en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos se ofrecen ayudas públicas para los gastos funerarios en caso de vulnerabilidad económica. La cuantía de estas subvenciones varía en función de la localidad y solo pueden acceder a ellas las familias que cumplen determinados requisitos.

Ceremonias de despedida personalizadas: desde barra libre de cerveza a la proyección de su película favorita Cada vez son más las personas que eligen en vida cómo quieren que sea su despedida. «Y en la mayoría de los casos no quieren funerales tradicionales ni eventos tristes sino que prefieren una celebración en su memoria, un homenaje a su vida», explica Alejandro Nieto, responsable de Pazy, el primer planificador digital de entierros en España. «Además de que cada uno puede organizar su propia despedida con antelación para que sea exactamente como quiere, también podemos planear con familiares o personas cercanas del fallecido una ceremonia personalizada», añade y enumera algunas peticiones que han recibido en su empresa: desde invitar a los amigos a degustar la cerveza favorita del fallecido durante el velatorio a enterrarse con una botella de su ginebra favorita, proyectar el Mago de Oz en la sala o que las cenizas reposen para siempre en la vitrina del club del que fue socio toda la vida. Entre las opciones de personalización más valoradas, la encuesta destaca la de poder ambientar el funeral con una selección de la música que más le gustaba al fallecido (66%), crear un álbum de fotos digital con momentos importantes de su vida (58,5%) o celebrar una comida o cena especial de despedida con familiares y amigos (52%). «Nos ocupamos hasta del borrado de la huella digital del difunto. Es decir, de eliminar todo lo publicado sobre esta persona en redes sociales o cualquier otro medio online», señala el responsable de Pazy.